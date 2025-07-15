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Todas as semanas, aqui na Rádio Observador, recebemos a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Eu sou o Nelson Ferreira e hoje vamos falar de pizza, porque o Dia Mundial da Pizza foi no dia 10 de julho. Na semana passada falamos de chocolate, agora falamos de pizza, tudo para que os nossos ouvintes continuem a aprender a comer. Tudo coisas que a malta adora. Tinha aqui uma questão, que associamos sempre a pizza a fast food. Ela pode ser um prato saudável ou como a maioria da fast food, são calorias vazias?

A pizza pode ser muito mais do que calorias vazias. Vai depender de como a fazemos e dos ingredientes que escolhemos. Claro que estou aqui a falar de pizzas feitas por nós e não das pizzas que compramos já feitas. Do ponto de vista nutricional, uma pizza bem construída, mas também comida de forma partilhada. Ou seja, se calhar comer uma a três fatias será o sensato.

Não a embalagem inteira.

Sem dúvida, não a embalagem inteira. Mas pode ser um prato equilibrado, por quê? Porque basicamente tu tens hidratos de carbono na base da pizza, que se não comeres a pizza inteira, não será em excesso à partida. Depois, se introduzires toppings de vegetais, vais conseguir acrescentar nutrientes que fazem sentido. Agora, às vezes as pizzas não têm a proteína suficiente e aí a refeição não fica completa.

Tem queijo. O queijo tem proteína, não é?

O queijo tem proteína. Mozzarella terá aqui proteína associada. Não vamos fazer a pizza extra queijo. Mas por isso, para mim, é que há dois problemas associados à pizza. É que quando optamos pelas versões muito processadas, obviamente, com excesso de gorduras saturadas e até de açúcar adicionado à pizza. Depois, a questão da quantidade, porque se nós desconstruirmos a pizza, Nelson, eu gosto muito de fazer isto nestes alimentos, que é: se eu pusesse tudo num prato, o que é que acontece? Mais de dois terços era a massa, a base da pizza. Se eu transformasse isso em espaguete, seria dois terços do prato em espaguete e depois um terço do prato com aquilo que me sobrou, com os toppings que eu pus, que pode ser em mais quantidade vegetais, também ter lá carnes magras. Vai depender de como é que eu vou construir. Assim parece-me em excesso, mas se eu comer metade disto, porque ninguém come dois terços de um prato de massa, a achar que está a fazer um prato saudável. Não é que não se consiga, mas não é um prato saudável.

Mas então onde é que está o segredo para uma pizza saudável? É na base?

É no topo.

É no topo.

É naquilo que colocamos lá em cima. Exatamente, os famosos toppings. É aí que está o segredo. Vegetais, por exemplo, cogumelos, pimentos, cebola, rúcula extra, que podemos sempre pedir quando não temos vegetais suficientes, e tomates cherry, as curgetes, as beringelas, etc. Tudo isto vai aumentar nutrientes, seja minerais, seja em fibra, e vai contribuir para a nossa necessidade de vegetais ao dia, que é muito importante. Agora, se quisermos proteína, aliada à dita mozzarella que falavas há bocadinho, carnes magras como frango grelhado ou peru, são ótimas soluções, mas eu acho que fica sempre bem e faz-nos bem o peixe gordo, como o atum, como filetes de cavala, que fica ótimo como topping aqui em cima da nossa pizza.

O camarão, não?

O camarão também, perfeito.

É que eu gosto quando tem algas de anchovas e coisas assim, que são muito boas, mais salgadas.

Mais salgadas.

E que mais estratégias é que nós podíamos aqui adotar para tornar a nossa pizza mais saudável? Se calhar temos que ter atenção aos molhos. Eu tenho a ideia que o molho de tomate também tem muito açúcar.

Sim, quando fazes em casa, podes comprar o molho de tomate já feito, que tem normalmente açúcar adicionado e gorduras que podem não ser de boa qualidade.

Ou relas o tomate.

Sim, ou então a polpa de tomate. A polpa de tomate é um alimento saudável, que existe em conserva, em frasco, e podes cozinhá-lo, se preferires, ou seja, juntar as especiarias, os óregãos, o manjericão, até alho, coentros, etc. Como achares que queres o teu tempero ou pôr simplesmente a polpa de tomate em cima da base da pizza. Depois, em relação ao queijo, que é com moderação.

O queijo é um bocadinho gordo.

É, mas imagina, o queijo mozzarella é mais magro que o flamengo. É importante as pessoas entenderem isto. Mozzarella fresca ainda vai ser mais magra. E há aqui um truque, que é se misturarmos com ricota, ainda conseguimos reduzir mais a gordura saturada e aumentar o conteúdo em proteína. É um truque que também podemos incluir. Agora, nas bases, optar por bases de massa integral ou pelo menos de fermentação lenta. Também há à venda e há receitas para fazer bases de couve-flor.

Bases de couve-flor?

De couve-flor. Exatamente, que é misturar a couve-flor muitas vezes com alguma farinha e consegues com isso fazer uma base que vai primeiro ao forno e fica relativamente estaladiça e depois pões o restante em cima.

Não conhecia.

E já existe à venda também, mas feita em casa fica sempre melhor. Tem mais fibra, tem mais nutrientes, claro, mas ainda assim, é importante as pessoas entenderem que esta base, maior parte das vezes, é de farinha. Farinha de trigo. E quando se come em grande quantidade, muitas pessoas dizem que se queixam de ficarem inchadas, de comerem a pizza. E a razão é muitas vezes esta base.

E isso é por causa da quantidade de massa da pizza? A solução poderia ser fazê-la mais fina ou não?

Essa é uma solução, ou seja, uma massa mais fina terá sempre menos peso de farinha e terá sempre menos consequências nesse aspecto.

Eu peço sempre a massa fina.

Pronto.

Mesmo quando faço em casa, gosto dela bem esticadinha.

Bem esticadinha, exatamente. É claro, também pela quantidade, mas não só. É o tipo da massa e o glúten, a quantidade de glúten que a massa tem. Uma pizza média tem cerca de 30 centímetros de diâmetro, vamos dizer assim. Feita com trigo tradicional, pode conter até 12 a 15 gramas de glúten, dependendo da receita. Ou seja, como é que eu cheguei aqui? Normalmente a farinha branca contém cerca de 10% a 12% de glúten e usamos cerca de 250 gramas de farinha. Esta quantidade, 12 a 15 gramas de glúten, pode ter esse efeito.

É como o pão, mais ou menos, ou não?

Não. Uma fatia de pão branco tem cerca de 2,5 g de glúten. Portanto, uma pizza média tem cinco a seis fatias de pão em termos de glúten. Ou seja, o efeito é muito maior e há pessoas que realmente sofrem com isto. Não é dizer que a pizza é proibida, mas é ajudar a perceber um bocadinho o impacto que pode ter, sobretudo a quem tem sensibilidade ao glúten, que o tipo de base que escolhe e a quantidade que come, sim, vai ter impacto. Pode ter mais ou menos impacto, vai depender da sua escolha.

Sim, mas para as pessoas saudáveis, o glúten não é muito um problema.

Sim. Para as pessoas saudáveis, o glúten não é um problema. Mas quando consumidos em excesso, sobretudo associado a farinhas muito refinadas, quando usadas nas pizzas tradicionais, pode gerar esta fermentação intestinal, este inchaço. Por isso aparecem cada vez mais pizzas de fermentação lenta, que têm mais vantagens nutricionais. Não sei se já viste à venda?

Não.

Ou em alguns restaurantes aparece pizza de base de fermentação lenta. Por quê? Porque as enzimas vão fazer uma pré-digestão tanto de hidratos de carbono, como do glúten, portanto vai estar parcialmente digerido, o que não terá tanto impacto depois intestinal. E também ao fazer a pré-digestão destes amidos, a farinha, vais ter o índice glicêmico mais baixo, portanto não provoca tantos picos de açúcar no sangue. Ou seja, não dá tanto aquela vontade de fazer uma sesta a seguir à pizza.

Exato. Que é típico. É verdade. E a pizza pode fazer parte de um estilo de vida saudável? Já percebemos que sim, se a fizerem em casa.

Certo, sem dúvida. E na rua, o que nós temos que pensar? Na rua não é para comer a pizza inteira só para nós. É para dividir a pizza, escolher base fina, talvez fermentação lenta, uns bons toppings com proteína, se possível, para ser uma refeição completa.

Até a preferência pelas carnes brancas.

Ou o peixe, o atum.

Exato, falámos há pouco.

Exatamente. Mas imagina, o ideal seria dividirmos uma salada e a seguir dividirmos uma pizza. Não há esta hipótese. Também pôr um extra de rúcula em cima da pizza. E sim, levamos umas fatias para casa e o restante comemos lá com aquela rúcula toda que nos puseram.

E a tua pizza favorita, qual é? Leva ananás?

Leva ananás, claro.

Esse grande mito. Mas eu tenho a ideia que é saudável ter ananás.

Claro que é. Hoje em dia, nos restaurantes, muitas vezes, e em casa, faz-se com ananás verdadeiro. Eu gosto muito de fazer pizza em casa. Para mim, uma pizza saudável é aquela que leva o tomate, que eu falei há bocadinho, a polpa de tomate, que leva os cogumelos, azeitonas, curgete, que leva o atum ou a cavala, que adoro, e o ananás, e depois põe rúcula por cima e um bocadinho de azeite. Ou seja, eu gosto daquelas que vão ao forno e parte é cozinhado e parte em fresco.

Mas, por exemplo, a rúcula pões só no final, não é?

Só no fim, depois de sair da pizza.

Exato.

Exatamente.

Não vais pôr a rúcula no forno.

Não. E o tomate cherry também gosto de pôr depois de sair. Não gosto do tomate cozinhado. Mas por acaso, uma coisa importante para os nossos ouvintes. A polpa de tomate é uma ótima fonte de licopeno, que é um antioxidante importante, está associado à redução do risco de cancro de próstata e que normalmente é melhor absorvido quando o tomate é cozinhado. Portanto, quando cozinhamos, quando temos a polpa de tomate e vai ao forno, nós conseguimos absorver melhor esse composto. Pronto, e mesmo o tomate assado seria melhor nesse aspecto.

E é amiga do intestino, pode ser amiga do intestino então?

E pode ser amiga do intestino, mas aí realmente temos que ter atenção. Não é uma questão de ser celíaco ou não, que os celíacos sabem que não podem comer glúten. É para quem tem realmente esta fermentação mais exagerada quando consome esta concentração de glúten que perceberam hoje aqui, realmente há maneiras de simplificar e de melhorar esse prato para ser mais amigo do intestino.

Foi a 10 de julho que se assinalou mais um Dia Mundial da Pizza e já percebemos que é possível fazê-las de forma saudável. É isso que a Mariana explica neste episódio do "Aprender a Comer", que está disponível nas plataformas de podcast e também no site do Observador. Quem ouve no Spotify tem sempre lá uma pergunta. A desta semana é: quantas fatias de pizza costuma comer? A Mariana Chaves quer saber os vossos hábitos alimentares. Mariana, voltamos hoje há uma semana. Até lá.

Até lá.