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Comer melhor nem sempre é complicado. Às vezes é só uma questão de aprender. E é isso que fazemos nos próximos minutos. Seja bem-vindo ao "Aprender a Comer", como sempre, com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.

Olá, Maria.

Quando se fala de cérebro, Mariana, toda a gente pensa logo em ômega 3, vitamina D ou até na B12, que já falamos na semana passada, mas hoje trazes uma vitamina quase escondida. Por que de repente estamos a falar da vitamina B7, Mariana?

Olha, a vitamina B7, que tem o nome de biotina, se calar já ouviram falar.

Sim.

É muito associada a cabelo, por exemplo. Fala-se muito da biotina, é uma das vitaminas do complexo B, mas é das menos faladas, na verdade. Como falamos na semana passada, fala-se em ácido fólico, vitamina B12, talvez B6. Falamos na semana passada da B2.

Tem um nome mais complicado que esta, não é?

Riboflavina.

Pronto, esta é biotina, é mais fácil de pronunciar, pelo menos.

E hoje falamos da B7. Mas por que falamos da B7? Ela vem da alimentação, sempre. Todas as vitaminas do complexo B, aliás, todas as vitaminas vêm da alimentação, mas também pode ser produzida pelas nossas bactérias do intestino. Eu falei disso na semana passada, se ainda não ouviram, vão ouvir, porque é verdade. Eu falei de um estudo que eu acho que valia a pena aprofundar aqui um pouquinho mais para dar palco a estas novas investigações. Este é um estudo de 2024, mas que nos estudos científicos é libertado no ano e depois ainda se continua a falar dele nos anos seguintes, porque tem valor. Foi publicado numa revista que se chama "NPJ Parkinson's Disease", e voltou a chamar a atenção precisamente para esta ligação, que em pessoas com Parkinson, os investigadores encontraram menos atividade das vias bacterianas ligadas à produção de biotina e de riboflavina. O que isto quer dizer? Existem bactérias na nossa microbiota intestinal e elas são responsáveis por produzir, entre outras coisas, a biotina e a riboflavina. Mas elas têm umas vias para produção, então notou-se menos atividade nessas vias para produção. E ao mesmo tempo, também menos ácidos gordos de cadeia curta. Uma coisa que eu já falei aqui, por exemplo, o butirato é o mais conhecido. Os ditos ácidos gordos de cadeia curta que fazem muita ligação intestino-cérebro. E também menos outra substância, que se chama poliaminas, mas que são compostos protetores do ambiente intestinal. Por que isso interessa? Como eu dizia, este butirato, por exemplo, ajuda a proteger o intestino juntamente com estas poliaminas. Modular a inflamação intestinal, manter o ambiente intestinal mais saudável. Portanto, a mensagem é que não é que a biotina trata o Parkinson, atenção, era ótimo, mas não. A mensagem é antes o quê? Quando falamos de saúde neurológica, também não chega olhar só para o cérebro. Também temos de olhar para o intestino, para a microbiota. É isto que nós temos vindo, estas informações valiosas, temos vindo a receber da ciência. E também para a forma como esta microbiota participa nesta proteção. Que também nós queremos dar o substrato para depois recolher os frutos.

Claro, mas isto é muito complexo. Então, afinal, o que o intestino tem a ver com esta vitamina em específico?

O estudo sugere que em algumas pessoas, a microbiota pode estar a perder a capacidade de participar nesta produção, nestas vias ligadas à biotina e à riboflavina, e isto parece estar associado a menos moléculas protetoras no intestino. A B7 não é só mais uma vitamina do complexo B, é também uma peça nesta ligação e que precisamos de produzir. Se precisamos de produzir internamente, quer dizer que temos que cuidar para ter um intestino saudável, pouco inflamado, e isso faz-se com uma alimentação saudável, típica mediterrânica, em que não é só o que escolhemos, mas também o comportamento que temos à mesa é muito importante: boa mastigação, evitar excessos de ultraprocessados, açúcares, etc.

E ficando-nos então na alimentação, onde é que podemos encontrar esta vitamina B7, a biotina?

Sim, em alimentos muito comuns é: a gema do ovo, não a clara. Gema do ovo, carnes, mas também fígado, fígado de vaca, fígado de porco, em peixe, em laticínios, em frutos secos, em cereais integrais, que é um tema hoje em dia, porque uma parte das pessoas come pão branco e arroz branco e aí não vai encontrar.

Também já falamos sobre eles.

Exatamente. Em leguminosas, grão-feijão, ervilhas, mas também nos tofus e sojas. Na verdade, para a maioria das pessoas, uma alimentação variada costuma ser o suficiente. Mas a verdade é que temos que pensar, uma curiosidade que eu deixo aqui em relação à clara do ovo crua, que agora de repente há umas modas de utilizar clara do ovo crua no batido para aumentar a proteína.

Tem que falar sobre isso.

Deixo aqui só uma notazinha para as pessoas saberem. Uma curiosidade, mas que interessa, porque é ciência. Há uma proteína, que é a avidina, que se encontra no ovo, na clara do ovo, que se vai ligar a esta biotina no intestino e vai dificultar a sua absorção. É importante a gema do ovo, que tem a biotina, mas não comer o ovo cru.

Um pormenor.

Exato. Mas pronto, isso obviamente só é relevante quando há um consumo frequente e em excesso. Nesta questão dos batidos, etc. Quando o ovo é cozinhado, deixa de ser relevante porque este efeito deixa de acontecer.

Sim, vamos confessionar bem os nossos alimentos.

Exatamente.

Mariana, tu dirias que há grupos em que faz mesmo sentido estar mais atento à biotina?

Sim, grávidas e lactantes, novamente, como eu falava em relação à riboflavina. Um grupo muito específico, que aqui não fará muito sentido, acredito que não haja muitos ouvintes com familiares com alimentação parentérica, mas esse será outro também. Quem utiliza anticonvulsionantes, por exemplo, para epilepsia, e depois também, não sei se isto vai ser chocante, mas é verdade. Pode fazer sentido também para pessoas com obesidade severa, sobretudo quando há alteração importante da microbiota intestinal. Tudo passa por esta questão, que é: intestino saudável, à partida, conseguiremos valores saudáveis. Uma microbiota que não está saudável, um intestino que não está saudável, é um ponto. E podemos acrescentar um grupo mais exploratório, que será as pessoas com maior risco de demência ou em fases iniciais de declínio cognitivo, que poderá também beneficiar de um extra desta vitamina.

Mas por quê? Até porque até agora temos estado a falar de intestino. Agora estamos a virar-nos para o cérebro. Podes nos ligar aqui um bocadinho?

Olha, um estudo agora do ano passado, 2025, numa revista que se chama "Molecular Nutrition and Food Research", acompanhou mais de 122 mil participantes durante 11 anos e encontrou uma associação entre maior ingestão alimentar de biotina E menor risco de demência, incluindo demência de Alzheimer. Claro que é muito importante dizer, novamente, é uma associação, não é prova de causa. Não é porque comeram que tiveram menos. Não. É simplesmente, verificou-se que as pessoas que tinham menor risco de demência, tinham uma ingestão aumentada de biotina. Ainda não temos ensaios clínicos a provar que a suplementação de biotina faça sentido, nem na prevenção, portanto, é apenas especulatório. Este é um grupo em que pode fazer sentido discutir a adequação da ingestão de biotina, talvez até adicionar um pouco mais de biotina. Considerar a suplementação sempre com acompanhamento médico ou nutricionista, porque não é uma recomendação automática, mas vale a pena trazermos estes dados para cima da mesa para percebermos um pouco mais, até porque se fala muito em multivitamínicos de complexo B, etc.

E pode ser um bom ponto de partida. Ainda não há estudos, mas pode ser um ponto de partida positivo.

Sim, até porque quando as pessoas pensam que se alimentam mal, imagina, uma alimentação vegetariana, se for muito cuidada, com cereais integrais, etc., frutos secos, se calhar conseguimos diariamente ter uma boa quantidade desta vitamina. Mas estamos a falar aqui de alimentos muito concretos. Falávamos há pouco de fígado, da gema do ovo. Alimentos muito específicos.

E medir a biotina nas análises, faz sentido?

Não muito. Não, porque ela, na verdade, não é um bom marcador de rastreio.

Não dá para perceber se está tudo bem.

Não dá. Parece normal e muitas vezes já existem défices. Não vale a pena adicionar à moda dos checkups, porque a biotina não vai ser útil. O importante é identificar quem está em maior risco, avaliar esses casos e tentar perceber pelo consumo alimentar se está ou não a comer esses alimentos e se calhar nesses casos, vale a pena reforçar a ideia de que comendo esses alimentos vão ter mais biotina e isso pode ser útil.

Então para a população em geral, faz sentido suplementar a biotina?

Para a população em geral, não. É isto. Nós quando dizemos que a alimentação deve ser variada, não nos devemos fixar num alimento só, devemos diversificar no que toca às carnes, no que toca aos peixes, aos vegetais, aos cereais integrais, exatamente porque nós precisamos de ir buscar estas vitaminas todas. E depois ter uma leitura do que se passa no nosso intestino, que já percebemos que é um ponto fundamental aqui. Que não é só o que comemos, e o que absorvemos, é, na verdade, também o que nós produzimos aqui desta B2 e desta B7.

Então qual é a principal mensagem deste tema tão complexo que é a biotina, a vitamina B7?

No fundo, é cuidar do intestino, também é cuidar do cérebro. E ter atenção, perceber só que existem vitaminas como esta, como a biotina, que pode ser uma das peças deste caminho.

Pronto, a lição está dada. Para dúvidas, inquietações ou até aquelas tentações difíceis de resistir, já sabe, a Mariana Chaves está cá para ajudar. Escreva-nos para o e-mail marianachaves@observador.pt e envie-nos a sua questão. Mariana, por hoje é tudo. O Aprender a Comer regressa na sexta-feira. Até lá.

Até lá, Maria.