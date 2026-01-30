Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Uma vez por semana, aqui no "Aprender a Comer", respondemos a dúvidas de ouvintes. Já sabe que pode enviar as suas, em busca de uma alimentação mais saudável, para marianachaves@observador.pt. E a Mariana cá está para responder a essas dúvidas, não é? Olá, Mariana.

Olá, Nelson Costa.

Gosto muito do tema que o Diogo propôs. Ele tem uma pergunta muito concreta: comer broa de milho é mais saudável que pão branco? Eu quero saber a resposta a isto, porque eu adoro broa de milho, mas imagino que haja aqui um "se". E também imagino que não deva ser muito fácil responder esta pergunta com sim e não. Broa de milho é mais saudável que pão branco?

Não dá para responder de forma tão literal. Infelizmente, também sou uma amante de broa de milho, principalmente se for daquelas mais rústicas. Aqui o mais saudável vai depender, obviamente, do quê? Da receita em si do pão. Claro que tudo depende do contexto, se esse pão é comido sozinho, se é comido com alguma proteína, tudo mais que já nos ouviram aqui falar bastante. Mas a verdade é que se queremos isolar aqui o pão branco, farinha de trigo refinada, e uma broa de milho, que aqui é que complexifica um bocadinho, não é apenas farinha de milho. Esta é uma grande diferença. Uma broa de milho é feita com farinha de milho e normalmente misturado, ou uma farinha de trigo, ou uma farinha de centeio, com proporções diferentes consoante a pessoa que está a fazer. Portanto, também é importante aqui percebermos que um pão branco é sempre um pão com um índice glicêmico mais alto. Aliás, é sempre a referência para nós sabermos o índice glicêmico de todos os alimentos. E, na prática, é bastante mais interessante trocar um pão branco por outro pão que tenha um bocadinho mais de fibra, como o pão integral. Um pão de mistura de farinhas integrais e refinadas, sem dúvida.

Então, onde é que entra aqui a broa de milho nesta história? Como é que a podemos distinguir do restante?

Entra principalmente porque quando estamos a falar em não consumir o pão branco e consumir a broa de milho, que é o que o Diogo me está a perguntar, estamos a falar de um ponto muito positivo, que é a diversificação alimentar.

É aquela ideia do nem sempre, nem nunca. Mas com alguma moderação.

Sim, e principalmente porque neste grupo da roda dos alimentos, vamos dizer, neste grupo alimentar dos cereais e derivados, tu não tens num único alimento, num único cereal, neste caso, no trigo ou no milho, todos os nutrientes que precisamos. Por isso é que a importância da diversificação alimentar, que as pessoas às vezes não se lembram tanto do variar. É porque numa farinha de milho, por exemplo, eu posso ter mais ferro, mais minerais associados. E portanto, ao diversificar, eu estar a comer um pão que tem farinha de milho com farinha de trigo ou de centeio, eu na verdade, estou a comer mais grupos de cereais aí dentro. As matérias-primas são diferentes e os nutrientes vão ser diferentes.

Há essa diferença, de facto, entre a broa de milho e o tal pão branco, mas dentro da broa de milho também há broas de milho diferentes umas das outras.

Sim, há broas de milho diferentes, por isso é que eu também te disse no início que gosto delas um bocadinho mais à antiga, vamos dizer assim.

Quando são mais amareladas. Há umas assim mais amareladas que outras.

Gosto delas um bocadinho mais escuras.

Ok.

Mais tradicionais, em que provavelmente, se calhar, também tem a mistura de centeio e se calhar por isso também gosto, mas elas geralmente são mais densas. E pode haver diferença na farinha de milho utilizada. Ela pode ser mais ou menos refinada. E quando nós dizemos isto, é o grau de refinamento da farinha de milho. A farinha ser menos refinada quer dizer que vai ter mais fibra, mais vitaminas e minerais. E quando ela é menos refinada, vai ter menos fibra. Normalmente, as versões comerciais, infelizmente, utilizam mais a versão mais refinada. E depois a questão da percentagem de milho. Há broas com mais milho e outras com mais trigo ou mais centeio. E isso muda muito, por exemplo, a textura, o fato de elas serem densas. Eu gosto delas bem densas. Isso muda realmente. Então duas broas diferentes vão se comportar depois também de maneira diferente no nosso sangue, em termos de glicemia.

Olhando aqui para a questão das farinhas, a farinha de milho é melhor que a farinha de trigo?

A verdade é que se nós olharmos só para a farinha, Nelson, como perguntas, o que sabemos de índice glicêmico é isto que nos importa nos cereais. Que como é que depois comermos essa farinha, se vai refletir no nosso sangue em termos de açúcar no sangue. A farinha de milho isoladamente pode ter um índice glicêmico igual ou até superior à farinha de trigo. Isso isolado, mas não dá para fazer essa extrapolação em relação ao alimento final, ou seja, a broa como um todo, porque na verdade, estamos aqui a falar de mistura de farinhas, num processo de confeção, densidades diferentes, portanto, essa extrapolação não conseguimos fazer. Desculpe interromper. Existe aqui uma coisa muito interessante, eu achei graça o Diogo fazer esta pergunta agora, ano 2026, porque só o ano passado, em 2025, é que apareceu um estudo a falar sobre a diferença entre a broa de milho e um pão branco. Só agora. Que não tem muita relevância na medida em que foi feita com poucas pessoas, mas foi feito com 30 g de pão e de broa de milho e conseguiu-se aqui resultados diferentes. Tem algum interesse e achei engraçado, não sei se ele por acaso teve acesso, achei engraçado ser nesta altura.

Eu imagino também que não deva ser fácil fazer-se um estudo quando a broa de milho e o pão branco, a broa de milho não é igual a outras broas de milho, como diz, e o pão branco também tem muitas diferenças entre si. Mas se a farinha de milho pode ter um índice glicêmico igual ou até superior, como é que a broa pode dar glicemia mais baixa?

É, exatamente. Ou seja, neste estudo mostraram isto, que a glicemia, o açúcar no sangue após comer broa, que até se tinha revelado mais baixo.

Ok.

E como eu digo, é um estudo que ainda precisa de muitos estudos para comprovar isto. Não estamos aqui a dizer que é de facto isto que acontece. É apenas uma curiosidade, vamos dizer assim. Pensa-se que é porque tem, na sua constituição, mais amilose. Que é um componente do amido, que é digerido de forma mais lenta. Basicamente, é isto.

Então fica mais tempo no sangue.

Exato, a absorção vai ser mais lenta, não vai ser toda de uma vez e por isso não vai dar um pico de glicemia tão alto. E também, pensa-se que o processo térmico de fazer a broa também aumenta o amido resistente. É uma coisa que se fala também sobre o arroz, o fato de arrefecermos o arroz, criar mais amido resistente, e que também vai ter exatamente esse impacto de uma absorção mais lenta dos açúcares. Absorção mais lenta dos açúcares dá um índice glicêmico mais baixo. Portanto, isto é o que se pensa, atenção, ainda não se comprovou, mas tem graça falarmos disto, porque eu acho que muita gente adora broa. Portanto, broa na nossa alimentação portuguesa é um alimento querido.

É pena que não me consigas dizer que a broa é de facto mais saudável que o pão branco. Isso não conseguimos dizer.

Não conseguimos. Eu também queria muito, mas não conseguimos. Eu acho que temos que pensar aqui que vale a pena diversificar, e com a broa nós diversificamos. Quando nós falamos em pão branco, se calhar a escolha aqui tem que ser tentar não comer o pão branco, tentar transformá-lo num pão de mistura, num pão integral e também diversificar com a broa de milho. Acho que isto faz todo sentido. E lembrar-nos que o impacto que o pão tem vai depender sempre daquilo com o que estamos a comer, a acompanhar o pão. O acompanhamento. Exatamente. E portanto, onde encaixamos aqui o pão? E nós já sabemos que pão é um alimento que nós todos gostamos, pode ser realmente saudável. Aliás, nós já falámos bastante sobre o pão aqui.

Temos alguns episódios sobre isso, acho eu.

Exatamente. Eu lembro-me de um que é: "O pão é um inimigo da dieta?" Que, na verdade, não é.

Fica já aqui o disclaimer.

Exatamente. Nós até dividimos isto em dois episódios e falámos bastante sobre várias coisas do pão, pão de fermentação lenta, etc. E depois temos outro que se chama: "Podemos comer pão ao almoço e ao jantar?" Que também foi uma pergunta aqui de um ouvinte.

Muito bem, respondemos hoje a uma dúvida do Diogo: é mais saudável comer broa de milho ou pão branco? A resposta não é imediata e não é fácil, mas a diversificação da alimentação é sempre uma boa solução. De que é que vamos falar no próximo episódio, Mariana?

Olha, no próximo episódio vamos falar se é possível ou não comermos menos sem passar fome.

Ok, isso era espetacular.

É verdade, temos truques, não é? Para isso é que aqui estou. Vamos falar de truques.

Truques para ouvir no próximo episódio do "Aprender a Comer", sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, até para a semana.

Até para a semana, Nelson.