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Todas as semanas aqui na Rádio Observador, a nutricionista Mariana Chaves responde às suas dúvidas e perguntas sobre nutrição. Podem enviar as suas para marianachaves@observador.pt. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Esta semana vamos esclarecer uma dúvida do José, nosso ouvinte, que escreveu-nos um e-mail a dizer: "Bebo duas colas por dia há muitos anos e quero deixar de o fazer, mas estou com algumas dificuldades. Há alguma estratégia?" É difícil deixar os refrigerantes, Mariana?

É claro que é, principalmente quando já é um hábito há muitos anos. Mas eu quero dar os parabéns ao José, primeiro por ter tomado essa decisão de eliminar o consumo de refrigerantes e, por outro lado, por entender que às vezes precisamos de ajuda para concretizar decisões que nos parecem básicas, mas, na verdade, vão ser realmente difíceis, porque são um hábito enraizado. E por ter divulgado isto, ter enviado este e-mail, porque muitas pessoas têm este mesmo hábito, não é só o José. E realmente, há aqui um lado de dependência real. A cola combina duas substâncias que nos criam o hábito, que é o açúcar e a cafeína. O açúcar vai ativar o sistema de recompensa no cérebro, liberta dopamina, que dá aquela sensação de prazer imediato. Falamos até num episódio sobre, por exemplo, comer à frente do ecrã. Chama-se "Comer à Frente do Ecrã Engorda?", em que nós falamos realmente deste tipo de sensação de mecanismo de recompensa. Por quê? Porque eu acho que vale a pena ouvirem neste programa. Nós falamos em comer de forma inconsciente e temos aqui um combo, nesse caso, de estímulos, do prazer sensorial da comida e do entretenimento visual ou auditivo. E, por exemplo, quando se vai ao cinema, é um clássico puxarem dessa bebida enquanto veem o filme ou mesmo em casa. E aí o cérebro vai receber estímulos em duplicado e vai reforçar ainda mais este hábito. Portanto, este tema do açúcar é importante, desta sensação de recompensa no cérebro, que também de alguma forma se consegue com o adoçante, mas principalmente com o açúcar. E depois a outra substância que cria hábito é a cafeína, que é estimulante. Ela aumenta o foco, aumenta a energia e juntas vão tornar esta bebida altamente viciante.

Então falamos mesmo de um vício. Isto das colas e dos refrigerantes pode mesmo ser assim classificado.

Sim. Os refrigerantes só pelo açúcar, sim, neste ciclo que falávamos há pouco, de recompensa do cérebro, porque é uma alta dose e depois às tantas só um já não serve. Mas sim, sem dúvida, o consumo diário vai criando tolerância, o corpo vai se habituando à dose e quando não recebe, surgem às vezes alguns sintomas, de dor de cabeça, por exemplo. É parecido com o que acontece com o café em excesso.

Com a falta de café depois. "Ah, hoje não tomei café".

O corpo reclama, não é? É um bocadinho por aí. É isso mesmo.

Parece complicado. Como é que se consegue deixar? Todos os vícios são complicados. Como é que deixamos este?

Olha, eu acho que há aqui quatro passos. O primeiro é a tomada de decisão, e isto parece teórico, mas a verdade é que tem que haver força de vontade. A pessoa tem mesmo que se comprometer com isso. E muito importante, às vezes em sociedade, nós partilharmos essa decisão com quem vivemos ou com quem falamos regularmente, que fica assim um compromisso mais vincado de que vamos tomar essa decisão. Segundo ponto é entender que os níveis de cafeína, numa primeira fase, vão ter que ser os mesmos. Ou seja, eu tenho que manter o nível de cafeína no meu sangue estabilizado para não notar essa diferença. E para isso eu sugiro o chá verde, que é um chá que tem alguma teína, que tem o mesmo efeito da cafeína, mas em doses mais baixas, e que se nós bebermos, por exemplo, três chávenas ao dia, que são 750 ml de chá verde com três saquetas ou com três colheres de sopa, se for avulso. Isso é um ótimo consumo de antioxidantes, por exemplo, e conseguimos manter o nível muito estável, porque uma das coisas que acontece quando bebemos cafeína é que o nível de cafeína, de atenção e de foco aumenta muito, mas tudo que sobe a pique, também desce a pique. E assim com o chá verde conseguimos uma estabilização. Agora, entender os timings também é importante, porque imagina, se tomas a Coca-Cola ao almoço e ao jantar, diria que talvez não seja ao jantar por ter cafeína, mas ao almoço ou à tarde, se calhar tens é que anteceder essa altura. Tens que beber o chá verde durante a manhã e no início da tarde, para quando chegar ali a hora do almoço, os teus níveis de atenção estão parecidos. Depois, em terceiro ponto, que já é mais uma alternativa, quase que diria gastronômica, que é pensar em alternativas mesmo à bebida. Porque uma coisa é a sensação no momento da bebida, outra coisa é a dependência da cafeína. Portanto, em alternativas geladas, porque quem bebe cola é porque gosta de uma bebida gelada e com gás, em regra. E portanto, água gelada ou água com gás ou chás frios. É importante entender o que eu gosto e o que para mim é um real substituto desta cola. E não dizer: "Se eu não bebo, não bebo nada". Porque isso não é sustentável, a longo prazo não muda hábito nenhum. E o quarto ponto é pensar no processo e na conveniência. Ou seja, se eu vou ao café da esquina e nesse café da esquina, não há uma água gelada, não há uma água com gás que eu gosto, bom, então se calhar ou eu mudo o café da esquina ou eu levo comigo uma alternativa, por exemplo, uma saqueta de alguma coisa para pôr na água. Tem que pensar em alternativas. E dito isto, há quem me diga assim às vezes: "Olha, eu gosto mesmo é de um chá morno, que ajuda na digestão e em vez de beber aquela água gelada, aprendi que até gosto de beber uma coisa quente". Só tem que pensar, refletir um bocadinho sobre o assunto.

A água gelada, eu uso muito essa técnica. Água fria com uma rodela de limão. Também se usa com água com gás, não é? Rodela de limão. Poderia ser uma boa alternativa gelada.

Sem dúvida. E até já temos algumas marcas que também nos dão isso, só ter atenção por causa da questão dos adoçantes, mas há opções sem adoçante, só com rodela de limão. E também sabes que há chás frios. Nós podemos fazer o nosso. Eu gosto muito de casca do ananás, porque assim aproveitamos tudo. Ou seja, quando se compra um ananás e nós cortamos aquela casca que tem os picos, tu consegues fazer uma infusão com a casca do ananás e fica ótimo. E guardar no frigorífico e com hortelã. Mas com os frutos vermelhos também se consegue, o pau de canela Mas já existem saquetas com chá frio. Ou seja, se nós mulheres tivermos na carteira, vocês homens não sei, porque vocês não levam nada.

No bolso.

É fininho, exato. Mas pedes uma água gelada e puseres a dita saqueta, em três minutos aquilo já vai estar com aquele sabor todo, que na nossa cabeça, quando eu digo cabeça, no nosso cérebro, mimetiza o sabor doce de uma bebida. Mas também tens hoje em dia os kombuchas, por exemplo, que também são uma solução, que dão-te a cafeína do chá verde e dão-te o sabor doce. Tentar que não sejam com muito sabor doce, ou seja, com muito açúcar.

E aquelas colas zero, light, isso ajuda para alguma coisa ou só atrapalha?

Neste esquema. Eu acho que atrapalha. Ou seja, se uma pessoa estiver a pensar: "Eu bebo a Coca-Cola com açúcar e o primeiro passo é passar para sem açúcar". Não, não está a fazer absolutamente nada na mudança de hábitos. Está a mudar a bebida? Continua a ser um refrigerante. Até porque nós sabemos que o que temos que mudar aqui é o paladar. Portanto, o paladar trata-se do nosso palato, é o nome técnico da nossa língua, nossas papilas gustativas, que estão muito habituadas ao sabor doce. Não estamos a educar se expomos uma coisa que muitas vezes até sabe mais doce. Portanto, o ideal é treinar para bebidas menos doces.

E quem entra neste processo, quanto tempo demora até deixar de sentir tanta vontade de beber essa bebida?

Olha, sete a 10 dias já se sente muita diferença e o cérebro vai ajustando os níveis de dopamina. Portanto, aquela situação que falávamos no início do sistema de recompensa e os sintomas da abstinência, vamos dizer assim. Aquela vontade, se calhar, desaparece objetivamente três, quatro semanas, já a maioria das pessoas não sente essa necessidade. Não quer dizer que uma vez por outra não possa beber, mas já parou o hábito. Nós temos um programa que falamos sobre isso, que se chama "Como fazer um detox de açúcares", onde abordamos os vários passos, porque para além disso, também podemos ajudar com a redução de açúcar na nossa alimentação. E fazemos o quê? Com que esta corrida das ditas quatro semanas se encurta um bocadinho e conseguimos resultados mais rápidos se realmente aliarmos com outro tipo de estratégias, como evitar o chinês, etc., que podem ouvir neste programa.

Muito bem, Mariana Chaves respondeu hoje à pergunta do José, que bebe demasiadas Coca-Colas. Bebe duas, já é demasiado por dia e quer deixar de o fazer. Deixamos aqui alguns conselhos para o conseguir. José, espero que consiga fazê-lo. Já agora, Mariana, temos novo programa na terça-feira. Será sobre o quê?

Olha, vamos falar sobre o Dia Mundial do Coração para falarmos da prevenção das doenças cardiovasculares.

Muito bem. "Aprender a Comer" sempre que quiser, disponível lá em podcast e também no site do Observador. Obrigado, Mariana. Até lá.

Obrigada, Nelson.