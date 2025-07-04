Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Seja bem-vindo ao episódio extra do "Aprender a Comer", onde respondemos a dúvidas dos nossos ouvintes enviadas para Marianachaves@observador.pt. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

E foi o que fez a Rita, que enviou um e-mail muito simpático a dar os parabéns à Rádio Observador por esta rubrica incrível e à Mariana, que nos ensina constantemente a viver melhor e a aprender a comer, digo eu. A Rita pergunta à Mariana como é que pode ter e manter um intestino saudável. É assim tão difícil?

Adoro a pergunta. Nós já ouvimos falar que o nosso intestino é o segundo cérebro, e isso é mesmo verdade, porque ele comunica com o nosso cérebro. Ainda há uns programas que falámos sobre isto, da serotonina, por exemplo, que é libertada.

Imite ali umas coisas que são importantes para nós.

Exatamente, este eixo intestino-cérebro. E realmente vai ter impacto no humor, na imunidade, no nosso bem-estar e temos que trabalhar para ter o intestino saudável.

E como é que se pode começar a melhorar essa saúde intestinal?

Primeiro que tudo, a diversidade alimentar é fundamental no que toca à alimentação, porque nós sabemos que uma alimentação diversificada vai diversificar a nossa microbiota, que é fundamental, é o que é saudável, é ser diversificada, não é só ter um tipo de bactérias. E isso inclui o quê? Incluirmos diferentes vegetais e frutas e por isso sair, às vezes, da nossa zona de conforto e não estar sempre a comer o mesmo. E isto não tem que ser constantemente diferente, só incluir um vegetal diferente por semana.

Para não ser sempre alface e tomate.

Exatamente. A nossa couve roxa, cebola roxa também, pepino. Estamos na altura do pepino e do pimento, não é para comer em novembro.

Cheira logo o verão. Quando cheira o pepino, cheira a verão.

Sem dúvida. E isso é supersaudável para o intestino. Cereais integrais verdadeiros, o grão do cereal integral, as leguminosas. Isso é realmente diversificar a alimentação.

E há algum tipo de alimento que seja, de facto, mais importante para o nosso intestino?

A fibra, sem dúvida, que é o alimento mais importante para conseguir dar alimento às nossas bactérias. Mas essa fibra vai estar em frutas, vegetais, leguminosas, cereais integrais, sementes, frutos secos.

Não é preciso andar a comprar fibra artificial.

Sim, às vezes precisamos de umas sementes extra. Sementes de linhaça moídas, umas sementes de cânhamo, que nos dá fibra solúvel, ou vamos buscar sementes de girassol ou de abóbora, que é uma excelente fonte de magnésio. Com isto conciliamos as várias coisas, mas o intestino realmente precisa de fibra diariamente.

Isto tem a ver com a fermentação também. Já falámos disso num outro episódio, se bem me lembro.

Exatamente. Tivemos um episódio em que falámos de "um fermentado por dia, não sabe o bem que lhe faria". Era este o nome do nosso episódio, muito engraçado, onde nós falámos dos chucrutes, do kefir, do iogurte e depois umas coisas mais esquisitas, como o kimchi, mas que há muitas pessoas que conhecem, que são realmente os alimentos fermentados, que são um ótimo alimento para o nosso intestino. Tem também outro programa muito engraçado que nós falámos, que foi "Kefir: a alternativa à lactose". Por exemplo, neste fermentado em especial, que é fácil as pessoas incluírem na sua alimentação, ele pela fermentação em si, já tem a lactose digerida e deixa de ser um problema o facto de estar a comer um iogurte, um leite fermentado, que não vai ter lactose.

Tenho ideia também que a hidratação, a água, é muito importante para o intestino.

Essencial, litro e meio a dois litros.

Por dia?

Sim, e há uma conta que se pode fazer, que já falámos aqui várias vezes no programa. Multiplicar o nosso peso por 0,033 e termos as nossas necessidades diárias. Agora, não esquecer de limitar o quê? As bolachinhas, as barritas, os gelados, o álcool, o açúcar. E depois há o estresse, porque o estresse também vai alterar a microbiota e a permeabilidade do intestino. Dormir bem, mexer o corpo, fazer exercício físico. São vários os fatores que vão ser determinantes na saúde do intestino. E isso é importante as pessoas entenderem, que não basta apostar só em um e que têm que realmente querer criar estilos de vida saudáveis, hábitos de vida saudáveis.

Quais são os sinais que o intestino dá quando não está bem?

Dor persistente. Barrigas inchadas, mudanças no trânsito intestinal. A pessoa que de repente era obstipada ou era só regular uma vez ao dia e passa a fazer duas e três vezes. Sangue nas fezes, tem mesmo que ir ao médico ver de imediato, são sinais de alerta. Mas realmente, por exemplo, acordar com a barriga totalmente inchada ou logo após a refeição a barriga ficar muito distendida. Mesmo nas mudanças de alimentação, que já falámos aqui de incluir fibra, que é saudável, mas o intestino também precisa de tempo para se adaptar. E portanto, quando queremos cuidar do nosso intestino, também lhe queremos dar tempo e depois manter o consumo de fibra aumentado. Começar a perceber qual é a fibra solúvel, a insolúvel, que sementes é que podemos incluir e de que forma. Isso é tudo feito de forma gradual. Vou dar aqui um exemplo: se nós incluirmos uma colher de sopa de linhaça moída, está ótimo. Se incluirmos logo de uma vez três, vai ser muito abrupta, não vai haver adaptação. Não pode ser assim. Tem que ser de forma gradual, ficar com essa quantidade, por exemplo, da colher de sopa ou de sobremesa, para algumas pessoas mais sensíveis, e que se mantém, por exemplo, durante uma, duas semanas. E depois, sim, senhora, a seguir aumentar a quantidade. Portanto, as pessoas não levem os conceitos de forma drástica, a pensar quanto mais melhor. Não, calma. Na fibra, também temos que ter alguma calma.

E isto imagino que não seja igual para toda a gente, porque tenho a ideia que a microbiota é uma coisa assim um bocado tipo impressão digital, cada um tem a sua.

Cada um tem a sua, sem dúvida. E os hábitos que vais tendo vão construindo a tua microbiota. Todos estes hábitos que falamos, de alimentação, exercício, gestão de estresse. E também, às vezes, tomar um probiótico é útil para o reforço de algumas bactérias em específico. Estávamos a lembrar, por exemplo, em questões de infecções urinárias, há um probiótico específico e, às vezes, dependendo do estado de saúde e das dificuldades ou desafios que cada pessoa tem na sua saúde, é importante direcionarmos ou com mais fibra ou menos fibra, ou um probiótico específico. Agora, só atenção que o probiótico não é milagroso, é um complemento. Primeiro temos que atuar na alimentação e todos estes fatores, gestão de estresse, exercício físico, água, sono, para termos um intestino saudável.

Muito bem. "Como ter e manter um intestino saudável?" Foi a questão que a Rita enviou para Marianachaves@observador.pt. Coloque as suas dúvidas de nutrição à Mariana Chaves. Temos todas as semanas um episódio extra, precisamente para responder a essas questões. No próximo programa, vamos falar de uma tendência também muito viral.

No próximo programa, vamos festejar o Dia Mundial do Chocolate.

Pensei que íamos falar do chocolate do Bai, isso já foi há algumas semanas, não foi?

Exatamente.

Agora vamos mesmo festejar um dia que há, Mundial do Chocolate, nem sequer sabia.

Exatamente.

Já tivemos um há pouco tempo do Dia Mundial do Hambúrguer.

É verdade.

Estamos aqui a celebrar dias mundiais e o próximo no "Aprender a Comer" é do chocolate. Não perca, sai à terça-feira. Às sextas temos sempre esta edição extra do "Aprender a Comer", que também está disponível no nosso site e plataformas de podcast. Até lá, Mariana.

Até lá, Nelson. Obrigada.