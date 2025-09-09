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"Aprender a Comer", todas as terças-feiras, depois da síntese das 16h30 com a Mariana Chaves, ou com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.

Olá, João.

Mariana, estamos na semana do regresso às aulas. E há muitas coisas a passar pelas cabeças de todos os pais. Uma delas é: o que o meu filho vai levar amanhã para o lanche? Mariana, diz-nos, por favor, há um lanche ideal?

Isto é o dilema de todos nós. Tanta coisa para tratar. Olha, não há um lanche ideal, mas há combinações que podemos dizer que são ideais. E também é ideal variar no que comemos, isso é fundamental para uma alimentação saudável, sem dúvida.

Por quê? Porque os miúdos têm tendência para se cansarem de comer sempre o mesmo, é isso?

Também é por isso, mas a maioria dos miúdos e dos adultos até gosta mais de variar, apesar de haver uma percentagem aqui de pessoas que não se importa de comer o mesmo. E se nos estiverem a ouvir, podem ir lá no Spotify fazer um comentário sobre isto, se são essas pessoas. Mas também é porque nós só conseguimos ir buscar todos os nutrientes que nós precisamos se variarmos nos alimentos. Ou seja, se nós quisermos enviar frutas, se enviarmos sempre uma maçã, isso não é saudável. Nós não temos os mesmos antioxidantes numa maçã, que temos nos frutos vermelhos, no melão, no pêssego, nas ameixas. E, portanto, é muito importante variar e pensar que o lanche representa, em muitos casos, mais de 25% do que as crianças comem num dia. E isso vai ter impacto direto na energia, na concentração e no crescimento, obviamente, das crianças. Por isso, tem de ser mais do que só alguma coisa para desenrascar.

Muito bem. Olha, então ajuda-nos lá. Portanto, variar, mas há combinações ideais para o lanche das crianças?

Eu diria que há combinações ideais e que nós temos aqui quatro tipos de alimentos que temos que considerar. E vamos variando, fazer as trocas que quisermos. Eu vou explicar e depois dou aqui exemplos mais concretos, mas é importante para nós planearmos, fazermos aqui quase como se fosse uma tabela, que é: estas quatro colunas são quais? Um é a fruta fresca, no outro é uma fonte de cálcio, no outro é uma fonte de hidratos de carbono para lhes dar energia, mas idealmente com alguma fibra, e no último seria uma fonte de proteína, mais ou menos isto. As crianças, e eu estou aqui a focar-me em crianças dos seis aos 13, diria eu, que já estão aqui no primeiro ciclo, segundo ciclo, devem consumir lanches ricos em fibra e às vezes há esta confusão de que as pessoas acham que só os adultos é que têm que comer o pão integral. Não é verdade. Nós sabemos que o arroz integral, a aveia, não tem que ser só o pão integral. E não estamos a falar de baixas integrais, também é muito importante dizer isto. Mas é muito importante, não só porque está associado a benefícios gastrointestinais, como mesmo na saúde metabólica e imunológica. A fibra é essencial para todo o nosso organismo funcionar como deve ser e para as crianças diariamente tem que haver um consumo de fibra. Normalmente nós, para dizermos qual é o consumo de fibra, nós temos como referência o valor dos adultos e baseamo-nos nisso para extrapolar, mas pensem que as saladas, as sopas, as crianças nem sempre aderem como nós desejaríamos. Portanto, temos que pensar também em fontes de fibra, como nos frutos secos, nos pães ou nas aveias ou nos arrozes integrais, nem que seja nas bolachas de arroz integral, temos que pensar em incluir fibra também.

Muito bem, então vamos lá às combinações. O que é que podemos meter dentro das lancheiras dos nossos filhos, Mariana?

Então vamos lá.

Dos nossos? Dos meus e dos teus.

Exato. Porque estamos juntos nisto, não é? Completamente. Aliás, tenho a minha tabela, já estou a entrar em loucura, até porque eu costumo dizer que eles têm que participar. Têm que dizer o que é que gostaram e não gostaram do ano anterior e é todo um desafio. Mas então o que eu tenho na minha tabela e que serve para todos nós? Existe a coluna da fruta fresca e eu em regra ponho lá o que são as frutas da época, mas claro, perguntando se gostam ou não. Mas portanto, diria que nesta altura pêssegos, ameixas, maçãs, melão. E atenção, eu sei que o melão nem sempre fica espetacular no final do dia. Portanto, cortem uma fatia apenas e não se ponham a cortar aos quadradinhos, vai perdendo água. Uvas.

Boa dica.

Sim, importante.

Uvas.

Uvas é muito fácil. E também às vezes há quem tenha paciência para fazer umas espetadas, pelo menos no início do ano. Espetar ali duas ou três frutas. Isto para quem? Isto para aqueles miúdos que são mais difíceis para comer fruta e as mães e os pais têm que se desdobrar nestes assuntos. Mas também incluir na dita coluna da fruta fresca as cenouras e os tomates cherry. Portanto, essa coluna está feita. Vamos à próxima. Então na próxima nós temos hidratos de carbono com fibra e onde entra o pão. Os miúdos precisam de energia, eles precisam de comer hidratos de carbono, não ponham os miúdos sem comer uma boa fonte de energia à tarde. Agora, era importante que fosse fermentação lenta, seja integral ou não, depois já avançamos nisso, mas mais ideias boas: panquecas de aveia, tostas integrais, que nós hoje em dia temos de centeio, de trigo, também as tortitas de arroz ou de arroz integral, de milho, quinoa, agora até já há com grão-de-bico. Bolos saudáveis. Também podemos mandar uns cereais, tipo uns puffs, para eles porem dentro dos seus iogurtes ou para comerem à mão. Isso também são fontes de cereais integrais. E agora na coluna da proteína e cálcio, claro que para as crianças é muito importante que haja o consumo de dois a três alimentos ricos em cálcio durante o dia. Contamos com o pequeno-almoço, claro, mas depois temos o lanche. E o lanche é ótimo para iogurtes sem açúcar, queijo mozarela mini, queijo flamengo, leite, bebidas ou leite ou bebida de soja com cálcio, alternativa, mas também outras fontes de cálcio, manteiga de amêndoa, que é uma coisa que podes pôr por cima da fruta sem uns riscos, eles nem notam, ou tahine também. Normalmente isto vamos mais para a sopa, mas há quem faça nos bolos caseiros pôr uma colher de tahine, que é pasta de gésso, rica em cálcio e já pôs lá o que precisa E também enviar dentro do pão para aqueles que ficam mais tempo fora de casa, por exemplo, uma fatia de peru assado ou uma pasta de atum como antigamente se fazia, ou uma omelete como antigamente se fazia. Os miúdos gostam disso, desde que a lancheira, obviamente, esteja refrigerada. E por último, na coluna da gordura saudável. Em regra, é frutos secos, que eu acho que entram aqui com a forma mais fácil, mas também não quero deixar de dizer, porque os miúdos adoram chocolate, e ter um quadradinho de chocolate preto.

Que belo prêmio.

Futebol, ginástica, muitas atividades. E se quiserem, que tem uma coisa gira de fazer com os miúdos agora neste início, que é derreter a tablete, a tablete que já iam dar, mas derretem para cima de um papel vegetal. E depois fazem os desenhos com esta manteiga de amêndoa que eu falava ou o tahine. Enfião frutos secos, passas, por exemplo, se gostarem, vai um bocadinho ao frigorífico e está feita a nova tablete de chocolate. Partimos aos bocadinhos e vamos mandando e eles ficam contentes.

Muito bem. Então recapitulando: fruta fresca, hidratos de carbono com fibra, proteína e cálcio e gordura saudável e energia extra. Falaste há pouco do pão. Qual é o melhor pão para nós metermos dentro da lancheira dos filhos, Mariana?

Era muito importante que tentássemos todos mandar pão de fermentação lenta ou massa mãe. Não tem que ser integral. Umas vezes sim, outras vezes não. Não temos que também ser chatos, aborrecidos a enviar. Mas a fermentação lenta, na realidade, vai trazer aqui vantagens na absorção dos minerais, como o ferro, cálcio e zinco, porque não tem os fitatos. Além disso, o glúten está parcialmente digerido, portanto, é mais fácil os miúdos não ficarem com tantos gases, que é uma coisa típica também das crianças. E também temos que pensar aqui no tipo de pão, mas depois na logística. E eu gosto bastante de ter uma logística congelada para, nos dias mais apressados, tirar do congelador e já está. Assim como muitas pessoas fazem com as bolachas. Não há necessidade. Se tivermos o pão congelado já com a fatia de queijo ou com a fatia de carne, com papel vegetal, ele vai congelado e descongela até a hora do lanche.

Boa dica. E os iogurtes? O que é que se deve fazer com os iogurtes?

Os iogurtes, nesta altura, vão ficar quentes. Temos que mandar ali com um bloco de gelo, alguma solução para eles não ficarem quentes, principalmente para os pais que querem tentar enviar kefir, fica aqui um alerta, que na verdade ele é mais sensível e pode continuar a fermentar com o calor e tornar-se ácido e não faz sentido. Portanto, iogurte normal, mas sempre com alguma coisa gelada ao lado.

Muito bem. Falamos muito de fruta nos últimos minutos, mas há crianças que não gostam de fruta.

Como é que é possível?

E essas, o que é que se faz?

É uma batalha. Conheço alguns pais nessas batalhas, e é uma batalha. E temos que pensar que é um trabalho que tem que ser construído ao longo do ano. Não podemos de repente só erradicar tudo o que eles comiam antes e insistir com o alimento que eles não querem. Portanto, é aos bocadinhos. As bolachas, normalmente, quando não gostam de fruta, em regra, vejo pais enviarem as bolachas, que são mais apelativas. E eu aqui acho que temos que pensar naquilo que falava há pouco dos quadrados de chocolate preto, nas tostas, nas tortitas, no bolo caseiro, umas barritas caseiras também podia fazer sentido. Queria dar aqui uma sugestão de bolo caseiro, que eu acho que é uma coisa muito prática para começar a rotina. Por exemplo, bolo de laranja com o sumo da laranja lá dentro, um bocadinho de coco, que também associamos a doce, e pôr parte da farinha em farinha de aveia. Outro bolo de iogurte, mas usar a polpa da maçã, que nós já temos à venda feita, e canela, e por isso com isto conseguimos reduzir bastante o açúcar. Cortamos aos quadrados, embrulhamos com papel vegetal e os miúdos vão adorar este lanche.

Uma explosão de sabores.

E estamos a conseguir pôr, de alguma forma, também alguma fruta nestas receitas.

Boa. E há alguma orientação oficial que ajude os pais a fazer boas escolhas, Mariana?

Sim. A DGS tem uma checklist para lancheiras saudáveis, com recomendações simples e úteis. Lá falam realmente nos laticínios sem adição de açúcar e o enviar sempre a água e nunca sumos, néctares, refrigerantes, porque os açúcares simples e aditivos, na verdade, nós sabemos que podem causar picos de energia excessivos e depois grandes quebras. Portanto, o ideal é usar alimentos naturais, mas podem encontrar esse documento online, é só pesquisar.

Nós estamos a dar boas dicas aos pais, mas há muitos que nos ouvem e estão a pensar: "Mas e eu que sempre mandei iogurte com açúcar e bolachas, como é que eu vou fazer a partir de agora?"

A transição tem sempre que ser gradual e envolvê-los. Explicar à criança as razões, mas vão por mim, nunca se faz uma transformação logo a 100%. Portanto, damos-lhe opções, envolvemos no planeamento. Isto que eu estava a falar do chocolate com estes extras, todas estas coisas fazem com que eles adiram melhor, porque eu posso pôr parte do meu lanche mais saudável e a outra manter como eu fazia. E gradualmente eles vão evoluindo ao longo do ano. Eu acho que a transição tem que ser feita sempre com muita empatia, para que a criança depois não vá comer o lanche do amigo. E deitar fora o nosso.

Não queremos isso.

Não queremos, mas sabemos que é alguma realidade. E queremos evitar isso.

Faz parte. Muito bem. Para quem nos ouve na aplicação Spotify, e só funciona nesta plataforma, a Mariana vai deixar uma pergunta que gostava que respondessem. Vão lá espreitar na aplicação Spotify. Mariana, até para a semana.

Até para a semana, João.

Bons lanches.