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Este é o "Aprender a Comer" da Rádio Observador, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. E a partir de agora temos um episódio extra todas as semanas, que se dedica a responder apenas a perguntas de ouvintes. Já sabe que pode enviar as suas dúvidas sobre nutrição para o e-mail Marianachaves@observador.pt e todas as semanas nas plataformas de podcast surge um "Aprender a Comer" extra, só a esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes. É isto, não é, Mariana?

É isto.

Estamos em dose dupla a partir de agora também aqui.

É um presente para os nossos ouvintes.

É verdade. Na Rádio Observador. Vamos começar por uma dúvida de uma ouvinte, a Beatriz, que nos escreveu com uma dúvida sobre stevia. Nós até já falamos disso numa outra altura. A pergunta dela é simples: isto é mesmo stevia pura? Porque ela mandou-te uma fotografia do produto e ela tinha dúvidas se isto era, de facto, stevia pura, porque era uma embalagem de um adoçante em pó, pelo que percebi.

Sim, dizia stevia no rótulo da frente e a pergunta dela era exatamente essa: "Posso confiar que isto é stevia pura?" E depois colocou a parte de trás do rótulo e podem sempre fazer isso. E a verdade é que raramente é pura.

Porque é em pó? Porque quando é em pó raramente é pura, é isso?

Exatamente, porque quando é em pó raramente é pura. Porque nós realmente podemos ter outras vertentes. Mas imagina, quando é em pó, conseguimos encontrar diferentes concentrações de stevia, isto também é importante dizer.

E estará lá na embalagem, em princípio.

Exatamente, na lista de ingredientes. Que é sempre, a nossa maneira de decifrar os produtos é como se fosse a receita do produto. E pode ir desde 0,5 até 30% de stevia lá dentro. Por isso é importante realmente lermos os rótulos. Mas nós temos outras alternativas ao pó de stevia, que é a stevia líquida, que normalmente é stevia pura 100%. Também temos em pastilhas, em drops.

A sério? Não conhecia.

Sim, mas normalmente aí é uma junção de stevia com outro adoçante. Depois temos uma vertente que eu gosto muito, que são as folhas desidratadas, como se fosse um chá, e isso está à venda em alguns supermercados ou em lojas especialistas, e tem uma maneira muito engraçada de se fazer e saudável, que é como se fizesse um chá.

E depois bebe-se aquele líquido ou adiciona-se aquele líquido para adoçar outras coisas?

Exatamente, adicionas o líquido para adoçar outras coisas, porque na realidade estamos a falar de um adoçante que tem zero calorias e realmente quando é feito assim com a folha tem um sabor doce muito agradável. Deve ser feito uma redução, ou seja, fazemos a ferver num fervedor com água e estas folhas de stevia e depois deixamos reduzir para que fique concentrado, senão não vamos ter esse sabor doce.

Nós já dedicamos um programa à stevia. De resto, foi uma série de programas onde falamos dos vários açúcares, adoçantes e substitutos de açúcar. E lembro-me que a Judite França até deixou aqui uma expressão muito engraçada a propósito da stevia, não era?

Sim, ela disse: "Então podemos dizer que stevia são cinco minutos na boca e zero nas ancas".

Isso é verdade. Confirma-se.

É, confirma-se, porque é zero calorias, é verdade. Esse programa, se quiserem saber um pouco mais, chama-se "Stevia é uma alternativa saudável ao açúcar?", porque com este título vocês conseguem encontrar esse programa. E aí falámos realmente de muitas vantagens desta maneira de adoçar as receitas, principalmente porque, por exemplo, não provoca cáries, entre outras vantagens. Por isso, realmente pode fazer sentido haver aqui uma busca por uma alternativa que seja um substituto natural. Que as pessoas não sabem, mas na realidade é mais doce do que o açúcar e pode ser mais doce até 20%. Agora, sim, as pessoas vão dizer, tem um sabor um pouco amargo, às vezes, que nem toda a gente tolera. E por isso é que muitas embalagens como esta, que a nossa ouvinte Beatriz nos mandou, é uma associação de stevia com outro adoçante, que normalmente é o eritritol, mas poderia ser também uma maltodextrina, uma dextrose ou um xilitol, tudo adoçantes. No caso do que a Beatriz nos enviou, é realmente um eritritol.

E o que podemos saber do eritritol? E a jurar que também falámos disso num programa há algum tempo.

Falámos, sim. O programa chama-se "Eritritol, o adoçante natural que substitui o açúcar". Vocês encontram isso no site do Observador. Olha, nesse programa, por acaso, falámos de uma coisa muito engraçada e útil, que é: existe um site que ajuda a fazer a conversão de açúcar em stevia para uma receita. Ou seja, na receita convencional em que temos lá, por exemplo, 100 gramas de açúcar, nós nesse site conseguimos saber a quantas gotas ou em pó equivale a mesma quantidade de sabor doce para usarmos o stevia. E também é muito importante, nesse programa vocês conseguem ter acesso a isso e mais informação. E também é importante eu dizer que este eritritol é dos adoçantes mais utilizados na dieta cetogênica.

Que é? Recorda-me.

É uma dieta que é rica em gordura e tem uma quantidade normal de proteína, mas é muito baixa em hidratos de carbono. Já falámos, por acaso, temos que rever aqui, porque já falámos sobre esta dieta em vários programas. É bastante utilizada, ela foi desenvolvida para doentes epiléticos e, portanto, para tudo o que é doenças neurológicas, faz todo o sentido.

Mas tem resultados na perda de peso?

Também tem resultados na perda de peso. Resultados na epilepsia é na redução do número de crises, portanto é realmente eficaz e foi para isso que foi desenvolvida. Também é utilizada em casos de perda de peso e muitas vezes também quando as pessoas não conseguem deixar de petiscar, por exemplo.

Não sei porque é que estás a olhar para mim. Eu adoro petiscar, é verdade.

Mas então é importante as pessoas perceberem que se pensarem num adoçante que faz sentido utilizar numa dieta cetogênica, é este eritritol misturado com stevia, por exemplo.

Ok. É fácil de encontrar esse produto?

É superfácil, em todos os hiperes e supermercados.

Muito bem. Temos que estar atentos aos rótulos e às composições de cada produto. Foi precisamente essa a dúvida que nos trouxe a Beatriz. Este é um episódio extra do "Aprender a Comer". Todas as semanas agora vamos ter um extra do "Aprender a Comer" só com dúvidas de ouvintes. Podem enviá-las para Marianachaves@observador.pt. E não percam também o próximo programa, onde continuamos a falar de azeite. Já o fizemos na semana passada e falamos de azeite. É o azeite certo que estamos a usar, não é?

Exatamente.

Não percam o próximo episódio do "Aprender a Comer" aqui no Observador, com a Mariana Chaves. Até lá, Mariana.

Até lá, Nelson.