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Este é o Aprender a Comer da Rádio Observador, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Estamos aqui em pleno episódio extra do Aprender a Comer. Todas as semanas dedicamos um episódio só a responder a dúvidas dos nossos ouvintes. Podem enviar as vossas questões para marianachaves@observador.pt. Foi o que fez a Paula. Mariana, ela tem uma dúvida sobre o jejum intermitente. Pergunta se pode ser todos os dias. Diz que faz o jejum intermitente 16/8 e se isso tem algum inconveniente. É que pra ela é mais fácil manter essa rotina diária. É uma questão de hábito que a ajuda no controle do jejum intermitente. Já vamos responder a esta pergunta da Paula, se pode fazê-lo todos os dias. Mas o que é isso do jejum 16/8, Mariana?

Parece um código secreto, não é? Tivemos que criar nomenclaturas para definir os vários tipos de jejum horário, porque isto é uma questão de reduzir o número de horas em que comes. Então o 16 significa as horas que não estás a comer e o oito horas significa as horas que estamos a comer, que normalmente chamamos de janela alimentar. Portanto, 16/8 significa que faz um jejum mais do que 12 horas, mais do que as oito horas, que muita gente faz. Faz um jejum de 16 horas. Normalmente é retirando uma das refeições da ponta, ou seja, retirando o pequeno-almoço ou retirando o jantar, e depois concentra o dia alimentar naquelas oito horas em que come. Agora, isto não quer dizer que ela comece a comer às 8h. É no intervalo horário que cada um escolhe.

E é seguro, tem vantagens fazê-lo assim todos os dias, como diz a Paula?

Para muitas pessoas, este 16/8 é uma estratégia segura e eficaz, sobretudo se já estão adaptadas e se já se sentem bem. Ou seja, quem já experimentou de forma gradual, que é sempre o que é recomendado, e se sente bem, é seguro utilizar essa estratégia. No entanto, diariamente, não. Diariamente, normalmente, não é o mais indicado, até porque é muito difícil conseguir-se depois conciliar tudo o que precisas de comer, em termos de necessidades de nutrientes, naquelas ditas oito horas, de forma sempre tão completa todos os dias. Para além de que há situações em que o jejum pode realmente afetar o teu corpo. Por exemplo, situações em que não se deve fazer o jejum 16/8. Quando o teu corpo está no nível de estresse aumentado. Ou seja, estás muito cansado, foi um dia exigente no dia anterior, muitas horas de trabalho ou muito esforço físico. Nesse caso, se nós vamos exigir ainda mais ao corpo, o que vai acontecer é que aumentamos muito a nossa hormona do estresse, o cortisol. E caso as pessoas não saibam, o cortisol faz libertar hidratos de carbono para a nossa corrente sanguínea, glucose. Nós sabemos isto hoje em dia, por quê? Há muitas pessoas com medidor de glicose no sangue. Aquela bolinha no braço.

É isso?

É isso. Sim, às vezes é isso, às vezes são aqueles pensos para deixar de fumar, mas sim, normalmente é isso. Foi concebido para diabéticos, obviamente, para controlarem os níveis de glicemia, mas é de compra livre e muitas pessoas utilizam para monitorizar os seus níveis de glicemia. E a verdade é que mesmo não comendo, Nelson, imagina que não estás a comer nada, mas tiveste um pico de estresse enorme, de repente cria-se um pico de glicemia, um pico de glucose no sangue, e só pelo estresse. Portanto, quem está em situações de muito estresse e muito cansaço, e também quando estamos doentes, atenção. Quando estamos doentes, não é indicado estarmos a fazer jejuns prolongados desta forma. E depois, em mulheres, muitas vezes se formos completamente rígidas, a verdade é que sem adaptar ao ciclo menstrual, muitas vezes é prejudicial, porque há alturas do ciclo em que é suposto fazeres de forma mais exigente o teu jejum e outras em que não tanto.

Eu lembro que nós já fizemos aqui um programa só dedicado ao jejum, não é? Ao jejum nas mulheres, certo?

Sim, fizemos vários de jejum e um do jejum nas mulheres chamava-se: "Mulheres devem fazer jejum diferente dos homens?" Vão lá ouvir que eu falo exatamente do que tem que ser feito para as mulheres, dependendo do ciclo menstrual em termos de jejum. E outro programa que nós fizemos de jejum, Nelson, que foi para responder dúvidas de ouvintes, em que eu falo, por exemplo, da importância do jejum, que é importante, porque não é só criar o medo, é também criar o entusiasmo. Porque o jejum pode funcionar quase como um antidepressivo. E eu falo disso nesse programa, que se chama "Três dúvidas de jejum intermitente". Por quê? Porque tu no jejum produzes corpos tônicos durante a cetogênese, a cetose que está a acontecer de tantas horas em que não fornece alimento ao corpo. E nós sabemos que esses corpos tônicos atuam diretamente nas células do nosso sistema nervoso central. Portanto, eles vão produzir uma proteína, eu explico lá nesse programa, que vai estimular a produção de células cerebrais, entre outras coisas. Portanto, quem cuida da sua saúde neurológica e saúde cerebral, sim, senhor, o jejum é bastante importante. Esse programa chama-se "Três dúvidas de jejum intermitente".

Há aqui uma expressão da Paula, que eu notei na pergunta que ela te colocou, que é: "É mais fácil para mim manter esta rotina diária".

E isso é muito importante. É a consistência. Que é nós somos o que fazemos todos os dias. É muito importante e nós temos realmente que encontrar aqui uma rotina que nos faça sentido. Mas a verdade é que também temos que respeitar os sinais do nosso corpo e, portanto, isto tem que ser feito, esta consistência, sem um esforço extremo. E é claro que ela ao dizer isso, Nelson, para mim é claro que ela mostra que para ela não é um sacrifício e que até facilita a vida dela, o estilo de vida dela. Isso é bom para ela. Agora, todos os dias, principalmente sendo mulher, provavelmente não será benéfico.

O 16/8. Então qual é que seria a melhor forma de fazer um jejum intermitente com segurança?

Portanto, ignorando agora esta questão das mulheres, que as mulheres têm que ir ouvir o programa para perceber como fazer. O conselho número um que eu dou é escutar o corpo Portanto, a primeira divisão de águas tem que ser: estou em situação de stress, como falámos há pouco, ou não? Se não, se estou lindamente e quero realmente fazer mais pela minha saúde, tudo bem. Então vamos começar o jejum. O jejum sempre de 12 horas. Esse é para toda a gente, a toda hora. Portanto, estamos a falar acima de 12, normalmente 14 a 16. Há quem beneficie de fazer quatro a cinco dias por semana isso, esse jejum de 16 horas, e ter dois dias de 12, 14, que é um protocolo que é bastante exequível, porque imagina que vais jantar fora e que a última coisa que comes é às 11, meia-noite, ou que bebes. Na verdade, para fazer 16, seria no dia seguinte começares a comer muito tarde. Mas para fazer 12 nesse dia, já é exequível tomar um pequeno-almoço às 11, meio-dia. Pequeno-almoço, brunch, etc. Quando falamos aqui de não ser todos os dias 16, a vida também está a acontecer. E nós não nos podemos agarrar a estes pilares como se fossem verdades absolutas, que se não o fizermos vai nos acontecer alguma coisa de mal. Essa parte é importante. Agora imagina, jejuns de 16 a acontecer só duas vezes por semana, super seguro, se a pessoa o fizer de forma gradual, garantir que as outras refeições são equilibradas e que tem tudo o que precisa, de vegetais, as duas mãos, de proteínas, as quantidades que temos vindo a falar aqui no programa. Mas realmente, cada um tem que ouvir o seu corpo. Essa é uma parte importante e pedir orientação também, ter essa humildade, às vezes, de pedir orientação e não tentar fazer só com ideias que vai ouvindo.

E a Mariana Chaves está aqui para explicar isso mesmo neste episódio extra do "Aprender a Comer" só com dúvidas de ouvintes. Na terça-feira temos o episódio mais longo. Do que é que vamos falar?

Vamos falar de dicas essenciais para quem quer saudável, que não podem falhar, porque eu acho que há tantos especialistas em diferentes áreas, tantos podcasts, as pessoas começam a ficar perdidas. Então eu quero resumir ali três dicas que têm prioridade na vida saudável das pessoas.

Parece-me bem. Encontro marcado na próxima terça-feira com o "Aprender a Comer". Já sabe que pode ir enviando as suas dúvidas para marianachaves@observador.pt e ouça também todos os episódios, o de dúvidas e o mais alargado, nas plataformas de podcast e no site do Observador. Até lá, Mariana.

Até lá, Nelson.