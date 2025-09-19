Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Aprender a Comer para responder a dúvidas dos ouvintes da Rádio Observador. Olá, Mariana Chaves.

Olá, João.

Temos aqui outra dúvida de uma outra Patrícia. Temos muitas ouvintes Patrícias.

Já viu, que coincidência.

Que coincidência. A Patrícia escreve o seguinte: "Ultimamente tenho tentado ter uma alimentação mais equilibrada e bem estruturada, com muita influência de tudo o que tenho ouvido nos seus episódios e tenho consumido muitas leguminosas. No entanto, abro a lata e como logo o alimento, quer seja feijão, grão, lentilhas e ervilhas". A Patrícia pergunta: "Será que esta é a melhor maneira de comer as leguminosas? Será que devia fazer algo antes?" Mariana, tens resposta para as dúvidas da Patrícia?

Tenho.

Claro que sim, tu tens resposta para tudo.

Não tenho para tudo. Às vezes tenho mesmo que pesquisar bastante. Mas tento, porque são perguntas reais e todos nós nos revemos nisto. Quem não? Quem não abriu já uma lata de feijão para despachar um jantar ou um almoço?

É verdade.

Obrigada, Patrícia, pela mensagem muito simpática, porque a Patrícia, pelos vistos, só começou a aprender a comer há pouco tempo, apesar de já estarmos cá há seis anos. Por isso foi muito bom receber este e-mail. As leguminosas, todos estes exemplos que ela deu, e ainda podíamos incluir as favas e os tremoços, são pilares da alimentação mediterrânica, que é o padrão alimentar com mais evidência científica na promoção da saúde e na prevenção das doenças crónicas. Por isso, realmente o consumo deve ser regular. E o que é regular? Quer dizer que todos nós temos que comer todas as semanas leguminosas, idealmente diário, faz parte da roda dos alimentos. Quando não conseguimos pôr as ervilhas na sopa, ou as ervilhas no arroz, ou o feijão-frade, podemos comer um bocadinho de tremoços também. Temos que pensar um bocadinho assim. Agora, a forma como as preparamos, no caso dos tremoços, não há aqui grande história, porque é passar por água. Apesar de que eu gosto muito de dar aqui uns sabores, ou seja, um alho picado.

Tão bom!

Um bocadinho de picante.

Um bocadinho de orégãos também.

Isso fica ótimo.

É ótimo, não é?

Portanto, não temos que comer só os tremoços como eles nos apresentam. Mas quando preparamos as outras leguminosas, o feijão, o grão-de-bico, pode fazer diferença na digestibilidade e no aproveitamento dos nutrientes se tivermos aqui alguns procedimentos.

Ok. Então, comer diretamente da lata, tu desaconselhas?

É, isso não é o ideal. Isso só se estivermos num acampamento. Mas eu não estou a dizer que não podemos comer o feijão da conserva. Idealmente de vidro, mas da conserva. O que nós temos que fazer primeiro que tudo? O líquido da conserva contém muito sal, para além de outros compostos, que vão provocar muita flatulência e por isso às vezes as pessoas reclamam, acham que é do grão-de-bico ou do feijão, estou a dar aqui um exemplo, mas não é da leguminosa, muitas vezes é porque não conseguiram retirar totalmente aquele líquido.

Aquela calda gelatinosa, muitas vezes.

Exatamente. Essa calda é fundamental ir embora, lavar bem com água corrente. Eu até gosto, honestamente, de pôr um bocadinho de água a ferver num tacho e colocar lá as leguminosas para aquilo ferver um bocadinho. Aquece, é mais fácil, também fica mais saboroso e conseguimos realmente lavar. E pensa-se que se consegue, com este método de passar bem por água ou de pôr numa água quente, reduzir até cerca de 40% do sódio e de parte destes compostos, que são os açúcares fermentáveis, que lá andam naquela água gelatinosa.

Portanto, é tirar a má vida das latas e dos frascos.

É. Mas há outras maneiras.

Sim, há outras maneiras. Muito bem. E quando usamos as leguminosas secas? Porque há quem goste de demolhar à antiga.

Conseguimos ir mais longe. Sabes que eu sou uma grande adepta da panela de pressão.

Ok.

E acho que a panela de pressão devia existir em todas as casas. É uma coisa que nos poupa tanto tempo. Nós reclamamos que não temos tempo. Uma sopa na panela de pressão são 15 minutos. Fazer uma carne daquelas que demora mais cozedura é muito mais rápido. E fazer o grão, as pessoas acham que é preciso muito tempo. É só planeamento, porque claro que era ótimo nós conseguirmos deixar de molho. Não é um pormenor, é realmente importante deixar as oito ou 12 horas, ou até mais, de molho para saírem umas substâncias que se chamam fitatos, que são considerados antinutrientes, ou seja, agarram-se aos nutrientes daquele alimento e não nos deixam a nós aproveitarmos. Mas deixamos ali. Eu acho que é muito mais prático deixar de manhã e no dia a seguir tratar. Deixar ali até 24 horas, chegamos a casa, trocamos a água, antes de dormir, trocamos a água. Pronto, e de manhã, no dia a seguir, já conseguimos tratar. Isto, obviamente, para além dos fitatos, também vai ajudar a ter melhor digestão. E depois, temos que cozinhar sempre com água nova. Também é outro ponto que às vezes as pessoas colocam com a mesma água, tem que ser água nova. E todo este processo, depois, de cozer a alta pressão na panela de pressão, vai fazer com que a proteína também esteja mais digerível e mais aproveitável. Para além de que não há tantas perdas de micronutrientes. Hoje em dia até já há panelas elétricas, panela de pressão elétrica. Não tem que ser só aquelas à antiga com o apito. Pensem nisso. Agora, muito importante é não esquecer de que nós não vamos estar a agarrar na panela de pressão todos os dias. Eu aconselho sempre a cozer meio saco ou saco inteiro. E o nosso congelador tem o grão já cozido ou o feijão já cozido. Nós não podemos ter tudo no congelador, como é óbvio, mas podemos de tempos a tempos ter um grão, de tempos a tempos ter um feijão-frade, um feijão-preto, um catarino. As ervilhas estão sempre no congelador. Já usamos aquelas que não é preciso descascar. E portanto, eu acho que dessa forma conseguimos criar aqui alguma rotina.

Leguminosas, alimentos que produzem muitos gases. Há truques, Mariana, para durante a cozedura eles ficarem mais leves?

Sim, há dois truques. Há o gengibre, que podes colocar lá durante a cozedura, depois não é para comer o gengibre dessa forma. E depois também há uma alga chamada alga kombu, que é uma alga verde, umas placas, também colocamos lá e que ajuda na digestibilidade. Há outro truque, que também é usado no grão em conserva, que é descascar o grão. E as pessoas dizem: "Não, mas que chatice, isso demora tanto tempo". Não demora tanto tempo, se nós pusermos em água quente. Aquilo que eu falei há pouco, de pôr num tacho com água a ferver ou passar com água quente, ficam muito mais moles os grãos e conseguimos com as mãos descascá-los, mas ao mesmo tempo, começam a sair as cascas. Não tiramos 100%. Não, se calhar tiramos 80%, numa coisa que demorou três minutos a fazer. E já agora, os miúdos adoram fazer isto porque não há perigo e estão ali entretidos. E claro que essa capinha do grão é uma das coisas que nos dá mais flatulência. Portanto, não só na cozedura, como depois para comer, isto também é uma coisa que podemos fazer.

Olha que bem. E a germinação faz diferença, Mariana?

Sim, olha, isto ainda não é muito falado, e eu sei que isto é o patamar seguinte. Ou seja, quando falamos em dedicar algum tempo para as leguminosas, isto é o patamar seguinte. A leguminosa em conserva é muito rápido. Cozida e congelada conseguimos aproveitar porque ela descongela em cinco minutos num tacho com água a ferver. A germinação já é realmente deixarmos ali um a três dias as leguminosas a germinar antes de cozinhar. Isto vai ser importante para quem? Os pais que têm crianças ou eles próprios que não absorvem bem o ferro, isto vai ser realmente determinante, porque aí aumentamos a biodisponibilidade desse ferro ou desse zinco. E portanto, estamos a promover um potenciar de absorver melhor nutricionalmente o feijão, o grão, etc. É mais nesse ponto que é importante. Para o dia a dia, para algumas pessoas se calhar é mais difícil. Mas portanto, isto trata-se de quê? De deixar um a três dias a germinar. Um grão que já está mole, começa a nascer ali aquela pontinha que começamos a ver a crescer e aí pomos a cozinhar.

Muito bem. Olha, e para quem sente normalmente a barriga assim inchada depois de comer leguminosas, há alguma recomendação que tu possas dar, Mariana?

Olha, sim, começar devagar, pequenas quantidades. Não é passar logo para todos os dias lentilhas, ervilhas e grão em grandes quantidades. Mastigar muito bem. Muitas vezes o desconforto não é da leguminosa em si, mas da forma como o intestino ainda não está habituado a tanta fibra. E portanto, às vezes as pessoas não ouvem o seu corpo e nós não podemos passar de comer arroz branco todos os dias, para de repente queremos comer leguminosas todos os dias e acharmos que o intestino não se vai ressentir, porque vai. E é dessa forma. É uma produção excessiva. Quantidades pequenas, mas sim, temos que consumir leguminosas, sem dúvida.

Muito bem. Espero termos desfeito a dúvida da nossa ouvinte, a Patrícia, que nos enviou um e-mail com perguntas para-

marianachaves@observador.pt.

Muito bem, é às terças-feiras depois da síntese das 12h30 que desfazemos dúvidas com a nutricionista Mariana Chaves. Estamos de regresso na próxima terça-feira depois das 16h30. Mariana, até lá. Um abraço.

Até lá, João. Obrigada.