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Todas as semanas na Rádio Observador há "Aprender a Comer" com a nutricionista Mariana Chaves. Já sabe que todas as semanas temos também uma edição extra que responde a dúvidas de ouvintes sobre nutrição. Podem enviar as suas questões para a Mariana no e-mail marianachaves@observador.pt. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Hoje estamos aqui reunidos para falar de melancia, que é uma fruta que eu gosto muito e que é tão desta época também. É uma fruta bem doce. Há quem diga: " Será só água?" Já vamos tentar perceber. Também já ouvi dizerem isso: "A melancia é só água". Mas estamos a falar de uma fruta que é tão doce. Isso significa que ela engorda muito?

Essa é uma das maiores confusões que existe. Nós ficamos a olhar para a melancia sem perceber bem como é que enquadramos. Mas é importante esclarecer uma coisa: não são os alimentos que nos engordam ou emagrecem, são os nossos comportamentos alimentares. Ou seja, todos os alimentos têm calorias e o que realmente conta é uma equação muito mais complexa, que é a quantidade do que comemos, com que outros alimentos conjugamos, a ordem, que temos vindo a falar aqui bastante, a ordem em que comemos estes alimentos e qual é o nosso gasto calórico nesse dia. Portanto, a melancia pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, precisamente porque tem poucas calorias, é verdade, tem bastante água, mas se comermos fatias enormes todos os dias, muitas vezes ao dia, provavelmente isso vai contribuir para um excesso calórico. Mas a melancia, realmente com esse sabor doce, na realidade é composta por mais de 90% de água. Com isto, o que é que resta?

Deve ser um dos frutos com mais água, não é?

É, exatamente. É o fruto com mais água. Agora, o que resta aqui dizer é que não é só água, porque isto tem que fazer 100%. Portanto, uma peça de fruta será uma fatia de três dedos de grossura.

Ok, é grandinha.

É grande. E esta dita fatia vai ter 46 calorias, que é pouquíssimo.

É pouco.

Pronto. Agora vamos comparar isso, por exemplo, com uma maçã média, que tem 80. O sabor doce, portanto, claramente quase metade de uma maçã. A maçã é associada sempre à fruta que não tem calorias, quase. Não é verdade. O sabor doce vem da frutose, claro. A concentração é baixa, é cerca de 6 g de frutose em 100, menos também que uma laranja, por isso quantidade certa aqui é que é determinante.

Muito bem. Mas se a melancia tem tanta água, pode mesmo substituir a água que bebemos num dia em que comemos muita melancia?

Pode complementar, mas não substituir totalmente. A melancia é fantástica para a hidratação, ou seja, para além da água, ela vai ter também os chamados eletrólitos naturais, que tanto se tem ouvido falar ultimamente. O potássio, magnésio, e portanto, vão ajudar na reposição dos minerais perdidos, seja no suor dos dias quentes, ou seja, como excelente pós-treino. Fornece uma hidratação rápida e açúcares naturais para repor energia. Fala-se tanto da água de coco como uma excelente forma de hidratar após o treino, que nós não produzimos em Portugal, mas temos melancias, portanto é de aproveitar. E aqui uma curiosidade é que uma fatia grande pode fornecer até 150 ml de água, mais eletrólitos, mas claro, isto não dispensa beber água no resto do dia.

Há uma porção ideal da melancia por dia?

Por dia não, por refeição.

Por refeição.

A dita fatia dos três dedos de grossura, que é cerca de 150 g de melancia. Se comermos essa quantidade, estamos dentro do recomendado. Equivalente a comermos uma maçã, uma pêra ou uma laranja, meia papaia, 230 g de morangos. O problema é que muitas pessoas comem fatias enormes e muitas vezes.

E mais que uma, se calhar. E como é que a melancia se compara com outras frutas de verão? Ela é bastante sazonal, não é?

Sem dúvida, ela é de agora. Das que têm menos calorias, como falamos, do verão. Aqui uma ideia prática é que estas 150 g da fatia grande de melancia que falávamos, tem 45 calorias, um pêssego médio terá 130 g, 52 calorias, é muito parecido, mas já uma rodela de ananás já vai ter 60. Ou seja, o que é importante reter aqui é que em termos de volume, comemos muito mais volume da melancia com menos calorias, apesar de nem sempre ser relevante. A diferença maior vai ser, se calhar, nos sumos. Ou seja, um copo de sumo de melancia vai ter cerca de 70 calorias, que é muito menos do que o sumo de laranja, que terá 140 calorias.

Olha que eu faço muito sumo de melancia.

Fazes? Isso é fantástico. Agora, em termos de vitaminas, a melancia fornece cerca de 20% da vitamina C diária recomendada, chamada DDR, e de vitamina A, 18%. Quando comparamos com o kiwi, por exemplo, ou com o morango, eles têm muito maior concentração de vitamina C. O kiwi médio tem cerca de 85% dessa dita dose diária recomendada, a DDR, e os morangos, a porção de morangos, que é isso que eu estou a comparar. Portanto, os 230 g de morangos que terão a mesma quantidade de frutose que comer a dita fatia de melancia, vai ter mais de 100% da DDR de vitamina C.

Mais do que o recomendado, então.

Sim, mas que é muito importante esta vitamina como antioxidante. Ainda assim, a melancia, obviamente que é fonte de vitaminas e com poucas calorias. E é interessante dizer aqui que a cor dela, aquela cor quase um encarnado bastante forte, é porque é rica também em licopeno, que é um conhecido antioxidante, mais concretamente um pigmento carotenoide. No entanto, nós não falamos que a melancia é uma boa fonte de licopeno porque o licopeno é melhor absorvido quando é cozinhado e ninguém cozinha a melancia, ou pelo menos eu ainda não vi nenhuma receita de melancia cozinhada. Por isso, damos mais relevância ao licopeno que existe no tomate. Mas acho que é um pormenor importante de dizer.

E as sementes? Eu comecei por nunca comer as sementes, era uma coisa que eu tinha de criança, punha as sementes sempre de lado, mas quando comecei a dar, por exemplo, melancia à minha filha, reparei que ela come tudo, não faz distinção. E eu acho que foi por causa disso que eu voltei a comer também as sementes. Faço bem?

Fazes lindamente, é isso mesmo.

Ok. Não tirar as sementes.

Não, nunca tirar as sementes e não cair na tentação de comprar as melancias que já existem sem sementes. Deixem estar as sementes.

Por acaso já me apareceu um senhor a dizer: "Olha, tenho esta que é sem sementes" e eu Se calhar não.

Não, não vamos fazer isso, porque as sementes são uma ótima fonte de proteína. Têm 8 g de proteína em cerca de 30 g de sementes, têm magnésio e fibra. É importantíssimo, porque a melancia não tem praticamente fibra. Por isso, se não comermos as sementes, estamos só a comer a água, açúcar e aquelas vitaminas. As sementes são essenciais para estabilizar a absorção do açúcar da melancia e evitar um pico de glicemia, principalmente se formos comer em grande quantidade, e vai nos ajudar a saciar. Por isso as sementes é para deixar e é para explicar às crianças que é para deixar e trincar, não é para engolir inteiras.

Sem dúvida. Os diabéticos têm de ter algum cuidado com a melancia?

Eles podem comer melancia. Aliás, eles podem comer qualquer fruta, desde que tenham atenção sempre à quantidade da porção da fruta. Nunca comer mais do que uma porção de fruta numa refeição. E a melancia tem uma carga glicêmica baixa, ou seja, quando analisamos a quantidade que devemos comer, a dita porção no máximo, e o conteúdo total de açúcar dessa porção, que vai ser baixo, consideramos que é um alimento saudável para se consumir. Uma porção de 150 g tem cerca de 5 g de açúcar no total. O importante é não exagerar na quantidade se possível e o ideal seria combinar com mais fibra. Não esquecer as sementes, mas juntar mais fibra ou proteína. Se calhar uns frutos secos, mesmo que seja um fim de refeição. Imagina um peixe grelhado com uma salada, melancia e se calhar umas amêndoas, umas nozes ou juntar um bocadinho de iogurte, quem sabe?

Ouçam esse episódio, que na semana passada deixamos aqui ótimas sugestões de sobremesas saudáveis, e falavas do ponto do abacate. Qual é o ponto em que o abacate está ótimo para consumo? Vão ouvir esse episódio. Mas como é que escolhemos uma boa melancia? Também deve haver uma série de truques, não?

Há, certo. Há truques infalíveis. Muito importante nós começarmos a perceber como é que devemos escolher. Claro que nas mercearias mais clássicas portuguesas há sempre quem nos ajude.

Eu faço isso, eu peço ao senhor da fruta para me ajudar.

Mas temos que começar a ser independentes nisto e explicar às crianças. Então vamos lá. Primeiro de tudo, temos que bater na melancia. Ela deve ser oca, não deve ser abafada. Isto é com prática, atenção, isso se nos deixarem mexer na melancia. Deve ser pesada também. A segunda coisa é procurar uma mancha amarela. Vão procurar a mancha amarela da melancia. Essa mancha quer dizer que a melancia assentou no chão para amadurecer. Se a mancha estiver branca, quer dizer que ela não está assim tão doce, que não amadureceu assim tanto. A mancha devia ser amarela. E o último é o caule, quase como se fosse o rabinho da melancia. Ele deve estar seco, não deve estar verde. Isso é sinal de que amadureceu. A melancia, em casa, é para conservar à temperatura ambiente, portanto fora do frigorífico. Só depois de cortarmos é que devemos colocar no frigorífico e mais ou menos três, quatro dias deve ser consumida.

É verdade. Não é muito longa a validade, mesmo no frigorífico.

Mas eu aí deixo um conselho, principalmente para quem tem crianças. Muitas vezes me dizem: "A melancia fica inteira no frigorífico e ninguém mexe. Só se eu cortar os quadrados". E o que eu costumo dizer é: "Não façam isso, cortem em triângulos com a casca".

Com a casca. Ela aguenta mais.

Aguenta mais e os miúdos veem aquilo e já têm o impulso de ir lá buscar para comer.

Que é mais fácil de pegar, tem onde encostar os dedos.

Exatamente. Por isso é uma boa solução.

Boas dicas. Falamos de melancia no "Aprender a Comer" desta semana com a Mariana Chaves. Se escutar o programa no Spotify, tem por lá uma pergunta que pode responder precisamente sobre este fruto, que é tão da época e é bem saudável. Até para a semana, Mariana, e obrigado.

Até para a semana, Nelson. Obrigada.