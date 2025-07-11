Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Seja bem-vindo ao "Aprender a Comer", episódio extra. Todas as semanas temos um episódio deste podcast dedicado a dúvidas dos nossos ouvintes, esclarecidas aqui pela nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Já sabe que pode enviar as suas dúvidas também para marianachaves@observador.pt. Foi o que fez a Ana, que tem uma pergunta muito curiosa. Eu vou gostar do tema que escolheste para hoje, Mariana. A Ana escreveu-te a perguntar: "O que devemos escolher num pequeno-almoço de hotel para garantir que não ficamos com fome durante toda a manhã?" Este é um problema que eu não tenho, porque eu penso que sempre é para comer tudo, o que tu vais contrariar quase de certeza. Aliás, eu acho que eu e muita gente, das melhores coisas de dormir num hotel é poder tomar o pequeno-almoço do hotel, que normalmente é sempre muito variado. Mas claro, temos de fazer boas escolhas.

Boas escolhas. É verdade que é uma tentação e acho que tem o lado positivo que é: alguém preparou para nós.

Isso é ótimo.

É uma maravilha, portanto, temos que aproveitar.

Eu estava a dizer que não tenho o problema da Ana, porque eu como sempre demais e depois fico sem fome durante muito mais tempo do que o habitual.

E eu acho graça ela colocar esta questão do ficar sem fome durante toda a manhã. Porque realmente há aqui um ponto que é: quando fazemos más escolhas, mesmo que saiamos de lá, talvez com uma sensação de que estamos cheios, mas se foi tudo em croissants e donuts, na verdade, dá um pico de açúcar que depois quando esse pico de açúcar baixa, ficamos com muita fome.

Ainda vem mais cedo.

Portanto, vem essa fome no almoço exagerada. Mas então, acho uma ótima oportunidade para pensarmos já de antecipação, se tivermos essa experiência no futuro. E as boas escolhas aqui para mim, há quatro pontos fundamentais. O primeiro de todos é: nós vamos ter que beber água quando acordamos e, portanto, no início do pequeno-almoço, vamos encher um copo com água. É fundamental. Água, água aromatizada, se quisermos experimentar um chá frio, agora no verão, mas no inverno um chá quente. Esse primeiro tem que acontecer. Depois, eu acho essencial haver dois pratos. Haver um prato onde nós nos focamos em ter alguma coisa com proteína e, num hotel, se tivermos a possibilidade de ter ovos, por que não? Alguém fazer os ovos para nós. Os ovos, o queijo fresco. Se nós tivermos um paladar mais para o doce, se calhar vamos escolher os iogurtes ou mesmo leite, quem bebe leite, mas para ter proteína terá que ser de leite de vaca ou bebida de soja. Mas pensar em coisas que realmente têm proteína em essência, também entram aqui os frutos secos. Mas se ficarmos aqui por também comer algum ovo, ovo mexido ou ovo estrelado, tudo bem, estamos no hotel, não tem que ser exatamente em casa quando fazemos com muito pouca gordura. Mas juntar, se calhar, uns frutos secos que também são fonte de proteína e de fibra. E se, por que não, juntar uns tomates, uns cogumelos, se houver aquele pequeno-almoço que tem essa opção para acrescentar. As salsichas não acho que seja uma boa hipótese para quem já me está a perguntar.

As tiras de bacon.

Não, de todo. Mas normalmente quando isso existe, existem os cogumelos e o tomate. Portanto, vamos aproveitar essa parte. Este primeiro prato com alguma proteína e fibra, e um segundo prato onde vamos buscar a fruta.

Ok.

Porque, na verdade, nós precisamos, a fruta é essencial, é uma boa fonte de vitamina C.

E normalmente está sempre cortada, está ali prontinha e bonita.

Claro. Portanto, é para aproveitar. Então, doses. Vamos pensar aqui que, em regra, são várias as frutas diferentes e, portanto, claro que sim, aproveitar um bocadinho de cada se nos apetecer. O máximo de uma peça de fruta em termos genéricos, será do volume de uma bola de tênis. Estamos a falar, se calhar, umas fatias de kiwi, de ananás, nesta altura pode ser que haja uns morangos. Ou os frutos vermelhos, laranja. Não tem problema nenhum em misturar frutas, que também é uma pergunta que às vezes nos fazem. E por isso eu acho que esse prato tem que vir com fruta. Poderá vir, às vezes experimentarmos uns frutos secos também acima da fruta ou umas sementes. Há alguns hotéis que às vezes até põem os ditos pudins de chia em doses pequeninas. É um iogurte com umas sementes, sementes de chia e de linhaça, às vezes. Esse segundo prato deveria ser com isso. E depois, vamos para a nossa mesa com o copo d'água, chá e estes dois pratos, e quando terminarmos é que nos levantamos para ir buscar o nosso chá ou o nosso café, que é uma ótima oportunidade para vermos se estamos bem ou se ainda estamos com fome. Claro que não me posso esquecer do pão. Naquele primeiro prato da proteína, não posso esquecer, porque um bom português gosta sempre do seu pão e, portanto, tentar escolher os integrais ou com sementes, e o tamanho da palma da nossa mão. Mas realmente tentar não ir para os doces, que é essencial. Eu estou a me lembrar isto do pão, porque nós fizemos, em tempos, um programa, Nelson, os dois, que eu lembro que também gostaste muito, que chamava-se: como tomar o brunch ou pequeno-almoço equilibrado. E realmente, quando se fala destes pequenos-almoços à vontade, também se fala em bolos. Quando este último passo de ir buscar o café ou chá, se realmente ainda nos apetecer daquela vez ir buscar um bocadinho de um bolo caseiro, alguma coisa desse gênero, será mesmo no final e a dose controlada, o menor possível.

E o que é que temos mesmo de evitar num pequeno-almoço de hotel? O que é que pode aqui correr pior?

Olha, eu-

Já falamos aqui um bocadinho daquele típico inglês do bacon e das salsichas. Evitar, claro.

Sim, mas neste conceito aqui até que a Ana nos perguntava de como não ter fome a seguir, eu acho que o maior erro que acontece é um bocadinho o comportamento das crianças, vamos dizer assim, mas que há muitos adultos que o fazem também. É, por exemplo, ir buscar croissants, panquecas, pão branco, compotas, o creme de chocolate, e ter um pequeno-almoço assim, que na altura vão sentir até dá um sono a seguir a isto, porque é um pico de açúcar muito grande. Mas realmente esse será o maior erro, essa tentação inicial De não cumprir alguns requisitos que o pequeno-almoço tem que ter. Portanto, a proteína, tem que ter fruta, deverá ter fibra nos frutos secos ou nos vegetais, ou no pão com fibra. Eu acho que esse será o maior calcanhar de Aquiles. E lembrando que o típico português em casa normalmente come torradas com o café com leite, é o pequeno-almoço mais típico português.

Esse é pouco. Já vimos num outro programa.

Exatamente. Aquele programa que se chama "Torradinha ao pequeno-almoço não chega". E portanto, pensar que, como dizias, é uma oportunidade para comer outras coisas, mas vamos tentar fazer boas escolhas.

Há sempre também uma parte do pequeno-almoço que é só iogurtes. Aqui também convém ter alguma atenção, não é?

Sim, eu acho que hoje em dia, cada vez mais os hotéis têm muito cuidado com os iogurtes.

Também acho. Já não se vê muito os de aromas.

Sim, eles costumam ter muitos iogurtes naturais, mesmo que sejam gregos, vão estabilizar muito a nossa fome. E eu acho que até é uma experiência boa para quem tolera a lactose e a proteína do leite, os iogurtes nos hotéis, porque tens ali as sementes e os frutos secos, tens ali a fruta partida. Em casa, que às vezes pode dar uma preguiça de juntar o iogurte natural com estes ingredientes, aqui será uma excelente oportunidade para o fazer.

Também é costume o sumo de fruta, porque há muita variedade de sumo de fruta. Tu já dizias que convém que haja um prato com fruta. Como é que equilibramos isto com o sumo de fruta?

A fruta é sempre melhor comida do que bebida. Se pensarmos no sumo que tem menos açúcar, será o de melancia. E há hotéis que têm. Ou limonada, mas teria que ser sem açúcar. Isto versus o sumo de laranja típico. E claro, não queremos ir para os sumos que sabemos que são artificiais. Agora, eu acho que temos que contrabalançar. O ideal é ficarmos pela fruta, mastigamos, tem a fibra, vai nos saciar mais. Mas se queremos mesmo um bocadinho de sumo, naquele copo mais pequeno e mais estreito, que nos dá aquela sensação no cérebro que estamos a beber imenso. Na verdade, temos que reduzir um bocadinho a fruta do prato. Será assim esse acordo.

E para quem acorda com fome? Eu não tenho este problema, atenção, eu acordo sempre com fome, mas uma pessoa que acorda sem fome deve chegar ali e ainda ficar com menos fome, com aquela variedade toda. O que ela vai escolher?

Ou optou por fazer jejum e não vai, vai só beber um chá ou um café. Mas eu acho que pelo menos aproveitar, se for pouco, que seja bom. Portanto, uns frutos secos e um bocadinho de fruta, ou o iogurte com os frutos secos, ou comer só um ovo e fruta. Portanto, pouco, mas bom.

E o que nunca devemos fazer num pequeno-almoço de hotel? Já disseste um bocadinho, é evitar aqueles doces todos, não é?

É evitar este comportamento de ir atacar tudo o que seja doce. Pensem que doce é sobremesa, doces não é o pequeno-almoço. O pequeno-almoço é para preparar um dia cheio de energia, com os requisitos que falámos de proteína, de vitaminas, de fibra. É assim que devemos pensar.

Muito bem. Episódio extra do "Aprender a Comer". No próximo programa, vamos falar de uma coisa que quase toda gente gosta. Vamos falar de pizza e como é que fazemos de forma mais saudável. Não percam o próximo programa. Este é o episódio extra do "Aprender a Comer". Envie as suas perguntas para a Mariana: marianachaves@observador.pt. Até ao próximo programa.

Até ao próximo, Nelson. Obrigada.