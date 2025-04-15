Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Os melhores conselhos de nutrição são aqui na Rádio Observador, sempre com a Mariana Chaves. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Eu sou o Nelson Ferreira e no Aprender a Comer de hoje vamos falar sobre Páscoa. Páscoa sem culpas. Será que isto é possível? Eu não acredito que seja possível, mas vamos tentar com a Mariana Chaves. O que é que podemos comer? O que é que devemos evitar? Até porque a Páscoa, como outras alturas do ano, é de encontros familiares, de alguns excessos alimentares também. Vamos começar pelos pratos típicos da Páscoa. Fala-se muito no bacalhau com natas, no borrego com favas e do cabrito com batatas, que talvez seja o meu favorito. Já vamos tentar saber qual é que é o mais equilibrado. Algum deles é mais equilibrado? Parecem-me todos bem fortezinhos, não é?

São, verdade, mas a tradição tem que prevalecer. E portanto, a solução não é passarmos a comer uma carne branca ou um peixe branco e substituir os pratos. É saber dentro destes, se tivermos opção de escolha, quais é que seriam os melhores. Então quais é que são os pontos a avaliar? Claro que são avaliações genéricas, mas devemos olhar para, óbvio, quantas calorias mais ou menos é que este prato nos dá, mas quanto de gordura, porque é isso que estamos aqui a falar, três pratos com alguma gordura, e quanto de fibra, porque é essa a fibra que vai nos permitir ter uma digestão mais fácil, vai nos permitir não absorver tanto. E portanto, o que temos aqui é um bacalhau com natas, 750 calorias por porção, mais ou menos. A porção seria uma dose que nos servem no restaurante, com as duas mãos juntas. Vai ter 20 gramas de gordura saturada e três de fibra. Três de fibra é muito pouco para um prato. Claro que podemos juntar uma boa dose de salada, mas estamos só a analisar este prato. Se formos para o borrego com favas, aí as coisas já mudam. Aqui nós já temos, em termos de fibra, 10 a 12 gramas de fibra. Claro que em termos de gordura, vamos ter também mais ou menos estas 20, 25 gramas de gordura, mas já vamos ter muito mais de fibra. Já no cabrito assado, é novamente as três gramas de fibra que nós temos aqui e as 20 gramas de gordura. Portanto, em termos de gordura vai ser bastante equivalente. Em termos de fibra, é equivalente a comer bacalhau com natas. Mas o que faz a diferença, se nós olharmos bem, é a leguminosa.

Pois nós não podemos juntar aqui uma salada para fazer?

É isso, uns legumes. Se nós conseguíssemos acompanhar aqui o cabrito com os legumes em vez das batatas.

Repara que as pessoas estão interessadas nas tuas dicas para o cabrito.

Exatamente. Acho muito bem. Cozinhar de forma lenta a carne, que é a forma mais saudável, com os legumes em vez das batatas. E se pudéssemos juntar leguminosas.

Assados, legumes assados, pode ser?

Legumes assados, por exemplo, ao mesmo tempo, e mesmo leguminosas. As favas estufadas, umas ervilhas estufadas ou mesmo um grão, vai ser um apontamento que vai dar muito mais fibra e isso é que torna o prato mais saudável.

Vai salvá-lo nesta competição da Páscoa. Muito bem. Temos o costume também, diria eu, se calhar pouco saudável, de dar ovos de chocolate na Páscoa. E isto não é de agora, pois não?

Não. Achei graça, fui pesquisar um pouquinho sobre isso, porque realmente faz parte da tradição, ou pelo menos os supermercados estão repletos de ovos de chocolate. E a verdade é que isso só acontece desde o século XIX. Foram os franceses que começaram a produzir ovos de chocolate. E na verdade, o que se dava antigamente, Idades Média, etc, era oferecer-se no domingo de Páscoa ovos cozidos e pintados.

Pois era.

E era muito engraçado que isto voltasse a acontecer, não fossem só as crianças na escola a pintar os seus ovos.

Que é muito melhor do que comer os de chocolate. Pelo menos são ovos cozidos. Olha uma coisa, mas agora damos, de facto, ovos de chocolate, amêndoa. Como é que podemos escolher os melhores e qual é que é a quantidade mais ou menos razoável, se é que existe?

Existe, claro que existe. Sem dúvida.

Menos mal. As amêndoas de antes não eram de chocolate, mas tinham aquela capa de açúcar. Também não era nada saudável.

E corante.

E corante para lhe dar uma cor.

Olha, eu acho que tradição é tradição. E como é óbvio, as crianças e os adultos, há muitos adultos à espera do domingo de Páscoa para comer o seu chocolate. Só para as pessoas terem aqui uma métrica. A OMS diz-nos que a recomendação de açúcar adicionado no nosso dia é de 25 gramas. Então o que eu acho que é mais sensato é as pessoas saberem quanto é 25 gramas em amêndoas. E claro que as amêndoas que têm a própria amêndoa lá dentro, o fruto seco, ou a avelã, vão ser muito mais benéficas, porque vão nos dar gorduras saudáveis e fibra. Mais uma vez a fibra para fazer uma absorção mais lenta do açúcar. Mas então estas 25 gramas de açúcar em amêndoas destas que eu estou a falar com a amêndoa lá dentro, são cerca de seis a sete amêndoas. Agora, se me disserem assim: "Bom, mas eu para além do domingo de Páscoa, depois levo para casa e ainda quero na segunda-feira, ainda terça, ainda quarta". Aqui o mais sensato será pensarem se querem dividir isto em três dias, façam três ou quatro eiras no final, mas sem culpa, porque ainda estão dentro de valores razoáveis do que é considerado saudável.

E para quem fica com aquela sensação de barriga inchada depois da refeição? É típico nestes encontros familiares, não é?

É, sem dúvida.

E é de evitar o tal digestivo, também não é nada saudável. Por isso há aqui outras técnicas.

Sim, é um sinal claro que abusamos. E que não soubemos parar quando o nosso corpo deu sinais de que já estava tudo bem. Há técnicas para o fazer em termos nutricionais, ou seja, há chás que nos ajudam a acelerar um bocadinho a digestão. Que é o chá de hortelã, o chá de funcho atua principalmente a nível dos gases e o chá de anis também ajuda muito na digestão. Agora, água com gás também ajuda no processo digestivo.

Que é engraçado, às vezes no início parece que ficamos ainda mais inchados, não é?

Sim, mas é já comprovado que em termos de saúde do estômago ajuda-nos mesmo quase que a recalibrar e a finalizar a nossa digestão. Também o kombucha. O kombucha como é uma bebida fermentada, também nos ajuda a terminar a refeição e estarmos com a sensação de que estamos realmente com a digestão bem feita. Porque um dos problemas desta sensação de enfartamento é que normalmente é uma sensação de que comemos mais e no estômago a comida permanece mais tempo porque foi em grande quantidade e nós não produzimos as enzimas suficientes para digerir aquele alimento que está no estômago. Ora, o problema não é só no estômago. As pessoas que costumam sentir-se realmente enfartadas, e o tal digestivo é uma das coisas que talvez ponham em cima da mesa. Alguns, na verdade, até vão buscar alternativas de farmácia para fazer a digestão.

Aqueles sais minerais.

Exatamente. Não queremos dizer aqui nomes, mas é um bocadinho por aí. Mas a verdade é que não é só essa a sensação, isso vai ter uma repercussão a nível intestinal. E o que é que acontece? Quando o alimento não é totalmente digerido, quer dizer que ele passa aos bocados grandes, em vez de ser bocados pequenos para o intestino. E o intestino é um tubo, mas é como se tivessem muitas células lá, tudo no metro, tudo muito aconchegadinho, umas ao lado das outras, sem espaço entre elas. E o que acontece é que quando nós começamos a deixar passar para o intestino bocados maiores, essas células vão se afastando e criando como se fossem uns pequenos buracos entre elas. E com isto passam alimentos mal digeridos e passam outras coisas, passam vírus, passam bastantes substâncias. E como temos o nosso sistema imitário logo ali embaixo do nosso intestino, mesmo à volta, o que acontece é que nós começamos a ficar intolerantes a alimentos. Começamos a criar barrigas muito grandes, de repente, com muita fermentação e às vezes até aumento de risco de doenças autoimunes. Quando nós falamos que uma refeição nos faz ficar enfartados e com uma sensação de má digestão, temos que atuar em melhorar a digestão. E para isso, eu sou apologista de que se deve ter connosco enzimas digestivas.

Onde é que isso se arranja?

Parafarmácias.

Têm esse nome?

Herbanárias, online, farmácias, têm este nome, enzimas digestivas. Que são aquelas que nós produzimos no nosso corpo, mas também existem em suplemento alimentar. E se tiveres isso sempre à mão. Claro que o ideal seria não precisares.

Não chegares lá.

Sim, mas chegaste para pelo menos minimizar o efeito que podes ter no resto do corpo, as enzimas digestivas no final desse almoço da Páscoa, se calhar, era uma boa solução.

E faz sentido pensarmos um bocadinho no nosso dia, porque estas festividades da Páscoa também realizam-se um bocadinho ao almoço. O almoço é que é um grande fartote. Devemos se calhar pensar no que é que comemos ao pequeno-almoço, no que é que vamos jantar também para equilibrar aqui um bocadinho as coisas?

Sem dúvida. Claro que há aqui muita individualidade. Há pessoas que normalmente não tomam o pequeno-almoço e que claro que eu não vou dizer para elas passarem a tomar o pequeno-almoço no domingo de Páscoa. Mas quem sempre toma o pequeno-almoço e de repente naquele dia decide não tomar só porque "já que eu vou comer tanto".

Já tenho um grande almoço. Não parece muito sensato.

Não é muito sensato, porque na verdade, aquela vontade de comer vai ficar muito maior quando começarem a comer o almoço e mais difícil de saciar. A ideia é para quem costuma ter a rotina do pequeno-almoço, desde que cumpra as 12 horas de jejum da noite anterior até essa altura, deve ter um pequeno-almoço leve, mas rico em proteína e em fibra. Claro que não é a altura para ir comer um pastel de nata ao café. Mas por exemplo, um iogurte natural com umas frutas e um bocadinho de aveia, ou se quiser alguma coisa a correr, então que sejam os frutos secos com um bocadinho de fruta. Agora os jantares.

E o jantar também.

Tem que ser alguma coisa simples, se calhar uma sopa com um ovo cozido ou um bocadinho de peixe branco que tem fácil digestão com os legumes salteados e um chá digestivo daqueles que nós falámos há bocadinho. Ajuda.

Vamos só olhar aqui muito rapidamente para as crianças, porque elas é que são mais descontroladas nestes encontros familiares. Claro, adoram os doces. Como é que controlamos isto nos mais pequenos?

Eu acho que tem tudo a ver com a expectativa e estruturar um bocadinho o dia é muito importante e ter alternativas para isso. Primeiro conversar com as crianças de que independentemente dos ovos e coelhinhos que receberem, o que é que vai acontecer? Naquele dia vais poder comer dois ou três ou um e depois distribuir durante dois, três dias, eu acho que é o mais sensato. Sempre após a refeição, nunca como um lanche ou como alguma coisa no pequeno-almoço. Fomentar a partilha entre primos, entre amigos ou com os avós, e com os pais e com os tios. E ter alternativas, como ter, por exemplo, umas pipocas sem açúcar, pipocas que fazem em casa, palitos de cenoura, frutos secos, fruta, porque vão estar ávidos por sabor doce e devemos dar prioridade à fruta. E guardar numa caixa, num sítio onde as crianças não vejam, nos dias a seguir à Páscoa, porque estar a pedi-los para não comer e de repente a caixa está sempre lá à frente deles, não é possível.

Muito bem. Foi um episódio todo ele dedicado à Páscoa. Ainda haveria muito para falar, principalmente das sobremesas e doces, Mariana, que é outro dos problemas desta Páscoa, mas temos de ficar por aqui. Podem escutar o "Aprender a Comer" também nas plataformas de podcast no Spotify. A Mariana Chaves tem sempre uma pergunta para que responda. E boa Páscoa, Mariana.

Boa Páscoa.

Até para a semana.

Até para a semana.