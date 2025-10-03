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Todas as semanas o "Aprender a Comer" tem uma edição extra que responde a perguntas de ouvintes. Por isso, se tem dúvidas de nutrição, envie-as para a Mariana. O e-mail é Marianachaves@observador.pt e tentamos aqui esclarecer sempre as suas dúvidas. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Hoje vamos esclarecer uma dúvida da Margarida. Enviou um e-mail a perguntar se devemos evitar a fruta no fim da refeição. Ela ouviu dizer que fermenta mais e que por isso não a aproveitamos. Isto é verdade?

Não, mito.

Também me pareceu.

Mas é um mito muito português. Muita gente acha isto. Por isso, Nelson, vamos pensar aqui nestas três hipóteses. Fruta é sempre bem-vinda em sólido, não em sumo, para comermos, mas antes da refeição, não.

Não?

Não. Antes da refeição, não. Temos um programa já antigo, mas que tem toda a validade, porque é com base científica que fizemos esse programa, que se chama "Comer Fruta Antes da Refeição Não Faz Sentido". Na altura, lembro-me que foi um pai que escreveu a perguntar se poderia e deveria dar fruta aos filhos antes da refeição, quando eles estão com fome e a pedir comida.

Quando está demorado o jantar.

Exato. Foi exatamente nesse contexto que fizemos esse programa e que explicamos realmente que há ali um senão, que pode aumentar os níveis de açúcar no sangue, mesmo comendo na refeição. Vão lá ouvir, chama-se "Comer Fruta Antes da Refeição Não Faz Sentido". Portanto, antes da refeição, não. Agora, durante ou no fim da refeição, pode ser. Não sei se estás habituado a comer durante a refeição.

Só quando o prato traz, se houver uma salada que leve fruta, sim. Mas por norma, como no final.

Exato. Ou seja, se lá estiver, comes, senão comes no final. E está tudo bem com isso, porque se estiver na nossa refeição, muitas vezes até pode ser uma forma de comer mais salada, porque tem aquele travo doce. E na realidade, muitas mulheres se identificam com isto, não quer dizer que os homens também não, mas ter aquele travo doce, um pouco de laranja, de maçã, pode fazer com que coma mais salada. E além disso, pode trazer vitamina C, que faz sentido para as pessoas que não têm o nível de ferro bom nas suas análises de ferritina, porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro. Ferro vindo da carne, do peixe ou das leguminosas. Portanto, pode ser uma estratégia para algumas pessoas. No final, sem dúvida, eu sinto que há uma necessidade grande nas pessoas de tirarem o sabor da comida da boca.

Ok, tipo limpa palato?

Exato. Há quem me diga: "Se for peixe, preciso de certeza".

Eu identifico-me com isso, agora que penso. Sim, é verdade.

Faz sentido. E que coisa é que nos tiraria esses sabores?

E quanto mais ácido, melhor, não é?

Pronto, exatamente. E vai mesmo tirar os sabores.

O ananás, por exemplo, no final, a laranja.

Exatamente. Por isso faz todo o sentido ser no final. Agora, não vamos comer fruta porque fermenta? Não, vamos lá ver.

Esse é o mito, não é?

Esse é o mito. Não é verdade que a fruta perca nutrientes ou que não seja absorvida se for comida no final. O que pode acontecer a algumas pessoas, há pessoas que são mais sensíveis a determinados alimentos, sensíveis ao grão-de-bico, sensíveis à carne, sensíveis à fruta.

Ficam mais inchados.

Pronto, mas são situações pontuais de relação daquele indivíduo com aquele alimento. E nada se pode generalizar de que se comeres no final vai fermentar mais, fica no estômago, apodrece. Eu já ouvi varias dessas coisas. Nada disto é verdade. Nós que temos a capacidade de digerir, sem problema.

Estamos aqui perante um caso de sensibilidade individual, não é?

Exato. Há pessoas que têm mais distensão ou gases quando comem fruta, outras que não tanto. Essas pessoas, o conselho que eu posso dar é: escolham frutas que sejam menos fermentáveis. O que é mais fermentável é a pera, a maçã, que é um clássico português, o pêssego. O que é menos fermentável é o melão, a melancia. Talvez se consiga encontrar nesta altura os morangos, os mirtilos. Portanto, optar por isso. Mas atenção, não é por ser no fim da refeição, sem dúvida. Isso não faz qualquer sentido.

E há também uma ideia que circula de que se comermos fruta no fim da refeição, já não absorvemos vitaminas. Aposto que é um mito.

É. Se absorvemos a vitamina C quando lá estamos, a comer ainda, até é vantajoso. O que pode acontecer é que, e às vezes as pessoas confundem isto, se a refeição for muito pesada. Imagina agora que vêm uns dias de frio e comemos uma feijoada ou uma picanha grande, em grandes quantidades, e depois no fim até comemos a peça de fruta. O que está a acontecer é que aquelas quantidades enormes, que preencheram muito mais do que o normal o nosso estômago, vão ter uma exigência muito grande em termos de produção de enzimas digestivas. E claro que vamos ter dificuldade. Toda gente reconhece essa sensação, de enfartamento, dificuldade de digestão. Pronto, já agora retirar alguma coisa desse excesso. Não estou a dizer que tem que ser a fruta, mas se calhar é. Eu o que costumo dizer é que está no topo do bolo.

Claro.

Nesse caso, podemos melhorar a nossa digestão retirando alguma dessas coisas por uma questão de volume, apenas.

Claro. E as crianças? Ainda há pouco falavas disso, que recebem fruta antes da refeição para enganar a fome. Eu tenho lá uma indivídua em casa que me pede muitas vezes isto. Mas eu também já usei uma das tuas estratégias, que é os palitos de cenoura. Podem ser aqui uma boa estratégia para não estarmos a dar fruta às crianças enquanto elas nos chagam um pouco a cabeça, porque ainda não está pronta a refeição.

Estão com fome, exatamente. Estes palitos têm que estar prontos no frigorífico, dentro d'água, que ficam mais crocantes, é uma solução. A outra solução é umas amêndoas, uns frutos secos, alguma coisa que tenha fibra. Portanto, o não pôr a fruta Tem implícito que nós queremos pôr alguma coisa que tenha fibra. E esse alguma coisa é um vegetal, é um prato de sopa também, se já tiver pronto, é um fruto seco que tem fibra, azeitona tem fibra. Seria por aqui que faria mais sentido. Esta cenoura tem um extra. Tem o betacaroteno, que faz todo sentido para crianças, porque tem impacto positivo na visão em idades de crescimento. Portanto, ótimo, Nelson, estás de parabéns.

Estou a conseguir. O "Aprender a Comer" tem me ajudado muito, Mariana, obrigado por isso. Portanto, resumindo, fruta antes do prato principal não é grande ideia. No fim, ou até misturada numa salada durante a refeição, pode ser uma boa solução, certo?

Fantástico, isso mesmo. Fruta é saudável, não deve ser vista como proibida. E portanto é isso, o segredo está no timing, na quantidade. E depois, sim, para as pessoas que sentem que têm mais sensibilidade, procurem entender um pouquinho mais a que têm essa sensibilidade, mas não vamos generalizar, porque não entra dentro deste tema.

Muito bem, está respondida a pergunta da nossa ouvinte Margarida. Enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt a perguntar isto mesmo: devemos evitar fruta no fim da refeição? Ouvi dizer que fermenta mais e que por isso não a aproveitamos. É mito, devemos comer no final da refeição, ou então no meio, ou então ao lanche, ao longo do dia. É de evitar é, de facto, no início da refeição, antes da refeição. Próximo programa é sobre o quê, Mariana?

Olha, vamos falar sobre sopa.

Já estamos em outubro também.

Já sabe bem.

Já começa a saber bem uma sopa quentinha.

Eu acho que estamos todos a entrar nessa transição, portanto eu acho que é um tema ótimo para abordarmos agora, com ideias. Acho que vai ser bastante útil.

Não perca então o próximo episódio de "Aprender a Comer". Se tiver dúvidas de nutrição, envie-as para marianachaves@observador.pt. Mariana, até ao próximo programa.

Obrigada, Nelson. Até lá.