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Seja muito bem-vindo ao "Aprender a Comer", todas as semanas com a nutricionista Mariana Chaves e hoje com um tema que agrada quase toda gente. Eu sou a exceção, não sou um grande amante de chocolate. Vamos falar de chocolate no "Aprender a Comer", porque dia 7 de julho foi Dia Mundial do Chocolate. Também não sabia que existia. Tens trazido aqui dias interessantes que eu não sabia que existiam. E a pergunta, Mariana, é: afinal, o chocolate pode ser saudável?

O chocolate preto tem que passar a ser visto como um alimento saudável. Sem dúvida. Não estou a falar do chocolate de leite, os bombons, recheados. Estamos a falar do chocolate com alto teor de cacau, aquele que tem poucos ingredientes e que não terá excesso de açúcar. Portanto, a mensagem é clara: o cacau é um alimento funcional, porque é rico em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, minerais e em fibra.

Em fibra. O chocolate preto é rico em fibra. Essa não que eu tinha ouvido.

Sem dúvida. As pessoas não olham para o chocolate preto dessa perspectiva. O chocolate 85% cacau em 100 gramas consegue ter mais de 10 gramas de fibra.

Isso é o equivalente a mais ou menos?

Se pensarmos, um kiwi tem 2 gramas de fibra. Uma fatia de pão de 35 gramas terá aqui à volta de 3 gramas de fibra. Claro que eu não estou a dizer para comermos 100 gramas de chocolate preto, atenção. Mas se 100 gramas tem mais de 10, há algumas tabletes que até têm 16 gramas de fibra, quer dizer que se comermos as ditas 30 gramas de chocolate, vamos ter aqui aproximadamente 3 gramas de fibra. Então essas 3 gramas de fibras, três quadrados ou dois, das 30 gramas de chocolate, será mais do que um kiwi. Portanto, será mais do que, ou será equivalente a uma fatia de pão integral. Por isso, é sim uma ótima fonte de fibra alimentar.

E o chocolate de leite não é uma fonte de fibra?

O chocolate de leite, não. A fibra vem do cacau. O chocolate de leite tem uma pequena porcentagem de cacau. O chocolate branco não tem qualquer porcentagem de cacau, esse é zero. Mas sim, nós devemos olhar para o chocolate como alimento funcional, como alimento saudável, rico em fibra, se estivermos a falar do chocolate preto.

Então ajuda-me lá, o que é que devemos ter atenção quando lemos o rótulo de um chocolate? O que é que procuramos, o que é que devemos procurar nesse rótulo?

O que temos que procurar, em primeiro lugar, é o primeiro ingrediente. Isso é o que faz todo sentido. Cacau, massa de cacau. Esse é o que tem que lá estar, porque a lista de ingredientes está por ordem decrescente. Ou seja, o primeiro ingrediente-

Mais quantidade para menos quantidade.

Para menos quantidade. É como se olhássemos para uma receita de um bolo, de um prato. Quando olhamos para os ingredientes, não interessa só o que lá está, interessa a quantidade. Portanto, se escolhermos um que no início tem açúcar, que é o mais comum. Um chocolate típico de leite, o primeiro ingrediente é açúcar. De todas as marcas que possam agora vir-vos à cabeça. Portanto, é mesmo importante, quando olhamos para um chocolate que até possa dizer preto, 50%, 60, 70, vamos lá verificar a lista de ingredientes. Qual é o primeiro? Não pode ser açúcar nem leite. Tem que ser realmente qualquer coisa relacionada com o cacau.

E há aqui uma diferença entre o chocolate, já aí falaste de porcentagens, aquele que tem 70% ou 85% de cacau, porque depois se calhar quanto maior porcentagem também ele é um bocadinho mais amargo?

Sim, ele vai ser um bocadinho mais amargo, claro, porque o cacau em si é amargo. O cacau não é doce. Quando as pessoas dizem que o chocolate é um alimento ou um produto alimentar doce, é pelo açúcar que lhe é adicionado. Mas claro que há diferenças, é muito importante que percebemos isso. A partir de 70% de cacau, já falamos que é um alimento saudável. Mas a verdade é que, o que é que é estes 70%? Estes 70% são os sólidos de cacau. Pasta de cacau, manteiga de cacau, pó de cacau. Enquanto que depois, quando temos 85%, claro que será 85% destes sólidos. O que é que resta? Primeiro pensando aqui que se eu tenho 70% do meu produto destes compostos, ou 85%, e é nesses compostos que eu tenho flavonoides, que é o antioxidante muito potente, o magnésio, o ferro, a fibra que falávamos, claro que quanto maior a porcentagem, maior a concentração destes constituintes. E esse efeito benéfico nutricional.

Mas também tem açúcar.

É isso. Ou seja, o que é que sobra? De 70% sobram 30. Portanto, no chocolate 70% eu tenho 30%, que não será tudo açúcar, óbvio, pode não ser, mas também pode ser, não temos que descartar. Nos 85% já nos sobram só 15%. Portanto, naturalmente que terá bastante menos açúcar. E isso é benéfico para tudo. O índice glicêmico vai ser melhor, o apetite vai ficar mais controlado, os picos de insulina também. Portanto, quanto menos açúcar, melhor o impacto metabólico. E essa é uma diferença que se sente não só na questão do amargo que falavas, mas também na resposta que o nosso corpo dá.

Não sabia que havia essa relação entre o açúcar e a saciedade.

E a saciedade, sem dúvida, porque é um ciclo vicioso. Quanto mais sabor doce sentes, mais vontade de-

Menos açúcar, menos fome, depois mais à frente.

Menos vontade de doce, sim. Aquela fome do doce, que não é bem a fome. Exatamente.

Agora fizeste-me lembrar aquela expressão: "A fome é três dias". Aquela expressão antiga.

Exatamente. Mas depois também é verdade que quando falavas do sabor amargo, eu queria só dizer isto, a diferença, porque há muitas pessoas que põem lá de parte o chocolate 85% de cacau. E a verdade é que se têm dificuldade, a porta de entrada deve ser no chocolate 70%. Portanto, esse é onde já encontramos alguns benefícios, alguns flavonoides, porque há maior concentração de cacau. Portanto, quem não está habituado a sabor intenso, será por aí que deve começar. E depois, obviamente, tentar ir aumentando de forma gradual e fazer estas escolhas de forma consciente, para dar tempo ao paladar para se adaptar.

O chocolate de leite e o chocolate branco, devemos tirá-lo mesmo da nossa alimentação?

Sim, eu acho que devemos tirar, devemos enquadrá-lo como um doce. Ou seja, assim como enquadra, se calhar, as farófias ou um leite creme, enquadra-se o chocolate de leite.

Isso é por quê? Já vemos que tem menos fibra.

Quando eu digo que o chocolate preto é um alimento saudável, nós temos que realmente separar isto bem separado, que é: esse é um alimento saudável, o outro apesar de ter o mesmo nome na sua embalagem, não é a mesma coisa, não tem a ver com a mesma coisa.

São duas coisas diferentes.

As concentrações de flavonoides não são consideradas suficientes pra ter qualquer benefício.

Isso é um antioxidante?

Sim, o antioxidante presente no cacau. Tem muito mais açúcar adicionado e sabemos que alimentos com açúcares adicionados ou produtos alimentares com açúcar adicionado não são aconselhados numa alimentação saudável. E o chocolate branco nem cacau tem.

Claro. Mas explica uma coisa: há diferenças entre o chocolate em pó, o cacau em pó, o cacau cru?

Sim, hoje em dia nós temos esta diversidade toda. E as pessoas pensam: "Agora o chocolate preto é só o da tablete?" Não. Vou aqui simplificar pras pessoas entenderem melhor esses conceitos. O cacau cru é o menos processado de todos. Os grãos que vêm do cacau são secos a baixas temperaturas e é aí que nós temos a maior concentração de antioxidantes, onde se preservam mais. Normalmente, isto vende-se em pó ou em nibs, é assim que escrevem na embalagem. São uns pedaços pequeninos de grão, quase que parecem umas pitadas de grão preto, que é o cacau. Isso é ideal para quem, obviamente, está apenas com este objetivo máximo de encontrar os benefícios nutricionais. Mas onde é que pões? Pões nos smoothies, nos iogurtes ou mesmo um bocadinho em cima da fruta ou de umas panquecas e tem um sabor muito mais intenso. Tens uma versão que é um bocadinho mais fácil de incluir na alimentação, que é o cacau em pó magro, que todos nós conhecemos, existe no corredor das coisas para bolos.

Estava a pensar mais nessa utilização também.

Isso. Ele passa normalmente por uma torrefação, ou seja, ele é aquecido em temperaturas mais altas.

Isso quer dizer que se perde alguma coisa.

Perde alguma coisa, mas ainda assim, ainda tem. Vemos como um bom produto de boa fonte de flavonoides, os ditos antioxidantes e de fibra, e é uma boa alternativa mais acessível e mais fácil pra pormos no nosso dia a dia. Por cima das papas de aveia, acrescentar a um iogurte em vez da canela. Isto tudo em quantidades pequenas, obviamente, mas pôr como topping em cima de uma fruta que não está tão doce. Aquele clássico de antigamente, que as pessoas utilizavam o açúcar por cima da laranja, porque a laranja não era doce. Na verdade, a laranja hoje em dia já é muito doce. Mas se fosse canela ou se fosse cacau, tínhamos benefícios nutricionais. E depois não esquecer que ainda há à venda o chocolate em pó, de várias vertentes, várias marcas, e aí já é o quê? Isto é uma mistura de cacau em pó com açúcar, em que, em termos de legislação, aquilo que é exigido é apenas que contenha o mínimo de 32% de cacau em pó. É um doce.

Pouco cacau.

Este não conta.

Já voltamos ao doce. Se o cacau pode ser mesmo um superalimento, está nessa categoria, porque estavas aqui a dizer tantas coisas em que ele é benéfico: fibra, antioxidantes.

Sim, sem dúvida. Nós temos vários estudos que falam dos benefícios dos ditos flavonoides, que provêm do cacau, especialmente um que é as catequinas, que já falamos aqui no programa algumas vezes, associado a alguns alimentos com uma cor mais escura e ao chá verde, tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória, de proteção cardiovascular. Pras pessoas perceberem, um deles é a epicatequina, até consegue, aqui no cacau, ter o triplo daquilo que é encontrado no chá verde. E nós temos um estudo muito importante, que é o Cosmos, que foi feito com mais de 20 mil americanos com mais de 60 anos, acompanhados durante três anos e meio, e que separaram dois grupos: um que fez suplementação com extrato de cacau e outro que recebeu placebo. E verificou-se que no grupo que fez a suplementação com extrato de cacau, uma redução de 27% na mortalidade por doenças cardiovasculares.

Nada mal.

É bastante forte esta evidência. Tem impacto. Agora, que quantidades? Nos estudos, o efeito positivo mostra-se com 200 a 500 miligramas de flavonoides por dia. Isto pra nós não nos diz nada. Em termos práticos é o quê? 10 gramas de cacau em pó ou 20 a 30 gramas de chocolate preto de 85% de cacau.

Por dia?

Por dia, sim. Portanto, 200 a 500 miligramas de flavonoides corresponderá a 20 ou a 30 de chocolate preto por dia.

Muito rapidamente. Há aqui alguma relação também com a saúde mental, o chocolate preto?

Há cada vez mais evidência dos benefícios na saúde mental e eu quero acreditar que sim, porque nós adoramos chocolate. Tu não, mas eu adoro.

Ficamos um bocadinho mais despertos, não é?

A verdade é que o cacau tem compostos que estimulam a produção de serotonina, a hormona da felicidade, e depois tens a teobromina, que é uma substância da família da cafeína, que tem um efeito ligeiramente estimulante e por isso ajuda a despertar e a concentrar. Por isso, o quadrado de chocolate antes de uma reunião difícil ou de um dia mais cansativo, pode fazer todo sentido.

Muito bem. E falamos de chocolate preto no "Aprender a Comer" desta semana. Pode ouvir-nos em podcast no Spotify. A Marina Chaves tem por lá uma pergunta referente aqui ao episódio de hoje. O chocolate, que pode mesmo ser um ótimo alimento. Também falamos disto a propósito do Dia Mundial do Chocolate, que foi em 7 de julho. Pra semana estamos de regresso com mais um "Aprender a Comer". Até lá.

Até lá, Nelson.