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Todas as semanas, na Rádio Observador, recebemos a nutricionista Mariana Chaves com o "Aprender a Comer". Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

"Já segue os três pilares de uma alimentação saudável?" É o título do episódio desta semana. Isto porque, de facto, há tanta informação. Por acaso, há bons livros sobre isto. Há um que eu conheço, que é o "Aprender a Comer", que é muito jeitoso. Mas há tanta informação sobre o que é comer bem. E se eu tivesse que escolher três pilares, o que é mesmo essencial para uma alimentação saudável? Conseguimos?

Conseguimos, mas digo-te que foi um esforço grande da minha parte. Porque havia muita coisa que eu queria pôr e às tantas achei: "Vou pôr cinco, vou pôr seis. Não, eu vou pôr mesmo só três". E realmente, isto não pode ser complicado. Portanto, se compreendemos estes três, já estamos muito bem. Quais seriam? O primeiro seria incluir vegetais em quase todas as refeições. O segundo seria respeitar os sinais da fome e da saciedade.

Que é difícil durante a época da Páscoa, como vimos no episódio da semana passada.

E o terceiro, ter um consumo adequado de fibra, exatamente o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de 25 gramas por dia, e que na verdade, até há uma diferença de homens para mulheres, para 30 gramas, e às vezes até mais do que isto.

Trinta para os homens, 25 para as mulheres.

Portanto, pelo menos os 25 nós temos que conseguir. Estes três pontos, claro que estão ligados. E hoje acho que temos que abordar um bocadinho isto. Mas são três pontos que já transformam uma alimentação muito mais equilibrada e que nos dá energia, nos dá um bom humor, nos dá saúde intestinal, saúde mental.

Sim, até porque a alimentação saudável está muito ligada também a isso, ao humor, à energia, e não só ao controle de peso, que é uma ideia que as pessoas têm muito. Estes 25 gramas por dia de fibra, não chegamos lá sem incluirmos vegetais.

Certo, só que é mais difícil. A Organização Mundial de Saúde fala em nós consumirmos pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais.

Por dia?

Por dia. Isso são cinco porções. Uma porção é se nós fechássemos a nossa mão como se fosse um punho. Isso é uma fruta, e isso será mais ou menos uma dose de vegetais. Claro, quando é salada, não é exatamente esta a dose, não vai pesar o mesmo que o feijão verde cozinhado. Portanto, aí já são duas mãos em formato de concha. Mas a verdade é que cinco porções destas, Nelson. Imagina, tens almoço e jantar, já fizeste uma mão de vegetais cozinhados, uma fruta. Na verdade, só estás em quatro, precisas de uma quinta. Portanto, só vegetais, certeza que não. Não chegas lá.

Ok. Vamos começar então pelos vegetais. Por que a insistência em colocá-los em todas as refeições, incluindo o pequeno-almoço?

Em quase todas, sim, incluindo o pequeno-almoço. Sem dúvida, ficas muito mais saciado. Um pequeno-almoço, se tiver proteína e fibra, é um pequeno-almoço que a pessoa fica altamente saciada. Os vegetais é uma dicotomia muito boa, que é muita densidade nutricional e pouca densidade calórica. O que isto é? Por garfada, eu tenho muitos nutrientes e tenho poucas calorias. Mas não é só isto, é que eu tenho muitos antioxidantes e não há substituto para esses antioxidantes. Tenho muitos minerais. Por exemplo, as pessoas se calhar não sabem, mas o magnésio é parte central da clorofila. As pessoas dizem hoje em dia: "Temos que tomar suplementos magnésio, temos que comer bananas para ter magnésio". Não, nós temos que comer vegetais verdes para ter magnésio. É super importante. E depois, para além disto, também temos muita fibra. Claro, não chegamos às 25 gramas só com estes vegetais no prato, mas se conseguirmos pôr também no pequeno-almoço com um queijo fresco ou picar à tarde cenoura crua e rabanetes, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro, e pimento encarnado, desde que tires a parte branca, fica ótimo, sabe quase a doce. Portanto, é nessas estratégias que vais conseguir aumentar também a fibra ao longo do dia, promoves saúde intestinal, promoves a redução da inflamação e a tua glicemia fica mais estável. E na verdade, há um grande estudo que se chama PURE, que foi publicado na revista científica das mais conceituadas, que é a "The Lancet" em 2017, que avaliou 135 mil pessoas de 18 países. Realmente, um estudo muito grande, com o consumo de mais frutas e vegetais, e o que eles concluíram? Que estava associado a menor risco de mortalidade por doenças cardiovasculares e outras doenças. Este benefício foi observado com três a quatro porções de frutas e vegetais por dia. Por isso é que são estes os conselhos da OMS. Mais uma vez, isto reforça a importância, não é só de controlar a glicemia, não é só da saciedade, não é só do nosso intestino, é que na verdade, pode reduzir o nosso risco de mortalidade.

Mas basta comer, por exemplo, um prato de sopa antes de cada refeição?

Não, não basta. Porque como ele está diluído com água, na verdade, vais conseguir o teu punho.

Ok, é pouco.

É pouco. Ainda tens que juntar a salada. Imagina, há pessoas que fazem três refeições ao dia. Nas três refeições do dia, elas têm que ter a sopa, têm que ter a salada e têm que ter a fruta. Se elas tiverem isso nas duas refeições, já conseguem, mas muitas pessoas acabam por não conseguir cumprir este check nas duas refeições do dia principais e portanto, têm que introduzir noutra, uma fruta à tarde, cenoura, etc.

Vamos então à segunda dica, que tem a ver, de facto, com o comportamento, com conhecer bem o nosso corpo. Quando já estamos satisfeitos e ainda continuamos a lançar garfadas para dentro da boca sem necessidade. Como é que isso se consegue?

Sem dúvida. Sem fome, sem rotina, normalmente associado à ansiedade. E muitas vezes está associado à distração. Eu acho que isso também é importante.

Já aqui falamos, dos ecrãs, por exemplo.

Sim, sem dúvida. Dos ecrãs, de levar a comida para passear connosco na casa ou na rua. Antigamente, as pessoas não comiam na rua Quando eu digo que não comiam na rua, é uma coisa estar sentado num café ou num banco de um transporte público a comer, em que nós estamos parados a comer. Outra coisa é estar a andar na rua e estar a comer um sanduíche ou a comer uma maçã. Essas pessoas estão completamente distraídas e a comer. Em casa, estão a comer enquanto respondem e-mails, veem uma série. Nada disto faz com que eles consigam trabalhar a saciedade. Claro que o comer devagar é muito importante, porque liberta hormonas no nosso cérebro que nos permitem dizer se estamos saciados ou não. Portanto, é esse mastigar também. Mas as distrações é realmente essencial controlar isso, porque nós devemos perguntar a nós próprios que é: "Estou a comer porque tenho fome ou por outro motivo?" Porque muitas vezes nós estamos simplesmente a ir buscar a comida por ansiedade, por tédio.

A matar uma fome emocional.

É matar uma fome emocional. E eu acho que isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser explicado às crianças desde o início, isso tem que ser trabalhado, porque facilmente caímos nisso. Com o dia a dia tão corrido, facilmente caímos no deixar só por qualquer coisa à boca, sem uma razão real de fome.

Vamos à terceira dica: fibra. Porque esta é um pouquinho menos falada, mas pelo que percebi, também é fundamental. Por quê? E qual é a melhor forma de a ir buscar, se calhar, ao longo do dia?

Sim. Eu acho que até muitas vezes é pouco falado porque não nos dá calorias. Fala-se muito da proteína. E eu estive indecisa aqui, se punha a proteína ou se punha a fibra. Mas claramente eu acho que nós comemos pouca fibra.

Corrija-me se eu estou enganado. A proteína, se calhar, é mais importante para teres energia, a fibra trata melhor o teu organismo, a tua digestão.

A proteína é fundamental para energia, mas também para produzir músculo, hormonas, células de recuperação.

A fibra?

A proteína.

Ah, a proteína, claro.

A proteína para produção. É como se fosse um tijolo de formação de alguma coisa.

Ok.

Mas a verdade é que também tem vindo a ser associado, como é associado à produção de qualquer célula no nosso corpo, a nós termos também mais saúde mental, mais energia. E a fibra é mais o controle, ou seja, é o controle da absorção de coisas, da glicemia, do colesterol, também é o alimento da microbiota do nosso intestino. Ou seja, se queremos uma microbiota diversificada e saudável, que são as ditas bactérias e outros micro-organismos que lá vivem, nós temos que lhes dar a comida que elas precisam, que é fibra.

25 gramas por dia?

25 gramas por dia.

Boa.

E aqui na questão do colesterol, por exemplo, é muito importante explicar que não é qualquer fibra. Há fibras, por exemplo, como o beta-glucano da aveia, que consegue ter muito mais eficácia. É só comer aveia, atenção. E o farelo da aveia tem mais desta fibra do que a farinha de aveia, porque o farelo vem da casca da aveia. É aí que nós temos grandes estudos a falar do controle do colesterol com a aveia, é por causa dessa fibra, o beta-glucano, que reduz a absorção a nível intestinal. Mas então, destes 25 gramas, pensa-se que a maior parte das pessoas consome 15 gramas de fibra, portanto, menos 10 do que deveriam. E isso deve ser posto logo como prioridade, como eu dizia, no pequeno-almoço. O pequeno-almoço tem que ter fibra, o almoço tem que ter fibra, o jantar tem que ter fibra. E também o objetivo não é 25 gramas numa refeição. Portanto, nós temos cinco grandes grupos que nos dão fibra. E eles são os vegetais, seja crus, saladas, sopas, são as frutas, de preferência da época, óbvio, mas nós agora temos ainda as laranjas, as tangerinas, os citrinos todos. O kiwi, mamão, os frutos vermelhos, a pera e maçã. Depois, o terceiro grupo são os frutos secos e as sementes, qualquer fruto seco, ou seja, a oleaginosa e as sementes, por exemplo, sementes de abóbora, de girassol, mesmo de chia, desde que hidratada. Depois temos um quarto grupo que são as leguminosas tão portuguesas, grão-de-bico, feijão, ervilhas, mas também os tremoços, também o edamame, que são excelente fonte de fibra e devíamos consumir pelo menos três a quatro vezes por semana. E o último são cereais integrais verdadeiros, que é o que eu gosto de dizer. Por quê? Porque não estou a dizer bolacha integral, eu estou a dizer cereais integrais, ou seja, o farelo da aveia que eu falei há bocadinho, ou mesmo os flocos da aveia que vão ter um pouquinho dessa parte do farelo, o grão de cevada, o grão de aveia, o grão de espelta, a massa integral do cereal que for, o pão integral, as tostas realmente integrais, mínimo 12% de fibra. Portanto, é esse tipo de fibra que eu estou a procurar e não o produto ultraprocessado, que vai ter muito mais do que só estes cereais integrais. Vai ter xaropes, vai ter conservantes, não é isso que eu quero.

Ajuda, por exemplo, ter, se calhar, sempre em casa legumes congelados. Ter vegetais já cortados, fazer uma sopa grande que dá logo para vários dias e vamos continuando a cozer as leguminosas e guardá-las no frigorífico. Assim, a cada refeição podemos sempre juntar um bocadinho desse objetivo das 25 gramas por dia. Muito rapidamente, Mariana, estas três dicas parecem, de facto, até fáceis de aplicar. Quem quer começar hoje, qual é que é a primeira mudança? Pode ser começar por fazer estas coisas, congelar, preparar antecipadamente?

Sim, sem dúvida. A questão da fibra deve ser de forma crescente, porque quem não consome quase fibra nenhuma, quem não consome frutos secos e cereais integrais, se de repente colocasse isto tudo para ter 25 gramas, possivelmente ia ter efeitos intestinais. Portanto, é de forma gradual. Mas primeiro que tudo, pensar naquele primeiro ponto dos 400 gramas de frutas e vegetais ao dia, portanto, as cinco porções, fundamental. Eu começaria mesmo pelo primeiro ponto que nós tivemos. Depois o segundo da saciedade, de ouvir o nosso corpo, e este terceiro, de tentar cumprir estas 25 gramas.

Três pilares para uma alimentação saudável. Ficou a conhecê-los no "Aprender a Comer" desta semana com a Mariana Chaves. Se ouvir o episódio no Spotify, há por lá uma pergunta a que pode sempre responder. Mariana, até para a semana.

Até para a semana, Nelson.