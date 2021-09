A campanha em gifs. O "Putin da junta", os nervos de Medina e um potencial engarrafamento no Chiado

Medina diz que precisa de "nervos de aço" quando vê as sondagens, Moedas teve Cristas e Marques Mendes a seu lado, Rui Moreira chamou “Putin da junta” ao líder distrital do PSD. Gifs do penúltimo dia.