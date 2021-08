"Ajuda! Os talibãs estão a chegar." Bebés atirados por cima dos muros do aeroporto

No dia da Independência do Afeganistão, os talibãs declararam um novo nome: "Emirado Islâmico do Afeganistão". Em Cabul, milhares de pessoas continuam a tentar apanhar um avião para sair do país.