Explicador em vídeo. Como os Jogos Olímpicos de Tóquio podem ficar entre os mais caros de sempre

Sem turismo, com pouco lucro, com obras caras e cerimónias megalómanas, estes Jogos Olímpicos podem tornar-se uns dos mais caros de sempre. Antes de começar, as despesas já eram o dobro do previsto.