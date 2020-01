Lixo a céu aberto, crianças que se automutilam e violência sexual em campos de refugiados gregos

O lixo escorre entre as tendas, há crianças com traumas severos, confrontos têm feito vítimas mortais. Esta quarta-feira, as ilhas de Lesbos, Chios e Samos fecharam os serviços e protestam nas ruas.