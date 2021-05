"PSD não hesita em caminhar para uma aliança com a extrema-direita". Essencial do discurso de Catarina Martins

No discurso final da convenção, a coordenadora do Bloco de Esquerda atacou a ligação entre PSD e a extrema-direita, o Governo de Costa e lançou as autárquicas, que terão "novos patamares de exigência"