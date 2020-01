Desafio aos militantes do CDS: uma nota para Cristas, o regresso de Portas e o apoio a Marcelo

O Observador desafiou militantes do CDS com três questões. As respostas a "Que nota dá a Assunção Cristas?", "Portas deve regressar?" e "O CDS deve apoiar Marcelo?" motivaram algumas hesitações.