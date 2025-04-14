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Sejam bem-vindos ao Aveiro 360 e ao podcast da Câmara Municipal de Aveiro com notícias da Cidade dos Canais. Destaques desta semana: Aveiro marcou presença na maior feira de imobiliário do país e os números do turismo. Bateram-se vários recordes. Numa altura em que o país enfrenta a maior crise de habitação, a Câmara Municipal de Aveiro foi ao SIL, Salão Imobiliário de Portugal, em Lisboa, mostrar ao mercado os projetos que estão a nascer e a desenvolverem-se no município. E também mostrar obra pública, indutora de investimento imobiliário.

Só agora, em 2025, é que estavam reunidas as condições para nós virmos aqui apresentar aquilo que interessa ao imobiliário, que é a temática deste salão. O investimento público que induz o investimento privado, o investimento privado que executa na diversidade das apostas que nós fixamos em Aveiro.

O presidente da Câmara Municipal de Aveiro sublinha o novo Rossio e a renovada Avenida Dr. Lourenço Peixinho como obras públicas que tornaram a cidade de Aveiro mais atraente para os investidores. No stand de Aveiro, do Salão Imobiliário de Portugal, foram apresentados projetos em curso em Aveiro. Aristides Alfers da Encobra apresentou a urbanização da Quinta da Pinheira, onde estão a ser construídos 320 fogos a custos controlados.

Eu vivi a minha vida inteira em Aveiro e acredito em Aveiro e quis, de certa forma, dedicar essa obra, esse empreendimento de habitação a custos controlados, à cidade de Aveiro.

Por quê?

Foi um desafio que surgiu, feito pelo presidente da Câmara em 2019, e eu achei que era interessante fazer uma obra desse tipo, que já não era feita há 12 anos em Portugal, que não é feita por nenhuma empresa particular. É a única obra, neste momento, de habitação a custos controlados, completamente particular, que está sendo feita em Portugal e penso que será inclusive a mais adiantada, porque em dezembro de 2026, no ano que vem, estarão concluídos 320 fogos distribuídos em quatro prédios e 10 blocos de apartamento.

São muitas famílias e são também muitos os estudantes da Universidade de Aveiro que brevemente terão uma nova residência de quatro pisos que vai albergar mais de 300 quartos. A futura residência universitária vai ser feita em aço, utilizando um perfil inovador desenvolvido por empresas portuguesas, nunca antes usado em construção em altura. Miguel Ibrahim da Rocha é o arquiteto do projeto.

Está neste momento totalmente fabricado em termos desses perfis, o aço para o edifício está completamente fabricado.

Portanto, falta montar. É isso?

Falta montar. Estamos neste momento na fase das fundações. As fundações estão a terminar e agora dentro de dois meses, se passarmos lá, já vamos ver o edifício todo no ar, toda a estrutura, todo o esqueleto que falamos desses elementos de sim profile, vão estar já no local.

O local é o terreno junto ao seminário, à antiga reitoria da Universidade de Aveiro e ao Hospital Infante Dom Pedro. Por todo o município de Aveiro, há investimentos imobiliários projetados para os próximos anos. Muitos são da Civilria, empresa aveirense que foi ao Salão Imobiliário de Portugal mostrar os projetos para o município de Aveiro, pelo CEO Artur Varim.

Nós estamos com esses três projetos que apresentamos aqui, o da Baixa de Santo António, o da Vita Sal e o da Nascente da Estação, da nova estação. Temos mais um projeto no Largo da Fonte Nova, ali em frente à câmara. Temos também ainda com uma dimensão média, depois temos algumas coisas mais pequenas. E Aveiro estaremos sempre, a Civilria vai continuar a estar em Aveiro.

A Civilria é também uma das empresas envolvidas na chamada Cidade Nascente a Poente, que vai nascer no fim do Canal de São Roque, onde irão ser construídos apartamentos de gama alta e um hotel. Aveiro renova-se. Nos últimos 12 anos, a Câmara Municipal de Aveiro investiu mais de 200 milhões de euros em habitação, mobilidade, requalificação urbana e paisagística.

O maior entrave é quando nós não temos autonomia de decisão, são as diligências com outras entidades e o tempo que se perde. Com a ANEPC, com a Agência Brasileira do Ambiente, com a ER Redes, que sendo uma empresa privada, tem funções de Estado em tudo aquilo que é o licenciamento dos projetos elétricos, com o Iru, quando temos que certificar uma operação de custos controlados e de fato esse é o nosso maior problema. Nós felizmente somos uma câmara que faz licenciamento muito diligente, com muito curto prazo, com uma cooperação com os projetistas e com os investidores pra tratar problemas, pra esclarecer dúvidas. A câmara não empata a vida, porque a cultura que temos é uma cultura de produtividade.

E essa cultura vai começar a dar frutos nos próximos anos, com centenas de casas no município que continua a crescer. E se há setor que tem crescido em Aveiro é o turismo. No ano passado, registraram-se mais 19% de visitas a museus, galerias e lojas turísticas na cidade, mais 29 mil num total de 350 mil visitantes. Este é o número global. Esmiuçando os dados, no ano passado registraram-se igualmente mais 29 mil visitantes de museus e galerias de exposições, um crescimento de 11%. Já no que diz respeito às visitas a lojas turísticas, lojas turismo e museus e estação, elas aumentaram mais 56%. No ano passado, registou-se um total de 64 mil visitantes. 2024 foi o ano da Aveiro Capital Portuguesa da Cultura e isso teve reflexos no número de espetadores do teatro aveirense, mais de 74 mil no ano passado, superando o recorde de 2019, que tinha sido perto de 70 mil. E em 2024, a cidade de Aveiro recebeu dois importantes eventos do setor do turismo. Em março, o Congresso da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal e em outubro, o Congresso da AHRESP, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. São eventos e dados que constam do Relatório de Gestão e Contas 2024, apresentado recentemente pela Câmara Municipal de Aveiro aos munícipes. Em Bruxelas, o Comitê das Regiões reuniu-se para debater os grandes desafios da nova política de coesão. José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, marcou presença enquanto membro da direção portuguesa na reunião plenária. São cinco os grandes desafios para os próximos anos.

Ponto primeiro, a competitividade. A nossa economia, a economia de cada uma das nossas regiões, tem que ser mais forte. Segundo, a defesa. Obrigatoriamente, a defesa no quadro geopolítico e militar que o mundo está a viver. Um quadro novo, muito diferente daquele que vínhamos habituados. Terceiro, habitação acessível. A habitação não é só um problema em Portugal. A habitação é um problema em toda a União Europeia e exigem-se mecanismos novos para podermos responder com qualidade à maior oferta e à redução dos custos. Água, a resiliência à água. Os problemas da água, seja quando ela falta, seja quando ela está em excesso no espaço urbano, é uma nova aposta absolutamente necessária neste mundo novo das alterações climáticas em que vamos vivendo. E na última nota, a transição energética, também numa lógica de maior sustentabilidade da União Europeia e de transição energética para fontes que sejam mais limpas, mas que têm também que ter um custo menor por causa do tal primeiro objetivo da competitividade.

O Comitê das Regiões Europeu é a voz das regiões e dos municípios na União Europeia e é constituído por mais de 300 membros efetivos e 300 suplentes. 70% da legislação europeia tem um impacto direto no nível local e regional. O município de Aveiro está representado no comitê. Fica por aqui o "Aveiro 360" desta semana. Antes de fechar, não se esqueça de visitar a Feira de Março. Tome nota dos próximos espetáculos. Esta sexta-feira, Miguel Araújo, no sábado, Teto, no dia 21 de abril, a Arraial Popular, na noite de 25 atua Plutônio e na última noite da Feira de Março, 26 de abril, sobe ao palco Richie Campbell. Partilhe este episódio com os seus amigos e família. Siga os podcasts na sua plataforma favorita para receber alertas a cada novo episódio. O "Aveiro 360" está de regresso na próxima segunda-feira. Até lá.