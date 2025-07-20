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Devido ao fato de estarmos em período pré-eleitoral, que limita a comunicação de informação autárquica até à data das eleições, o Aveiro 360 sofreu ligeiras alterações. Sejam bem-vindos, este é o Aveiro 360, o podcast da Câmara Municipal de Aveiro, com notícias da cidade dos Canais e da região de Aveiro. São destaques desta semana: espetáculos que promovem o diálogo entre gerações e Aveiro, que recebeu importante reunião de autarcas da região Centro com vista ao transporte ferroviário no Corredor Atlântico. Suba a bordo, venha daí. A região Centro quer embarcar na velocidade alta e avançar de vez com o transporte ferroviário no Corredor Atlântico entre Aveiro e a Guarda e daí em diante, Espanha adentro. Para tal, representantes de diversos municípios portugueses e espanhóis, comunidades intermunicipais, associações empresariais, bem como autoridades regionais e governamentais de Portugal e Espanha reuniram-se em Aveiro e entregaram formalmente ao ministro português das Infraestruturas a declaração regional conjunta, assinada no último encontro na cidade da Guarda. O ministro Miguel Pinto Luz ouviu, assina por baixo a ideia de que é preciso aumentar a conectividade entre o litoral e o interior da região Centro e deixou uma garantia.

O que o governo mostrou aqui vontade, mostrou vontade em conjunto com a CCDR, com as CIM, com os municípios, de fazer um coinvestimento e avançarmos desde já para os projetos. Em Portugal, tardam muito os projetos, fazem-se muitos estudos, os estudos foram feitos nas últimas décadas. Temos estudos, vão ser atualizados. Partamos então para projetos, para podermos estar na pole position, para quando existirem verbas necessárias e suficientes em Orçamento de Estado ou Europa, podermos implementar estes projetos como prioritários. Não o poderemos fazer sem os projetos e por isso também saiu daqui essa vontade.

Na conferência de imprensa, após o encontro, o ministro sublinhou a importância da coesão dos agentes políticos da região.

Nestes projetos de dimensão estruturante e nacionais, é preciso que haja consenso. Estabelecer consenso. É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E hoje vim testemunhar que, de facto, aquilo que nos une é podermos infraestruturar o país de outra forma e potenciar toda esta zona Centro, que tem sido negligenciada.

A ideia de desenvolver o transporte ferroviário do Corredor Atlântico tem 12 anos e é considerada estruturante por todos os agentes políticos da região. E empresários, como explica José Couto, presidente do Conselho Empresarial do Centro.

O que está em causa é a competitividade da região e do país, porque se não formos capazes de ser competitivos, nós não conseguimos atrair investimentos e não conseguimos manter os investimentos na nossa região. E ser competitivos para alguém que está aqui neste território é claramente diferente para alguém que estará no centro da Europa, muito perto dos centros de consumo, porque muitas vezes os empresários e as empresas têm que sacrificar margem por causa da logística. Temos que perceber que a logística é fundamental para os empresários portugueses, para as empresas e para um conjunto de clusters que têm que lutar para ganhar espaço competitivo em toda a Europa.

O presidente da Câmara de Aveiro foi o anfitrião do encontro de trabalho. Na conferência de imprensa, no final da reunião, Ribau Esteves explicou o que foi pedido ao governo português.

A primeira área principal é o registo e a pressão para que a obra, que está em curso de modernização da Linha do Aveiro Alta, que é uma das peças deste corredor, se desenvolva e obviamente chegue ao ponto que todos precisamos que chegue, que é ao final. Foi-nos dito hoje pelo senhor ministro, de forma clara, que antes de o ano de 2025 terminar, essa condição estará cumprida. Nesta dimensão, entra também a componente da eletrificação da ligação entre Vilar Formoso e Salamanca, porque ela está iniciada em Salamanca, mas obviamente é urgente prosseguirmos trabalho de investimento dos municípios, das comunidades intermunicipais, do governo do país, usando fundos nacionais e fundos comunitários para capacitar as nossas áreas de localização empresarial, as nossas plataformas logísticas, com lugar muito especial para os nossos dois portos de mar, porto de Aveiro e porto da Figueira da Foz, e para os nossos dois portos secos, o porto da Guarda e o porto de Salamanca, com uma lógica de desenvolvimento da rede rodoviária que vai permitir, que vai permitindo, ela já existe, queremos obviamente completá-la, expandi-la, que a competitividade, a atratividade de investimento privado nas empresas, com lugar sempre muito especial na indústria, se vá densificando para que elevemos a contribuição da região Centro pra elevação do Produto Interno Bruto do nosso país.

O progresso da região Centro passa pela ferrovia. Aveiro não quer perder este comboio. Há muitas gerações a viver em Aveiro e a Câmara Municipal quer promover o convívio entre elas, através de atividades desportivas, culturais e lúdicas. Assim, já no próximo dia 25 de julho, o auditório da Aveiro Parque Expo recebe, às 14h, o espetáculo musical Chat Geração para Geração, da UI Tutum, em parceria com o Centro Comunitário da Vera Cruz e depois o Todos Somos Uma Canção, dedicado à comunidade sênior das IPSS do município, com enfoque na diversidade musical, cultural e na memória coletiva. Carla Semedo, chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico e Inovação da Câmara Municipal de Aveiro explica.

Que muito mais do que um espetáculo musical, é um momento de partilha de histórias de vida dos participantes, onde através das músicas que marcaram pessoas reais e inspiradoras, pretendemos celebrar a vida e a inclusão. Neste espetáculo vamos ter a condução por parte de músicos da nossa oficina de música de Aveiro e vai contar também com a participação do cantor Nelo Monteiro, que é uma figura incontornável da música popular portuguesa e que certamente trará ainda mais alegria, emoção e ligação às memórias dos nossos seniores.

O ciclo culmina no dia seguinte, 26 de julho, com o espetáculo Aveiro de Gerações, no Centro de Congressos de Aveiro, às 21h, em homenagem ao Dia dos Avós, e onde se pretende promover o diálogo entre tradição e inovação.

Este espetáculo contará com e será dinamizado pelo músico Omiri, que é o Vasco Ribeiro Cascais, e com algumas entidades culturais do nosso município, nomeadamente Sociedade Musical Santa Cecília, Associação das Beiras, o Grupo Cultural São Bernardo a Cantar e o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Pecém. Isto está na ótica de retirarmos conteúdos gráficos e musicais destas associações culturais e depois transformá-las numa projeção multimédia que liga com a inovação e com a tecnologia.

Ingredientes perfeitos para promover o diálogo entre novos e velhos, e vice-versa. Todos contam em Aveiro. Aveiro quer afirmar-se cada vez mais como destino turístico. A pensar na qualidade prestada a quem visita o município, a Câmara Municipal de Aveiro vai promover formações gratuitas para guias e operadores turísticos. São cinco sessões, cada uma dedicada a um tema-chave para o município. Salicultura, história da cidade de Aveiro, Arte Nova, Azulejaria, património cultural e património cultural visto a partir dos canais urbanos. As formações arrancam a 28 de julho e combinam exposições teóricas e visitas orientadas por técnicos municipais especializados. Vamos desfiar o calendário das últimas segundas-feiras do mês. No dia 28 de julho, o tema da sessão será a Salicultura, importância histórica, económica e ambiental do salgado aveirense, com visita ao Ecomuseu Marinha da Troncalhada. No dia 25 de agosto, foco na história da cidade. Será recriado o percurso à descoberta da cidade pelo centro histórico, focado na evolução urbana, social e económica de Aveiro. No dia 29 de setembro, Arte Nova. Leitura dos principais edifícios e elementos decorativos do movimento na malha urbana a partir do roteiro Aveiro Cidade Arte Nova. Na última segunda-feira de outubro, dia 27, dedica-se atenção à Azulejaria. São recriados quatro percursos do roteiro à descoberta do azulejo, em articulação com a história das antigas fábricas de cerâmica. A última sessão, a 24 de novembro, os Canais Urbanos. Leitura cultural da cidade a bordo dos moliceiros, dirigida a operadores marítimo-turísticos. Depois, mãos à obra para fazer de Aveiro uma cidade boa para viver e boa para visitar. A Biblioteca Municipal Itinerante regressou ao Hospital de Aveiro no dia 16 de julho. Foram disponibilizados aos utentes, aos doentes e familiares livros, revistas e outros suportes. É uma atividade no âmbito do programa Prescrições Culturais, que também vai levar música e poesia ao hospital. No dia 25 de julho, às 10h30 da manhã, também no Hospital de Aveiro, é apresentado o espetáculo Contos Populares, Cantigas aos Pars, pela companhia O Som do Algodão, numa sessão sensorial de histórias e músicas que resgata o imaginário popular e o cancioneiro tradicional português. E no dia 28 de julho, às 14h30, ainda no âmbito do programa Prescrições Culturais, a Câmara Municipal de Aveiro promove o projeto A Cultura Faz Bem, dirigido ao público sênior integrado nas instituições da rede Aveiro Senior. Na Casa da Música, Quarteirão das Artes e Cultura, em Aradas, é apresentado o espetáculo Máquina de Embrulhar Poemas pela companhia O Som do Algodão. Esta apresentação propõe uma viagem pelo universo da poesia portuguesa com textos de Sophia de Mello Breyner Andresen, Matilde Rosa Araújo, Guerra Junqueiro, Fernando Pessoa, Eugénio de Andrade e Manuel António Pina. O projeto Prescrições Culturais começou no ano passado e visa promover o acesso à cultura e o envelhecimento ativo através de atividades como espetáculos, visitas a museus de Aveiro e workshops no arquivo municipal. Fica por aqui o Aveiro 360 desta semana. Subscreva este podcast, partilhe-o com os seus amigos e familiares. Boas férias, se está a gozar o merecido descanso. Já sabe, regressamos na próxima segunda-feira às 06h, porque é pela fresca que se começa o dia. Até lá. Devido ao facto de estarmos em período pré-eleitoral, que limita a comunicação de informação autárquica até às eleições