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Sejam bem-vindos ao "Aveiro 360", é o podcast semanal da Câmara Municipal de Aveiro com notícias da cidade dos canais. Esta semana detalhamos o relatório de gestão e prestação de contas de 2024 e contamos tudo sobre o programa da Semana Santa em Aveiro. Venha daí. Vamos começar este "Aveiro 360" com números. A Câmara Municipal de Aveiro apresentou o relatório de gestão e prestação de contas relativo a 2024. É um documento onde estão inscritos os grandes números da atividade pública do município de Aveiro, com base nas grandes opções do plano e no orçamento para 2024. A Câmara Municipal de Aveiro voltou a reduzir a dívida. A redução foi de cerca de €3,7 milhões. A dívida total é agora de €85 milhões, que correspondem a um empréstimo para pagar dívida herdada de anteriores executivos, como recordou o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves.

A esmagadora maioria da dívida que aqui está é o pagamento do nosso empréstimo ao Fundo de Apoio Municipal, que quer dizer um dos instrumentos financeiros que usámos para resolver a grave situação financeira que a câmara estava. Portanto, foi um instrumento, além de tantos outros que introduzimos, de racionalização de despesa e de reestruturação da nossa receita, o empréstimo de 85 milhões ao Fundo de Apoio Municipal foi absolutamente fundamental para que isto aconteça.

No ano passado, a Câmara Municipal de Aveiro executou cerca de €92 milhões, obteve €126 milhões em receitas, o resultado operacional foi de cerca de €24,5 milhões. Contas feitas, a solvabilidade da autarquia aumentou 360%, é o valor mais alto desde 2013. A taxa de endividamento é de 22%, a mais baixa dos últimos 10 anos. A taxa de autonomia financeira subiu para 78% na última década.

Há uma circunstância que pra mim é muito feliz nesta reta final de exercício, que é deixar ao próximo executivo, ao meu sucessor e aos nossos sucessores, deixar-lhes uma câmara com projetos, com candidaturas aprovadas, com fundos comunitários em reserva, com operações em curso, sejam obras, sejam concursos, sejam projetos, e bem diferente daquilo que recebi há 12 anos, uma câmara endividada, cheia de problemas orgânicos, desestruturada, com gente a mais, etc.

O ano de 2024 foi, para a Câmara Municipal de Aveiro, muito positivo e com seis marcas fortes. Aveiro, capital portuguesa da Cultura 2024, com mais de 700 espetáculos, a inauguração da obra de requalificação do Rossio e das Pontes, o ano recorde no turismo com quase 260 mil visitas aos museus de Aveiro, o encerramento do quadro de fundos comunitários do Portugal 2020, o mais elevado de todos os quadros já executados. A entrada em funcionamento do ferryboat elétrico Salicórnia e ainda o enriquecimento do espaço público com a obra "Sonhando Tudo", da autoria de Rui Chaves, instalada nas pontes, e o monumento evocativo da Muralha de Aveiro, da autoria do arquiteto Siza Vieira.

E nós temos esse privilégio que nos veio valorizar de forma muito relevante o nosso espaço público também em circuitos de comunicação, de atração turística, de investidores, de novos públicos que se passam a interessar pelo nosso território, etc. Portanto, essa nota de valorização é absolutamente clara. Depois, obviamente, há, de forma absolutamente respeitável e sem discussão, a nota do gosto de quem gosta e de quem não gosta.

A Câmara Municipal de Aveiro destaca ainda os bons resultados obtidos com a descentralização de competências na educação e saúde, as obras realizadas nas escolas do município, o aumento de passageiros na AveiroBus, a cooperação com as juntas de freguesia e as associações privadas sem fins lucrativos. O relatório de gestão e prestação de contas relativo a 2024 vai agora para a Assembleia Municipal para ser aprovado. A Casa dos Morgados da Pedricosa, na Avenida de Santa Joana, um dos últimos exemplares de casas nobres existentes em Aveiro, vai ser requalificada. A empreitada acaba de ser adjudicada pela Câmara Municipal de Aveiro à empresa Freshal Patrimonial Ltda. pelo valor de cerca de €650 mil. As obras vão durar 180 dias. Vai ser mantido o espaço de exposições no rés do chão, mas melhoradas as acessibilidades. As fachadas do edifício vão ser renovadas e a pedra calcária vai ser tratada. Na cobertura da Casa dos Morgados da Pedricosa, vai ser refeito o sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a acabar com os problemas de infiltrações. A Casa dos Morgados da Pedricosa integra o conjunto patrimonial do qual faz parte o Museu de Aveiro, Santa Joana, instalado no Convento de Jesus da Ordem Dominicana Feminina, fundado em 1458, e que apresenta vários estilos arquitetônicos representativos de quatro séculos. Este conjunto integra ainda a Sede Aveiro, sendo por isso importante que o edifício mantenha o máximo das suas características originais, respeitando a sua história. Brevemente estará de cara lavada. Aveiro vai celebrar a Semana Santa com um programa cultural e começa com os habituais concertos de órgão, como nos lembra Sónia Almeida, chefe da Divisão da Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Aveiro.

Começamos precisamente no dia 11, com o concerto de órgão na Sé, protagonizado pelo organista da Sé de Lisboa, o António Duarte. Depois, no dia seguinte, sábado, dia 12, teremos a Igreja da Misericórdia com o João Santos, que é o organista da Sé de Leiria. E terminamos este ciclo no domingo, dia 13, na Igreja de Jesus, com o nosso organista residente da Sé de Aveiro, Ricardo Costa.

No dia 14 de abril, segunda-feira, às 21h30, a Igreja do Carmo recebe o concerto "Ai Deus e o É", com João Carlos Soares, acompanhado por harpa de 22 e 36 cordas, sinfonia medieval e voz. É um programa que privilegia composições musicais da Península Ibérica, em especial cantigas da Idade Média e vilancicos do século XVI. No dia seguinte, também às 21h30, mas na Sé de Aveiro, o grande concerto da Páscoa pela Orquestra Filharmonia das Beiras, que vai interpretar a obra "Cristo no Monte das Oliveiras", de Beethoven, composta no início do século XIX. E no dia 16, quarta-feira, às 21h30, a Igreja de Vera Cruz recebe o concerto "Via Crucis Resurrectio, a 15ª Estação", por Ana Maria Pinto. A Semana Santa em Aveiro também se celebra na rua. No sábado, dia 19, o artista Miguel Estima apresenta, entre a Igreja de Santo António e a Sé de Aveiro, em duas sessões noturnas, a performance "Lampiris Bike".

É uma performance itinerante de vídeo, projeção, com música e teatro, e que é uma encomenda específica para a cidade de Aveiro, que é baseada nas obras da iconografia da Paixão de Cristo, que existem dentro destes templos da nossa cidade.

E é noutras partes da cidade de Aveiro que se celebra a Páscoa. O antigo Mercado do Peixe recebe atividades à tarde no mercado, com vários espetáculos. Para os mais novos, também no mesmo local, a Câmara Municipal de Aveiro organiza a Oficina da Páscoa, de 11 a 17 de abril, com a realização de ateliê de Páscoa, um espaço lúdico de partilha e entreajuda, com a criação de elementos decorativos alusivos à Páscoa e à primavera. Se está de férias durante a Páscoa, participe nas atividades da Semana Santa ou, se preferir, dê um salto até à Feira de Março, onde pode comer a habitual fartura, experimentar dezenas de carroceis, conhecer o tecido económico de Aveiro ou então assistir aos concertos agendados. Piruka atua já no dia 11, no dia 12 Nena, Miguel Araújo sobe ao palco no dia 18 e dia 19 é a vez de Teto. A Feira de Março termina no dia 27 de abril. Fica por aqui o "Aveiro 360" desta semana. Regressamos na próxima segunda-feira, dia 14 de abril, com mais notícias da cidade dos Canais. Até lá.