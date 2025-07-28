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Devido ao fato de estarmos em período pré-eleitoral, que limita a comunicação de informação autárquica até à data das eleições, o Aveiro 360 sofreu ligeiras alterações. Olá e seja bem-vindo. Este é o Aveiro 360, o podcast da Câmara Municipal de Aveiro, com notícias da cidade dos Canais e da região de Aveiro. Em destaque esta semana, o regresso do Festival Dunas de São Jacinto, a Feira de Artes e Ofícios de Aveiro e ainda dois concertos imperdíveis no princípio do mês de agosto para celebrar o verão. Isto e muito mais no Aveiro 360 desta semana. Venha daí. Concertos, voos acrobáticos e atividades para todas as idades, desde pequenos a graúdos. O Festival Dunas de São Jacinto está de regresso de 22 a 24 de agosto. A nona edição traz um cartaz musical de fazer inveja, com artistas nacionais bem conhecidos do público. Gisela João sobe ao palco na sexta-feira, dia 23, no dia 24 é a vez de Ana Bacalhau e no domingo, a fechar esta edição, pode contar com David Fonseca. Além disso, a programação musical inclui ainda atuações de Best Youth e Minta and the Brook Drought, além de espetáculos de novo circo e artes performativas. Mas este festival não se faz só de música. O Festival Dunas 2025 traz um espetáculo noturno inédito que pode ser visto nas noites de sexta-feira e sábado com música, luz e projeção em grande escala. Mas se eventualmente também acha que as surpresas ficam por aqui, está enganado. No dia 23, no sábado à tarde, pode contar também com o Aveiro Air Show, um espetáculo que impressiona pela qualidade das manobras acrobáticas sobre a Baía de São Jacinto. Já no último dia, o destaque vai para o Fly-In Dunas 2025, o maior encontro nacional de aeronaves ultraleves, que volta a reunir dezenas de pilotos do Regimento de Infantaria número 10. No que toca à mobilidade e à sustentabilidade, bandeiras deste Festival Dunas de São Jacinto, ao longo de três dias estão disponíveis os serviços de EcoTáxi, e-Bike Experience, o programa Pop Verão e o circuito especial de Ferryboat. Tudo para facilitar a experiência dos visitantes. Com entrada gratuita, o Festival Dunas de São Jacinto 2025 promete três dias de muita celebração, animação e convívio. O convite está feito. São Jacinto agradece e espera pela sua visita de 22 a 24 de agosto. O artesanato está de boa saúde e recomenda-se. Prova disso é a Feira de Artes e Ofícios de Aveiro. De 1 a 17 de agosto, pode contactar de perto com vários artesãos e ainda ter a oportunidade de poder ver tudo isto ao vivo. Uma mostra de artesanato ao vivo em plena Praça do Rossio, em Aveiro. Os artesãos chegam de várias partes do país, mas a grande parte é da região de Aveiro. Evaristo Silva, presidente da Associação de Artesãos da Região de Aveiro, a Barrica, explica o conceito de artesanato ao vivo.

Nós vamos ter dois standards. Vamos ter um standard cinco por 10 metros, todo aberto, onde vamos ter todos os dias, desde segunda até sexta, dois artesãos a trabalhar ao vivo sempre nesse espaço. E depois no sábado, são três sábados, temos uns workshops que vamos fazer de cerâmica, de trapologia e outra é de cosméticos. E no domingo, também não há trabalho ao vivo nesse espaço, que temos um grupo que a gente convida sempre para três domingos, três grupos que vão atuar hora e meia da tarde, entre as 15:00 e as 17:00.

O artesanato que, segundo Evaristo Silva, continua a despertar muito interesse entre os aveirenses, mas também turistas que chegam de todas as partes do mundo.

O artesanato é uma coisa que chama a atenção de muita gente, mas nós em Aveiro também temos a sorte de ter muito turismo e estarmos à beira da ria, onde as pessoas vão estar de barco, que aí depois visitam-nos. Aliás, mesmo para a restauração é bom a gente existir ali, porque as pessoas às vezes perdem mais tempo a ver aquilo, depois em vez de irem embora, já almoçam cá em Aveiro. Isto atrai as pessoas e há pessoas que já nos perguntam até para o nosso site, que nós temos um site, a Barrica, perguntam as datas para poderem cá vir.

Quarenta artesãos ao longo de 17 dias na Feira de Artes e Ofícios e com a possibilidade de pôr as mãos na massa, com os vários workshops que vão acontecer até 17 de agosto na Praça do Rossio. Afinal, é sempre bom aprender com quem sabe. Dois dias, dois grandes concertos na Praça da República. O teatro aveirense sai de portas para celebrar a melhor altura do ano, o verão, e apresenta-se na sala aberta em plena Praça da República, com dois concertos ao ar livre. Quem pisa primeiro o palco é o grupo Expresso Transatlântico. Pela primeira vez em Aveiro, Gaspar Varela, um dos integrantes deste Expresso Transatlântico, desvenda um pouco daquilo que pode esperar na noite de 7 de agosto.

Nós muito provavelmente vamos fazer o concerto que temos vindo a fazer. Tocaremos também, de certeza, o novo single que lançámos, a "Flor Trovão". E quem sabe, nós também em palco às vezes decidimos mudar as coisas um bocado e ver o que é que pode acontecer. Depende muito também do público, mas pelo menos asseguramos o concerto que temos vindo a fazer.

E o que é que vos faz, por vezes, tomar essas decisões à última hora? É a energia?

É a energia do público, é sentir como o público está Sentir se fazemos mais barulho para o fim, depende.

Gaspar Varela, que deixa ainda uma recomendação a todos que vão marcar presença no concerto.

É virem disponíveis para dançar um bocado, largar os problemas e se libertarem um bocado. Acho que esse é sempre um bom mote para virem ver um concerto nosso.

A boa energia está garantida pelo grupo Expresso Transatlântico, aqui pela voz de Gaspar Varela, a quem se junta no dia 7, Sebastião Varela e Rafael Matos. Vai poder ouvir esta flor-trovão. Logo no dia seguinte, a 8 de agosto, também a partir das 10 da noite, é a vez do projeto Lés a Lés se apresentar na Praça da República, em Aveiro. O grupo, que junta música eletrónica à poesia, promete muita festa e alegria. Vítor Hugo, um dos integrantes do grupo, levanta a ponta do véu sobre o que podemos ver no primeiro concerto da banda. E sim, falamos mesmo de uma estreia em concertos ao vivo.

Nós temos vindo a trabalhar neste concerto, que também desembocará num álbum, já há bastante tempo. Temos andado a cozinhar estas músicas com bastante carinho e afeição, por isso julgo que vamos ser bem recebidos. Vamos também fazer por isso, por transmitir a alegria que sentimos a fazê-las a quem estiver a ouvi-las.

E há surpresas preparadas especialmente para este dia 8 de agosto?

Eu julgo que todo o concerto será uma surpresa, porque este é o nosso primeiro concerto. Nós, entretanto, já lançámos uma primeira música, que se chama "Pet", que já está disponível e que as pessoas já tiveram oportunidade de ouvir. No entanto, será um alinhamento de aproximadamente uma hora, que estará repleto de músicas novas. Por isso, penso que todo o concerto será um momento de surpresa.

Ao lado de Carlos Lázaro, Vítor Hugo fala da ansiedade que os dois estão a sentir nos dias que antecedem o grande concerto.

Essencialmente uma vontade de partilhar com as pessoas o que temos andado a tramar no estúdio. Nós somos de Aveiro, conhecemo-nos no ciclo. A minha primeira banda foi com o Carlos, ou seja, grande parte do nosso caminho enquanto músicos e enquanto pessoas foi trilhado em Aveiro. Por isso, poder apresentar pela primeira vez este novo projeto em Aveiro terá certamente um significado especial para nós.

A banda Lés a Lés vai jogar em casa e estreia-se ao vivo no seu primeiro concerto na Praça da República. Vai poder ouvir "Pet", o primeiro single do grupo. A diversão e a boa música estão garantidas e não se esqueça: a entrada é livre. Serralves vai invadir Aveiro, pelo menos é esse o objetivo, com a exposição Mãos Sobre a Cidade. Uma coleção de Serralves que apresenta um conjunto de obras de artistas nacionais e internacionais. As obras espelham e contam a história de uma realidade urbana contemporânea que molda a vida na cidade, com recurso ao desenho e colagem, escultura e fotografia, cartazes de rua, peças de som e vídeo. A exposição Mãos Sobre a Cidade reúne obras do final da década de 1960 até à atualidade. Com curadoria de Joana Valsassina, integra o programa de exposições itinerantes da coleção de Serralves e o objetivo é tornar o património da fundação acessível a todos os públicos, em todas as regiões do país. É caso para dizer, aponte na sua agenda. A exposição pode ser vista no Museu de Aveiro, Santa Joana, até ao dia 21 de setembro de 2025. O Aveiro 360 desta semana fica por aqui. Subscreva este podcast nas plataformas digitais, partilhe com os seus amigos e familiares e, se for o caso disso, boas férias. Nós regressamos na próxima segunda-feira, já em agosto, e sempre às 06:00. Contamos consigo.