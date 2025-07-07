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Sejam bem-vindos ao "Aveiro 360", o podcast semanal da Câmara Municipal de Aveiro, com notícias da Cidade dos Canais. Vamos aos destaques desta semana: as requalificações nas localidades de Requeixo, Verba e Nariz, o novo relvado do Complexo Desportivo da Gândara e as atividades na praia de São Jacinto. Venha daí. Continua o trabalho da Câmara Municipal de Aveiro por todo o município. Desta feita, nas localidades de Requeixo, Verba e Nariz, com três importantes inaugurações. O Centro Social de Requeixo foi requalificado, está como novo e pronto para continuar a prestar apoio à população. Miguel Silva é o presidente da Junta de Freguesia.

Fizemos isto por três fases. A primeira fase foi realmente mudar os serviços da Junta de Freguesia pra parte do edifício, a segunda fase foi o investimento no exterior e a terceira fase no exterior, sabendo que no futuro ainda teremos uma quarta fase, que é no exterior, a parte da cave. Temos que tratar também, porque é um edifício com muitas valências e com muitos espaços, mas o apoio da Câmara Municipal foi claramente fundamental e foi o grande financiador desta obra.

Ao todo, foram investidos cerca de € 100 mil pela Câmara Municipal de Aveiro e Junta de Freguesia, fruto da assinatura dos contratos interadministrativos de delegação de competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e as 10 Juntas de Freguesia do município. E em Nariz, a Junta acaba de inaugurar o novo balcão do atendimento. Mais uma requalificação, desta vez para dar dignidade aos serviços da administração local.

Vão ter, essencialmente, os serviços que já era possível, todo tipo de atendimento da Junta de Freguesia, apoio do Espaço Cidadão, apoio de todas essas temáticas relacionadas com a administração pública. A caixa Multibanco tá instalada neste novo edifício, tem melhores acessos, acessos preparados pra pessoas com mobilidade reduzida. É um edifício independente que realmente trouxe mais condições às pessoas e iremos iniciar esta semana a requalificação do espaço antigo, para então criarmos esse salão multiusos que irá permitir todo tipo de eventos em Nariz, coisa que até hoje não era possível.

Ou seja, segue-se a requalificação do espaço multiusos em Nariz. No exterior da localidade de Verba, em colaboração com o município e com as comissões de festas, a Junta de Freguesia, em cooperação com a Câmara Municipal de Aveiro, acaba de inaugurar o novo Largo das Festas.

Estamos com três anos de obra, mas que valeu a pena realmente esse esforço, porque ficou lá um largo, mesmo no centro da localidade de Verba, com condições pra que as comissões de festas, seja o que for, possam fazer suas atividades com parque infantil, pra que as crianças também possam brincar. Portanto, melhoramos significativamente as condições daquele lugar.

Verba tem agora um novo espaço para receber o Festival de Folclore, agendado para 27 de julho. As três obras, o novo Largo das Festas de Verba, a requalificação do Centro Social de Requeixo e o novo balcão de atendimento da Junta de Freguesia, em Nariz, só foram possíveis devido à assinatura dos contratos interadministrativos de delegação de competências assinados com a Câmara Municipal de Aveiro. Era uma ambição com cerca de uma década e que agora se concretiza. O Complexo Desportivo da Gândara tem finalmente relva sintética, o que facilita a gestão do futebol de formação da Associação Recreativa e Cultural da Freguesia de Oliveirinha. Pedro Socena, da direção do clube.

Nós estamos com 120 meninos distribuídos por sete escalões. E agora a previsão, obviamente, será de conseguirmos captar mais crianças, porque as condições vão ser diferentes. Teremos sempre um campo onde podemos treinar. Não há necessidade de nos deslocarmos pra outro sítio para o podermos fazer. Portanto, eu tô convencido que ali a população, principalmente da zona de Oliveirinha, com aqueles meninos todos, que será exponencial o crescimento da ARCO.

Um relvado novo permite sonhar mais alto. O novo piso do campo de futebol só foi possível graças à assinatura de um contrato de delegação de competências assinado entre as 10 freguesias e a Câmara Municipal de Aveiro.

Se não fosse a intervenção da Câmara, nada disso poderia ser possível. Estamos a falar de uma obra de € 300 mil em que a Câmara participou 100% nessa situação.

A Associação Recreativa e Cultural da Freguesia de Oliveirinha tem um novo relvado, igualmente verde, mas agora mais resiliente. O verão chegou em força. Os dias convidam à atividade junto ao mar e na praia de São Jacinto estão programadas para esta quinta-feira, dia 10, várias atividades no âmbito da Bandeira Azul. Entre as 10:00 e as 16:00, o tradicional Jogo das Latas alerta para os inimigos das dunas. Os jogadores devem derrubar com uma bola de trapos o maior número de latas, os inimigos. A Veolia, empresa que trata da recolha dos resíduos no município de Aveiro, vai estar na praia de São Jacinto com várias atividades, jogos físicos como palavras cruzadas, mímica, questionários, jogos de memória, jogos de cartas, entre outros, todos com um tema comum: o restauro da natureza. Está ainda prevista uma ação para alertar para o impacto das pastilhas elásticas no ambiente, com a elaboração de recipientes portáteis designados por Mini Pastilhão. Se é mais ligado à estética, pode experimentar a técnica de estampagem, descobrir as plantas tintureiras e refletir sobre a relação entre a arte e a natureza. No dia 10 de julho, na praia de São Jacinto, praia reconhecida com a Bandeira Azul, sinal de qualidade. Aveiro é a cidade dos canais e o município tem também vários cursos de água. Como os podemos proteger, melhorar a mobilidade e tornar a cidade mais equilibrada e sustentável? É esse o propósito do workshop com duas sessões e que vão centrar-se na área da Ribeira de Vilar, explorando as linhas de água doce que alimentam os canais urbanos entre o Lago da Fonte Nova e São Bernardo. A primeira sessão já decorreu, a segunda está agendada para o dia 15 de julho, entre as 18h e as 21h30. Vai discutir-se e negociar-se as propostas para construir uma estratégia coletiva para a cidade baseada em soluções naturais. Está concluída a obra de construção de um novo arruamento, rua Daniel Rodrigues, junto ao Cemitério Sul de Aveiro. É o resultado de um investimento municipal de €112 mil, executado pela empresa Urbiplantec Limitada. A nova rua conta com 24 lugares de estacionamento, um deles para utilizadores de mobilidade reduzida, passeios nos dois sentidos e uma zona de inversão de marcha, junto ao novo armazém da Junta de Freguesia da Glória e Vera Cruz. A obra de requalificação desta nova zona da cidade inclui ainda a criação de um novo parque com sete novas árvores e um canteiro com 17 novas plantas. O novo arruamento é um investimento da Junta de Freguesia da Glória e Vera Cruz, no valor de €250 mil, com financiamento da Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito da delegação de competências, no valor de €164 mil. E antes de terminar este Aveiro 360, nota de que já se encontra disponível online a edição de junho do Boletim Municipal, onde se partilha a atividade da Câmara Municipal de Aveiro nos últimos meses. Consulte-se esta publicação online no site da Câmara e se vive em Aveiro, vai receber a edição impressa na sua caixa de correio muito em breve. Fica por aqui o Aveiro 360 desta semana. Estamos a poucos dias do início do Festival dos Canais. Saiba tudo no mais recente Aveiro On, o podcast dedicado à cultura da Câmara Municipal de Aveiro, onde contamos tudo sobre a edição deste ano. Regressamos na próxima segunda-feira. Até lá.