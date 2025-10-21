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E hoje na Boa Moeda, Má Moeda falamos para os mais novos e para os menos novos.

Exato. Tu estás os mais novos, claramente.

Estou ali no meio.

Vocês todos.

Não, eu hoje acordei com 80 anos.

Então, terça-feira? Por quê?

É o Paulo que tem 70.

Queres falar perto já, não é?

Bem, eu também caminho para lá.

Sim, tu não, mas tu andas cada vez mais longe.

Eu ando de marcha à trás.

Mas de facto, vamos falar primeiro para os mais velhos, para os mais experientes e mais sábios.

Sim.

Há um estudo regular da Cetelem Consumo, chama-se Consumo Sénior, neste caso, 2025, que no fundo vai tomando o pulso às finanças dessa faixa etária mais experiente, acima dos 55 anos. Mas vocês estão longe.

Estão longe. Isto contando em dias.

Já vamos falar para vocês.

Obrigada. Ainda bem que não nos esqueceste.

Não, obviamente. O que revela este estudo? Diz que, de facto, os seniores portugueses, não gosto nada da expressão, mas de facto não encontro outra melhor. Os seniores.

Os mais experientes.

Os mais experientes. Chamamos os jovens juniores também, os juniores.

Eles não vão gostar de ser os juniores.

Os seniores portugueses mostram-se cada vez mais ativos e atentos à sua estabilidade financeira. 64% considera que tem um rendimento que é similar ou mais elevado do que a maioria dos portugueses, embora quase metade, 47%, diga que o seu poder de compra diminuiu nos últimos 12 meses. Aqui é a perceção das próprias pessoas. Provavelmente não aconteceu, porque olhando para as médias, as pensões têm aumentado muito acima da inflação, os salários também para aqueles que trabalham nos últimos dois ou três anos, depois do surto inflacionista, mas provavelmente quando vamos ao supermercado, alguns produtos que podemos consumir mais, damos ideia de facto que gastamos mais e portanto isso é uma questão de perceção. E 40% dizem que, isto é preocupante, de facto, que ajudam regularmente alguém, normalmente os filhos, a pagar com dinheiro ou a pagar algumas despesas.

Porque os filhos, se calhar, é que se sentem muito mais dificultados.

Exatamente, e provavelmente salários mais baixos. E isto liga com o primeiro ponto que é 64% acham que têm o rendimento superior ou pelo menos equivalente à maioria da população portuguesa.

E se calhar aos filhos.

E se calhar aos filhos, cá está o ponto. Estamos a chegar, de facto, a uma viragem, depois de muitas décadas, eu diria quase desde o início da humanidade, em que a geração seguinte viveu sempre melhor do que a anterior, até por razões tecnológicas, conforto e por aí fora. Provavelmente isto não vai acontecer agora. A maioria das pessoas com mais de 55 anos ainda está a trabalhar, e isto é uma boa notícia, sendo que essa é a sua principal fonte de rendimento. Eu também acho que esta é uma tendência que vai continuar e até acelerar-se, porque as pensões-

Até mais tarde vão trabalhar.

Até mais tarde, até para compor o rendimento, não só porque isso é bom, porque as pessoas hoje em dia têm condições de saúde e mentais boas para trabalhar até mais tarde, porque a evolução da saúde, da ciência nos permite isso, como também para compor o rendimento, porque nós sabemos que se nada for feito à Segurança Social, as reformas vão ser cada vez mais baixas em relação àquilo que seriam no passado. E depois, quando se olha para prioridades para gastar dinheiro, passeios e viagens, claro, atividades de lazer e culturais, prática de exercício físico, são as três atividades que mais nos motivam.

E são anos, a prática de exercício físico, que calhar não estava aí.

Pois não, mas hoje em dia é cada vez mais prioritária.

É sair ao ginásio e perceber a média de idades.

Exatamente, também nesta faixa etária, o que é bom.

Bem, vamos falar agora para vocês, filhos mais novos, que vão poder viajar à borla.

Viajar à borla, é verdade.

É já para o próximo ano.

Vocês que têm entre os 18 e os 30 anos.

Exato. Mas há dúvidas?

Não, mas qual é a dúvida? Tu certíssima, até aos 30, basta ver e acabou. Jovens como vocês, entre os 18 e os 30 anos, vão ter agora todos acesso ao programa Anda Conhecer Portugal. Vocês lembram-se que há uns dois, três anos foi lançado o Anda Portugal para aqueles que acabassem o 12.º ano, podiam viajar pelo país na CP de borla.

Sim, lembro-me. Falámos sobre isso aqui.

Falámos sobre isso aqui. Agora o programa foi alargado para a faixa dos 18 aos 30.

Já não interessa o 12.º ano.

Exatamente, não há nenhuma ligação aqui à escolaridade. E tem esta grande vantagem, durante uma semana, o intrarrail, com viagens e alojamento incluídos de borla. Uma semaninha, sete dias em Portugal. Isto é uma iniciativa da Movy. A Movy é a cooperativa que gera o Cartão Jovem e as Pousadas de Portugal, e uma parceria com a CP. Ou seja, viaja-se nos comboios da CP de borla e fica-se nas Pousadas da Juventude.

É preciso ter Cartão Jovem?

Não sei se é preciso ter Cartão Jovem, eu diria que é preciso ser jovem, até aos 30 anos.

Sendo jovem, tudo se consegue.

É preciso pedir um voucher no site Anda Conhecer Portugal, que pode ser resgatado, de facto, por quem queira, até ao dia 31 de dezembro deste ano, portanto, até ao último dia do ano, e pode ser para ser utilizado até ao dia 4 de julho de 2026. Portanto, pedir o voucher, candidatarem-se no fundo até ao fim deste ano.

Portanto, há aqui uma janelazita.

E depois utilizar no primeiro semestre de 2026. Eu acho que é ótimo. Durante um semestre, consegue-se tirar sete dias ou ali encostando às férias do Carnaval, aquela mini paragem de Carnaval, ou então à Páscoa, ou ainda apanhando, provavelmente, o início das férias de verão no final de junho. Portanto, toca a andar, malta com 18 a 30 anos.

Jovens.

Jovens, uma semaninha de comboio à borla e pousadas.

Vem connosco, jovem.