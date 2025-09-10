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Começa agora mais uma Boa Moeda, Má Moeda, hoje com a jornalista de economia do Observador, Ana Suspiro. Bom dia, bem-vinda.

Bom dia!

Ana, depois das janelas, os eletrodomésticos veem apoios.

Sim, a partir de 30 de setembro vão abrir as candidaturas ao novo programa que vai dar apoios financeiros a quem comprar eletrodomésticos energeticamente eficientes.

Que equipamentos são esses? Do que estamos a falar?

Estamos a falar de eletrodomésticos elétricos que vão substituir os equipamentos que temos em casa e que são a gás, sejam fornos, fogões, esquentadores. E só há dinheiro do Estado para quem quiser trocar os equipamentos a gás por equipamentos elétricos. E por quê? Porque estes equipamentos elétricos produzem menos emissões de CO₂, portanto, não só são mais eficientes, como também são mais limpos do ponto de vista ambiental.

Mas, Ana, existiu no passado uma coisa parecida, não foi? Não correu muito bem.

Existiu uma coisa parecida, mas era pra janelas, não era pra eletrodomésticos. Também era uma medida da eficiência energética dentro das habitações das pessoas. Era o programa que se chamava PAES 2023 e que dava dinheiro pra quem substituísse as janelas por janelas daquelas que não deixam passar nem o calor, nem o frio.

Exato. Ótimas.

E permitem que tu uses muito menos eletricidade pra aqueceres a casa e também pra instalação de painéis solares. Só que este programa chama-se PAES 2023 e nós estamos em 2025, ou seja, quase dois anos depois de ter terminado o prazo final pra apresentação das candidaturas, ainda há pessoas à espera de serem reembolsadas pela despesa que fizeram ao substituir as janelas, porque as candidaturas ainda não foram todas avaliadas. Foram muitas candidaturas, foram 80 mil, e afundaram ali o fundo ambiental. O governo ainda recorreu aqui à inteligência artificial pra acelerar a avaliação, mas estamos em setembro e ainda faltam quase 3 mil processos de candidaturas pra serem avaliados e depois validados para pagamento.

Ora bem, pois esse processo não correu lá muito bem. Como é que o governo agora pretende evitar que isto não se repita outra vez?

Este programa promete fazer o contrário do anterior, ou seja, em vez do consumidor avançar com o dinheiro e depois ficar meses, ou neste caso, anos, à espera de ser reembolsado, o desconto é dado à cabeça. Portanto, a pessoa inscreve-se no site do Fundo Ambiental, preenche um formulário com os dados que são pedidos, e que são muito menos exigentes do que no processo anterior, pra se habilitar a receber um voucher digital. E quando receber esse voucher digital, tem um prazo de 60 dias pra o gastar nas lojas ou fornecedores que tenham sido previamente qualificados pelo Fundo Ambiental, que é a entidade que faz os pagamentos.

E haverá muitos fornecedores?

Eu acho que sim, bastantes. Os dados provisórios que o Ministério do Ambiente indicou esta semana, diz que já foram recebidas 241 candidaturas de empresas que querem fornecer estes equipamentos. Estão a analisar mais 74 pedidos e este número vai continuar a subir nos próximos tempos, certamente. E depois, o beneficiário que quiser trocar de eletrodomésticos, vai ao site do Fundo Ambiental, tem lá uma lista que lhe diz quem são os fornecedores.

E escolhe.

Onde pode descontar o voucher, no fundo.

Sim. E, portanto, o processo fica, de fato, diferente e mais fácil. E os apoios vão ser iguais pra todos, Ana?

Não, não vão ser. Porque inicialmente, aliás, até tava previsto que este programa só apoiasse famílias vulneráveis, porque havia regras da Comissão Europeia nesse sentido. Mas o governo fez aqui uma reformulação, foi buscar dinheiro também do PRR e conseguiu estender o financiamento a todas as famílias. Todos podemos.

Qualquer um pode, independentemente do seu escalão de IRS.

Ainda assim, quem é uma família vulnerável ou quem está nesse quadro, que é definido por teres ou não a tarifa social da eletricidade ou do gás, vai ter direito a um cheque maior. O apoio pode chegar aos 1.683 euros, incluindo a montagem do equipamento. Pra quem não está nessa, que somos a maioria de nós, estamos a falar de cerca de 4, 5 milhões de consumidores, de agregados, os apoios podem ir até aos 1.100 euros e excluem a parte da instalação do equipamento, que tem que ser paga pelo próprio.

Ana, vamos continuar a falar da transição energética, mas agora nos automóveis, porque há cada vez mais carros elétricos.

Vendem-se cada vez mais carros elétricos, é verdade. Em agosto, quase 67% dos carros ligeiros vendidos em Portugal moviam-se a energias alternativas. Eu tô a pôr aqui as aspas pra fazer.

Pois estás.

Porque isto é um conceito que inclui os carros elétricos propriamente ditos e os chamados híbridos. Ora, isto é uma realidade que existe já desde 2024, quando estes carros de energias alternativas ultrapassaram os carros tradicionais. Mas quando olhamos com mais atenção pras estatísticas da ACAP, que é a associação de setor, verificamos que apenas 20% destes novos carros que estão a ser vendidos são totalmente elétricos.

Por causa dos híbridos. Então, mas isto quer dizer que consumimos menos combustíveis?

Não, na verdade, consumimos mais combustíveis fósseis, portanto, aqueles que deveriam estar a ser substituídos pela eletrificação das frotas. O consumo de combustíveis está a crescer quase imparavelmente desde o fim da pandemia. Em julho, as vendas subiram 1,5% face ao mesmo mês do ano passado. São os dados mais recentes.

Como é que isso se explica, então?

Porque as vendas dos combustíveis estão a ser alimentadas, sobretudo, pela gasolina. As vendas de gasolina cresceram 7,4% em julho, enquanto que o gasóleo, que é o combustível ainda mais consumido em Portugal, caiu 0,4%. E se voltarmos a olhar pra aquelas estatísticas da ACAP de venda de automóveis novos, verificamos que 14,7% são híbridos plugin, ou seja, são carros que podem funcionar de modo elétrico e a combustível.

Mas também com combustível.

Mas podem ser recarregados. Mas a fatia mais substancial, 23,7%, são híbridos que funcionam com motor a combustão. Têm um motor elétrico, sim, mas não podem ser abastecidos pela eletricidade. Ou seja, a eletricidade é gerada pelo próprio motor e acaba por ter um peso muito residual. No fundo, o que estes carros consomem é combustível e é gasolina.

É menos bom para o ambiente, mas e para o bolso dos automobilistas?

Combustíveis rodoviários, os portugueses em particular, são muito mais taxados do que a eletricidade. Muito mais. Mais da metade do preço que pagamos são impostos. E dentro dos combustíveis, a gasolina é mais cara que o gasóleo, custa mais 15 cêntimos por litro. E essa diferença é explicada porque a carga fiscal é maior. Ou seja, quem abastece gasolina paga mais imposto, e quem acaba por ganhar com esta troca de combustíveis é o Estado, que recebe mais dinheiro.

Vamos parar por aqui. Ana Suspiro, muito obrigada por teres vindo à Boa Moeda, Má Moeda.

Obrigada eu.

Amanhã o economista Miguel Ferreira vai falar sobre criptomoedas.