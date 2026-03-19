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Vocês fazem sempre isto, metem-se comigo antes de eu abrir o microfone.

É mesmo propositado.

Não é por tia. Era para o Paulo.

Era para o Paulo, mas ele está ali caladinho e sereno.

Estávamos a fazer um desenho ao Paulo.

Sim, faz lá o desenho de nós então.

Vêm aí mais medidas de apoio por causa do aumento do petróleo, não é?

Querem um desenho, não é?

Queremos.

É verdade.

Agora, como é para os nossos ouvintes também nos ouvirem, eu tenho que falar.

Tem que ser vocal. E começamos pelo grande apoio da bilha solidária.

Claro.

Já não falamos dela há muito tempo.

É verdade. Eu quando ouvi falar naquilo pensei logo em ti, Paulo.

Pensaste logo. Em mim por quê? Não fui eu que batizei o programa.

Mas és um grande divulgador.

Agora mudámos o nome do programa para Petisa de Gás Solidária.

Sim.

Não tem o mesmo charme.

Não. Houve um renaming.

Isso, um rebrand.

Por que será?

Não tem o mesmo charme.

Não tem.

Mas o programa é o mesmo.

Não fica tanto no ouvido.

É verdade. Trata-se de um apoio do Estado para a compra de petisas de gás por consumidores com menos rendimentos, mais vulneráveis. A Carla já não consegue. Já não conseguimos avançar. E esse apoio vai aumentar de €15, que é o apoio normal, para €25, um aumento de €10 do apoio, significa que a petisa de gás vai custar menos €10 a estas famílias. Este é um dos apoios. Depois vai ser introduzido pelo governo um mecanismo extraordinário para transportadoras de passageiros e de mercadorias. Vai haver um desconto no gasóleo profissional, no fundo, através de um reembolso de €0,10 por litro até o limite de 15.000 litros por veículo. Isto é um apoio a empresas, mas é um apoio a empresas que pretende travar ou pelo menos amortecer, um aumento de preços que elas façam aos consumidores. Por quê? Se elas tiverem ajuda para comprar o combustível, que sobe bastante, haverá menos tentação, se quisermos, para aumentar preços finais, uma vez que esse custo, de alguma forma, já está suportado pelo Estado. Isto é uma medida para os próximos três meses. Já agora, os taxistas também vão estar integrados nesta medida, para evitar que essas empresas que prestam estes serviços fiquem com margens tão pequenas que tenham mesmo que aumentar preços finais para os consumidores. Portanto, é uma medida logo no início da cadeia para pelo menos tentar amortecer subidas maiores da inflação. Depois, uma terceira medida que foi anunciada pelo primeiro-ministro, isto foi ontem no Parlamento, que o primeiro-ministro já estava a ser preparada, que será levada a Conselho de Ministros hoje, quinta-feira, que tem a ver com a limitação de preços em situação de crise energética. Não se sabe o que é isto, como é que esta limitação de preços pode ser feita. Presume-se que são preços finais, não se sabe que tipo de produtos ou serviços, se é eletricidade, se será combustíveis. Há uma coisa que sabemos por experiência passada: em regra, estas limitações de preços são pagas mais tarde ou mais cedo pelos consumidores, o caso do défice tarifário da eletricidade, que nós andamos a pagar nas faturas. Por quê? Porque houve uma altura, lá muito atrás, penso que ainda foi Manuel Pinho, ministro da Economia, que impediu as companhias de eletricidade. Foi contra uma decisão da ERSE, que é essa entidade reguladora que decide, no fundo, as tarifas, decidia na altura também. E o ministro Manuel Pinho achava que não podia ser feito o aumento de somente 7% nas tarifas aquele ano, que era aquilo que ditavam os custos e as contas da ERSE. E obviamente que essas decisões políticas não podem ser pagas pelas empresas. O que aconteceu ao longo desse tempo todo foi que fomos acumulando um diferencial.

Muito foram pagar.

Exatamente.

Paulo, aqui no caso, como as medidas são a três meses, isso pode significar várias coisas, que há uma expectativa de que este conflito seja mais curto, mas também pode significar que essas despesas podem não ser tão refletidas nos contribuintes.

Mais limitadas, claro. Eu acho que há aqui a expectativa, de facto, de que isto seja uma crise passageira, tem a ver com conflito armado, que pode terminar, mas também imagino que na cabeça do governo esteja a possibilidade de prolongar estas medidas caso o conflito se prolongue e sobretudo os efeitos nos mercados.

Vimos isso com a Ucrânia também, esperávamos que fosse rápido.

Com a Ucrânia, com a pandemia, fomos andando sempre de confinamento em confinamento, depois abria, depois fechava, dependendo dos números. Há aqui uma gestão à vista, que é normal que seja à vista, como é evidente.

Entretanto, já há plano nacional de formação financeira.

E bem precisamos. Isto é fazer o desenho.

Literacia financeira.

Literacia financeira tem a ver também com as mudanças na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a disciplina do currículo lá de vários graus de ensino. E é um plano para os próximos quatro anos, ontem foram divulgadas as linhas mestras e há aqui uma forma curiosa de fazer esta abordagem. Vai ser criada uma bolsa de formadores, no fundo, também, muito bem. Literacia financeira nas escolas, mas quem é que ia dar? Muitos professores não estão, nem têm de estar preparados para isto, porque são matérias novas, têm alguma tecnicidade e até alguma forma de serem bem expostas perante turmas de crianças ou adolescentes para serem bem aprendidas. E portanto, para os próximos quatro anos, este plano prevê uma criação de uma bolsa de formadores. Como? O plano vai aos estudantes do ensino superior, e docentes também, e cria ali uma bolsa de formadores que eles depois vão aos graus mais baixos de ensino, ensino básico e secundário, para dar sessões de informação em articulação aqui com o professor de Cidadania e Desenvolvimento. No fundo, vamos buscar, sobretudo alunos de graus superiores, que já têm os básicos, e mais do que isso até, sobre estas matérias, presumo eu que aqui de cursos de Economia, de Gestão, de Finanças e dos relacionados, e eles próprios é que vão dar essa formação. Isto é um plano que obviamente envolve o Ministério da Educação, mas o Banco de Portugal também, as autoridades de supervisão de seguros, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e prevê também flexibilidade em novos cursos organizados por ciclos de ensino. Vamos ver se desta vez a coisa funciona e se, de facto, os nossos níveis de literacia financeira aumentam, a começar até nas idades mais novas, que é aí que tudo começa, como nós sabemos.

Exatamente.