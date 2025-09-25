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Este é o Boa Moeda Poupar com Miguel Ferreira. Miguel, na semana passada já falámos aqui de comportamentos, ou viés no comportamento de investidores. Eles são muitos. Vamos falar de outro ainda. Qual é?

Sim, bom dia, Paulo. Sim, há muitos. Decidi trazer aqui mais um que acho que é importante as pessoas estarem alerta pra ele, que é designado em inglês de selective recall, em português será recordações seletivas ou recordar seletivamente, e que no fundo correspondem, em grosso modo, em lembrar as vitórias e esquecer as derrotas aplicado aos investimentos financeiros.

No fundo, é esse viés. Por que que isto acontece?

Este viés, só pra dar um exemplo muito simples, consiste em quê? Em nós contarmos aos nossos amigos, aos nossos familiares, com orgulho, que tivemos um lucro numa determinada ação, mas tendermos a esquecer aquelas ações em que tivemos prejuízos. Há uma tendência natural das pessoas, psicológica, de recordar com clareza os ganhos e apagar da memória ou desvalorizar as perdas que temos em investimentos, nomeadamente em ações. No fundo, corresponde a destacar os sucessos e relegar pra segundo plano as perdas ou dizer que estas perdas foram resultados de má sorte.

Por que esse viés se transforma num problema, de alguma maneira?

Transforma-se num problema por quê? Porque é importante aprendermos com as derrotas. Normalmente, as derrotas até são mais informativas e importantes de lembrar pra não voltarmos a cometer o mesmo erro em que incorremos. E evitar, dessa forma, o risco de repetir os mesmos erros. Nomeadamente, por exemplo, comprar em ciclos de euforia ou durante aquilo que normalmente a gente chama bolhas especulativas. E é um problema também porque tende a distorcer a nossa percepção sobre o que é a realidade, que tendemos a achar que conseguimos bater o mercado, porque destacamos e só nos recordamos dos sucessos em investimentos, e esquecemos os casos em que correu mal e tendemos a pôr em segundo plano. E desta forma, a conclusão que acabamos por tirar é que conseguimos bater o mercado, quando na verdade isso não é verdade.

Claro. Se esquecermos as vezes em que perdemos, de fato isso pode ser complicado. Como é que se evita este viés, então, este selective recall?

Há várias estratégias possíveis pra tentar evitar este erro comportamental. Um, é mantermos um diário dos nossos investimentos e dos resultados obtidos, portanto, registrar as compras, as vendas e as razões pelas quais compramos ou vendemos, de tal forma que temos um histórico das decisões que tomamos e assim podemos ter consciência e avaliar não só os sucessos, como também os erros. Devemos, portanto, analisar tanto os ganhos como as perdas, e é importante ter consciência de que os erros trazem lições importantes, ensinamentos importantes, de forma a não cometermos os mesmos erros no futuro. Depois, partilharmos de forma honesta aquilo que nos aconteceu, ou seja, falar não só dos investimentos em que temos sucesso, mas também daqueles que correram mal, dos maus investimentos, e falar com naturalidade e normalidade sobre perdas. E este diário também conduz a uma outra ideia que é importante, que é confiar nos dados e não na nossa memória, porque a nossa memória tende a nos enganar.

Lá está, a tal seletividade da memória.

A seletividade da memória tende a nos enganar, porque vamos guardar bem na memória os sucessos e vamos tender a pôr em segundo plano e a esquecer os insucessos nos investimentos que fazemos.

Claro. Como conclusão sobre este viés psicológico, o que podemos e devemos dizer?

Por um lado, que esta recordação, memória seletiva, é natural, é um efeito psicológico natural de sermos pessoas, de preferirmos recordar os bons momentos. Estar consciente de que há este enviesamento e tentar contrariá-lo. E nos investimentos, isto implica uma distorção das nossas percepções e trava a aprendizagem com os erros que cometemos. E a conclusão final, no fundo, é que é importante guardar na memória tanto os ganhos como as perdas, porque isso conduz a decisões mais equilibradas no futuro e a decisões financeiras melhores, que conduzem a retornos mais elevados.

Muito bem. O essencial sobre este selective recall, este viés comportamental dos investidores. Miguel, este é o último Boa Moeda Poupança contigo. Foi um gosto. Outros desafios teus se aproximam. Deixas de ter tempo também para este projeto, mas foi um gosto ao longo de mais de meio ano.

Sim, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom conseguir partilhar acho que algum do conhecimento que tenho e experiência que tenho sobre literacia financeira e sobre mercados financeiros. Este é um caminho que não acaba aqui e no próximo ano vou ter um projeto muito ambicioso de levar a literacia financeira a todo o país e desta forma contribuir para resolvermos um dos desafios do país, que é os baixos níveis de literacia financeira e que tem custos sociais e econômicos importantes.

Vamos ficar atentos e acompanhar também.

Obrigado.

Da nossa parte, foi um gosto também. Obrigado.