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Arranca agora mais uma Boa Moeda, uma moeda das manhãs. Paulo, começamos pelo Banco de Portugal, que mudou a política de investimento.

Sim, há uma mudança que é importante. Os bancos centrais têm sempre um cofre muito cheio de dinheiro, que utilizam para as suas intervenções no mercado, para conceder empréstimos aos bancos comerciais, que é normal. E o Banco de Portugal tinha uma política muito restritiva no investimento em ações até agora. Mudou essa política, vai começar a investir mais no mercado acionista. Isso foi assumido agora no relatório e contas do ano passado. A notícia está no Eco. Este programa de investimento prevê que o banco mensalmente coloque € 15 milhões em ações. Até aqui, as ações não tinham praticamente representação nenhuma na carteira de investimentos do banco e até um total, portanto, 15 milhões por mês, durante 30 meses, até um total de € 450 milhões, isto em menos de dois anos. Isto significa que o Banco de Portugal olha agora para estes títulos de uma forma diferente, a longo prazo, se quisermos. Diversifica uma carteira que era muito composta por obrigações, isto é, por títulos de dívida. E este investimento, já agora, vai ser realizado através dos ETFs, os Exchange Traded Funds, que são fundos de investimento que, no fundo, cada um deles representa um índice de um mercado. Ou seja, se nós tivermos um ETF que represente o PSI20, o índice de ações da Bolsa de Lisboa, esse fundo vai ter uma composição que é em tudo semelhante àquela que é a composição do índice. Ou seja, vai ter cerca de 20% de ações do BCP, 13% de ações da Galp, 12% de ações da Johnny Martins e por aí fora, em função do peso que cada ação tem no mercado. Por que o Banco de Portugal faz isto e investe através deste tipo de produtos? Para não ser o próprio Banco de Portugal a ter que escolher as ações, isto é, para não dar sinais aos mercados, se quisermos, quando se olhar pra carteira do banco, que o Banco de Portugal considera que a empresa A ou B ou C tem melhores hipóteses de rentabilidade a prazo. E portanto, desta forma, não há sinais dados ao mercado, também não há decisões que o banco tome nessa altura, porque este tipo de fundos são constituídos de forma automática em função dos índices. Não há nenhuma escolha por parte do investidor, mas é um sinal dado. Um sinal dado de que uma instituição como o Banco de Portugal, do Estado, olha para o mercado de ações de outra maneira e provavelmente a Segurança Social devia ir a seguir também investir uma maior parte da sua carteira em ações.

Paulo, e não são só as mercadorias, nós também vamos pagar mais se quisermos entrar nos Estados Unidos.

É, o cerco da administração Trump a tudo aquilo que são as fronteiras, se quisermos, quer para mercadorias, produtos, quer para pessoas, vai se fechando de alguma maneira. E o visto normal de turista que toda gente tem que ter para entrar nos Estados Unidos, nomeadamente portugueses, vai passar a custar $ 40 em vez de $ 21. Há quase uma duplicação. Isto são € 34. É aquele, o ESTA, que toda gente tem que ir buscar à embaixada americana quando se desloca aos Estados Unidos. Mas nós estamos no grupo de países, ainda assim, que não são muito afetados por isto, por estes $ 40, porque outros vistos de outros países, que são obrigatórios também pra entrar nos Estados Unidos, vão passar a custar $ 250, isto é, mais de € 200. O Brasil ou a Índia, por exemplo, estão nesta lista de países.

É muito proibitivo, já.

É muito proibitivo, obviamente.

Já era caro.

Exato. E obviamente que nesta seleção de países há também uma tentativa de controle da imigração, como é evidente, da imigração ilegal, porque muito do acesso aos Estados Unidos de imigração, que no início é uma imigração sem papéis, se quisermos, faz-se através de uma entrada como turista. Depois as pessoas vão ficando de alguma maneira.

Exatamente.

E, portanto, a administração americana, a administração Trump quer aqui dificultar também numa seleção de países, através do preço, dificultar algum acesso. De qualquer maneira, mesmo para países como Portugal, onde esse risco de imigração é muito reduzido, e nós somos poucos, de alguma maneira. Somos menos do que a população de Nova York, nós portugueses todos, de alguma maneira. Mesmo assim vai ser mais cara. Portanto, quem quiser ir a Nova York ou a outra cidade qualquer já sabe que tem que pagar o dobro.

Tem que juntar mais dinheiro pra isso.

Exatamente.