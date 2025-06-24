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Paulo, os preços das casas voltaram a disparar em Portugal.

O que é impressionante, depois de tudo o que se passou nos últimos anos, depois de subidas imensas, muitas vezes a bater recordes, quando comparamos com países europeus.

Estamos sempre à espera que isto dê uma volta.

Quebre, quebre menos ou que comece a cair de alguma maneira, ou que estagne de alguma forma, mas reparem: no primeiro trimestre deste ano, os preços do imobiliário em Portugal aumentou 16,3% em comparação ao ano anterior. O que é impressionante, de facto, 16% é muito. Esta é a variação, em termos trimestrais, mais elevada de sempre desta série do INE, que começou em 2009. Nunca tinha subido tanto. Isto impressiona, de facto, por ser uma subida já em cima de outras subidas constantes ao longo de anos. Estes foram os primeiros meses em que esteve no terreno aquela garantia pública de crédito à habitação para os jovens. No fundo, aqueles 15% do valor da casa que o Estado garante, o que significa que terá havido aqui um aumento da procura também. Uma fase também em que o BC baixou as taxas de juro várias vezes, nós sabemos, o que obviamente as pessoas fazem contas àquilo que implica, pelo menos nesta fase inicial, com os juros mais baixos, e muitas delas passam, de alguma forma, a ter acesso à compra de casa, no sentido de que era difícil com as taxas de juro elevadas, mas agora já está mais acessível e, portanto, há muita gente que toma a decisão agora, de alguma forma, o que também aumenta a procura.

Aumenta a procura?

Aumenta a procura, claro, porque há pessoas que passam a ir à procura de casa e a comprar, mas, por outro lado, quem está a vendê-las também sabe que-

Havendo maior procura.

Exatamente, pode subir o preço, porque as pessoas vão pagar a prestação que pagavam antes com o preço mais barato, com as taxas de juro elevadas. Há aqui um trade-off. Há aqui um equilíbrio entre juro, leia-se prestação, e o preço da casa. Os economistas do BPI esperam que o mercado imobiliário se mantenha a aumentar ainda ao longo deste ano. De qualquer forma, eles tinham uma previsão para um aumento médio de preços este ano, ao longo de todo o ano, 9,5%. E obviamente, já admitem agora rever em alta a previsão, porque estes 9,5%, para serem verificados, significava que ao longo deste ano, nos três trimestres de estatísticas que ainda nos faltam, os crescimentos dos preços teriam que ser muito mais baixos e, portanto, há aqui uma pressão inflacionista que continua no imobiliário. O problema está longe de estar resolvido. Pior ainda, o problema está mais longe ainda de estar resolvido.

Está ainda mais longe. Exatamente. Paulo, e nos combustíveis, o melhor também é começarmos a preparar a carteira.

Esta semana já estamos a prepará-la. E depois as indicações que vêm do mercado são muito difusas, porque se o conflito fez aumentar, embora ligeiramente, o preço do petróleo, por exemplo, ontem, depois do ataque do Irão aos Estados Unidos, o petróleo caiu cerca de 7%.

Estávamos todos muito perplexos com o que aconteceu ontem nos mercados.

De manhã e depois à tarde, pior ainda, porque qual é a lógica dos mercados? Bom, o ataque do Irão foi tão frouxo, digamos, foi para cumprir o calendário de alguma maneira.

Para dizer que respondeu.

Para dizer que respondeu. Isso significa, de alguma forma, que os Estados Unidos não vão, se quisermos, responder à resposta.

Não, o Trump estava muito agradado com a hostilização.

Basicamente, cumpriu-se o protocolo, de alguma maneira. Eles responderam, avisaram previamente para não haver vítimas e, portanto, isso, de alguma forma, esvaziou um pouquinho o balão. E é nesta perspetiva que os mercados, portanto, uma perspetiva de um não aumento, se quisermos, da tensão, que acabaram por fazer aliviar o preço do petróleo. Mas andamos um pouco neste sobe e desce a cada momento. Esta semana, de alguma forma, estamos a pagar já no preço dos combustíveis aquilo que foi a tensão, aí ainda, se quisermos, dos ataques de Israel ao Irão, com o gasóleo a subir €0,08 por litro e a gasolina a custar mais €0,03. Se vocês não foram atestar no fim de semana.

Não fomos.

Então este fim de semana, vai durante a semana, já vão pagar mais. Absoluta incerteza. Pois, é isso.

Devem ter que deixar este ouro todo. Deixar este ouro que tenho nos braços.

Pois é isso. Próximas semanas, absoluta incerteza.

E o rinho. Isso que é só o primo do Paulo.

O primo do Paulo já não pode.