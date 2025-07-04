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Paulo, hoje voltamos a falar dos Certificados de Aforro, porque a DECO diz que são melhor opção do que as novas Obrigações do Tesouro. Explica lá isso.

Já tínhamos falado disso aqui esta semana, não é true?

É verdade, falamos disso. Houve um período de sete, oito anos em que este tipo de instrumento não estava no mercado, mas o governo relançou agora as Obrigações do Tesouro Rendimento Variável, que é mais um título de dívida pública, que permite às pessoas investirem, pouparem e terem um rendimento com isso. No fundo, são da mesma classe dos Certificados de Aforro. É tudo dívida pública, empréstimos ao Estado, têm características diferentes. E o que a DECO fez? Pegou nas características de um e de outro, confrontou-os de alguma maneira, fez as contas e tem um veredito, um da DECO Proteste, que diz que os Certificados de Aforro, à primeira vista podem não ser, mas acabam por ser melhores do que estas Obrigações do Tesouro. Não há nenhuma vantagem, diz a DECO, nas Obrigações do Tesouro Rendimento Variável, o rendimento será sempre inferior. À partida, não é assim, porque estas obrigações estão indexadas à taxa Euribor, portanto, são iguais à taxa Euribor a seis meses, mas depois têm um prémio sempre de 0,25 e os Certificados de Aforro não têm nenhum prémio automático, porque estão ligados ao nível das taxas Euribor a três meses. No entanto, as Obrigações do Tesouro, ao contrário dos Certificados de Aforro, não têm nenhum prémio de permanência. Os Certificados de Aforro têm prémios de permanência, isto é, se nós deixarmos o investimento, a poupança, ao longo dos anos, à medida que os anos vão passando, a partir do segundo ano, são mais 0,125 pontos percentuais até ao quinto ano. Depois, a partir do quinto ano, são mais 0,5 ponto percentual a acrescer ao juro. Isso, obviamente, vai engrossando a rentabilidade do investimento. E a taxa, neste caso, é revista trimestralmente. Mas há outra coisa que distingue um produto do outro, que são as comissões bancárias. Os Certificados de Aforro não têm comissões de subscrição. Aliás, a subscrição pode ser feita diretamente através do site, diretamente com o Tesouro, se quisermos, e as Obrigações do Tesouro implicam que nós tenhamos que dar uma ordem de compra, ordem de venda ao banco. E os bancos cobram comissões.

Para isso. Cobram comissões para muita coisa.

Para muita coisa e para isto também, como é evidente. Exatamente. Têm comissões pela subscrição, têm comissões de custódia, isto é, para guardar, entre aspas, os títulos. Isto antigamente eram títulos físicos de papel mesmo, e portanto, havia uma manipulação que era preciso fazer dos títulos e guardá-los fisicamente. Hoje em dia já não existe isto, mas continua a haver uma taxa de custódia. Cobram uma taxa cada vez que são pagos juros e, no caso das Obrigações do Tesouro, isto é feito de seis em seis meses e depois cobram uma taxa quando se reembolsa o capital, quando nós vendemos aquilo. Tudo isto penaliza a rentabilidade e feitas bem as contas, de facto, a DECO conclui que se pensarmos no investimento, por exemplo, a seis anos, de um produto e do outro, os Certificados de Aforro são mais competitivos do que estas Obrigações do Tesouro. Tudo ponderado e tudo bem medido. Estamos a falar de décimas sempre, atenção. Já são das décimas aqui. Em termos fiscais, não há diferença entre um produto e outro, mas são as contas que a DECO fez. Depois cada um, obviamente, fará a sua opção de investimento em função também dos objetivos e do que se quer investir.

Entretanto, grande parte das seguradoras já distingue bem os seguros de saúde dos planos de saúde. São coisas diferentes.

E às vezes não temos bem essa noção.

Exatamente, há muita confusão sobre isto. E a ASF, a autoridade reguladora do setor de seguros, emitiu umas recomendações há uns tempos para que as entidades ou as seguradoras, neste caso, distinguissem muito bem na comunicação que é feita ao público, uma coisa da outra, para que não haja confusões. O que é genericamente um seguro de saúde? É o contrato, obviamente, que é feito só por seguradoras, só empresas seguradoras é que podem oferecer seguros de saúde, para cobrir riscos relacionados com a prestação de cuidados de saúde. Nós sabemos, pagamos um prémio anual e depois temos uma série de vantagens quando recorremos a serviços de saúde, consultas, cirurgias, por aí fora. Ora bem, no caso dos seguros de saúde, o risco é passado para a seguradora, ou seja, não há nenhuma limitação e obviamente que quando temos algum evento de saúde, o risco é da seguradora. O plano de saúde, ao contrário do seguro de saúde, pode ser oferecido por várias entidades, hospitais, retalhistas, qualquer entidade quase pode oferecer um plano de saúde, dá acesso a cuidados de saúde a preços mais reduzidos, paga-se uma mensalidade de valor fixo por isso. No entanto, aqui não há nenhuma transferência de risco, não há reembolsos, por exemplo, e os descontos aplicam-se apenas aos prestadores que estão associados ao plano. Portanto, a grande diferença é esta. O mais vantajoso também, por regra, o mais caro, é o seguro de saúde, porque é uma transferência de risco. E o que a ASF fez foi pedir às seguradoras, entidades sobre as quais têm supervisão, que sejam muito claros na comunicação do que é uma coisa e do que é outra. E agora fez a avaliação e concluiu que 96% das seguradoras do mercado estão a cumprir estas regras. Portanto, isto é mais claro para os clientes agora. A lista das seguradoras que cumprem estas regras pode ser consultada no próprio site da ASF e, portanto, é uma boa forma também, porque a área de seguros é muito complicada na ótica do utilizador, se quisermos. Nós percebemos, mesmo para contratar um seguro, que é obrigatório, que é o seguro de automóvel, por exemplo. Há muitas alíneas, o tipo de responsabilidade.

E às vezes, só quando depois temos um acidente ou quando precisamos é que percebemos.

Que erramos, que não temos aquela cobertura.

Exatamente. Cobertura, mais aquilo que é preciso pagar agora, falha-me o nome técnico, que é preciso pagar quando há um acidente, por exemplo, pode ser maior ou menor.

A franquia.

A franquia, isso. As franquias, então há franquias para cada tipo de incidente. No caso da saúde, é mais complicado ainda e é muito importante, de facto, esta clarificação. A boa notícia é que 96% do mercado já cumpra estas recomendações da ASF. Agora as pessoas devem se informar, ir ao próprio site da ASF e perceber se a sua seguradora ou aquela com o qual querem contratar, tem esta comunicação transparente.

Eu, em vez de franquia, prefiro frango de guia. Remeteu-me para isso. Sabe por quê?

Muito bem, Marisa, eu alinho contigo.

Exato.