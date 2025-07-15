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Vamos falar de dinheiro, não é? O som não engana.

Sempre. Claro. Diz aí.

"Boa Moeda, Má Moeda" com o Paulo Ferreira. Paulo, o cheque-livro, o livro vai ser prolongado.

Terminava hoje, precisamente dia 15 de julho.

Vai ser prolongado até quando?

Até o final deste ano. Para já, anunciado pelo Governo, pela Ministra da Cultura, Juventude e Desporto. No fundo, é uma nova edição por cerca de meio ano. E estamos aqui a falar de quê? O Governo também, ainda sem detalhes, promete reforçar o valor do cheque. Estamos aqui a falar de um cheque, no fundo, um apoio do Estado que só pode ser, se quisermos, utilizado na compra de livros em livrarias aderentes ao programa. É uma medida para promover os hábitos de leitura. E destinado a quem? Aos jovens que completam em cada ano os 18 anos. Portanto, os beneficiários agora em 2025 são todos aqueles que fazem 18 anos.

Olha, tenho um candidato lá em casa.

Tens um candidato lá em casa. Pensei que eras tu própria que te ias candidatar.

Eu não, mas tenho um candidato.

Há um site, não é? Há um site para isso.

Há um site para isso. O registo é todo eletrónico, se quisermos, com o cartão de cidadão. O pedido do cheque, se quisermos, das credenciais, é feito dessa forma, mesmo no site do cheque-livro. Também deixa-me dizer-te, Carla, que não vão ficar ricos com isto, nem é por aí que ele vai perder muito tempo na leitura. Estamos a falar de € 20.

Pois, não vai ganhar o gosto.

Não vai ganhar o gosto.

Não é por aí.

Dificilmente dará para comprar dois livros. Estamos a falar de quê? De € 15 a € 18, um livro médio no mercado, numa livraria. Portanto, € 20 dá para comprar um livro. Há uma lista de mais de 200 livrarias aderentes. Atenção, não entram aqui livros escolares, isto não é uma ajudinha para aquelas despesas de setembro, do arranque do ano escolar. Este programa foi desenhado já há dois ou três anos pelo governo anterior, e tinha previsto que se atingisse um limite de 200 mil pessoas, mas até agora, reparem, foram emitidos 47 mil cheques-livro. Portanto, ainda estamos a um quarto daquilo que é o objetivo. É daqueles programas que ficam sempre bem, não resolvem nada. Vamos lá pôr as coisas onde devem ser.

Sim, mas estás a falar às vezes muito nisso. O impacto não é suficientemente estimulante, a informação e divulgação também não deve ser a melhor.

E o facto de estarmos a falar de livros de € 20 também, há muita gente que não se dá ao trabalho sequer de ir ao site registar-se, de pedir, de ir à livraria depois buscar o livro. De qualquer maneira, 47 mil pessoas beneficiaram.

Sim, é um livro.

É um livro. Portanto, vai ser prolongado até ao fim do ano em condições melhores, mas que ainda não sabemos.

Vou tratar do meu jovem adulto.

Obrigo-o, basicamente.

A inscrever-se.

É ou não é? Estimula-o a fazer isso, claro. Souleitor.gov.pt é o site onde se pode pedir então o tal cheque-livro de € 20. Olha, e o Governo vai flexibilizar as regras para a construção de habitação a custos controlados.

É verdade, tem havido polémica.

Flexibilizar no sentido de agilizar ou de complicar?

No fundo, é definir critérios que vão permitir, em princípio, que se construam mais casas. São casas promovidas pelo Estado, sobretudo pelos municípios. Lançam-se concursos com determinadas condições, regras e preços máximos, lá está, os custos controlados. Diz-se que este projeto é para, agora vou inventar um valor, não sei se está muito fora da realidade ou não, é para custar € 1 mil por metro quadrado, e o custo tem que estar dentro desse limite. O problema é que o Estado tem lançado muitos concursos que ficam desertos. Por quê? Porque estes limites de custos, no fundo, de orçamento para cada projeto, as empresas fazem contas e veem que aquilo não é praticável.

Rapam e depois não conseguem.

Claro, e depois ficam desertos, obviamente, porque as empresas fazem contas e dizem: "Por € 1 mil por metro quadrado, eu não vou construir." Enfim, não há candidatos a isso. O que é que o Estado fez? Emitiu agora uma portaria, legislação, que no fundo diz que estes custos controlados passarão a ser aumentados em 20%, quando uma empreitada, aquele projeto concreto que está a concurso, seja ele empreitada, tenha sido ou venha a ser adjudicada, em concursos cujas propostas tenham sido excluídas, isto é, ninguém se candidatou ou as propostas que foram apresentadas não cumpriam as regras. No fundo, aquele concurso não pode avançar com aqueles parâmetros, aumentam-se em 20% o limite de custos para ver se há interessados, então, em construir dessa forma. Outra coisa que vai ser feita é aumentar, neste caso em 20%, o que falamos até agora, aumentar em 10%, de facto, o custo de referência por metro quadrado de área bruta, quando a obra decorra em áreas de reabilitação urbana. Há quem diga que reabilitar é mais caro do que construir de raiz, e em muitos casos será também. E portanto, são medidas que o Governo acaba de tomar. Vamos ver agora se isto resulta nalgum efeito prático mesmo, se estes mais 20% num caso ou mais 10% no outro resultam, de facto, em modelos, se quisermos, de custos que atraiam construtores e que permitam que o Estado comece, de facto, a construir a custos controlados. São casas, depois, que têm que ir para o mercado também eles a custos de rendas e a regras, a custos controlados também. No fundo, é aqui uma tentativa de contributo para resolver o problema da habitação.

Muito bem, Boa Moeda, Má Moeda, como é hábito, com o Paulo Ferreira.