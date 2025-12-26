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Cá estamos com o Pedro Lino mais uma vez para falar de investimento. Pedro, bem-vindo. O Natal foi bom?

Paulo, o Natal é sempre com muitos excessos, mas também é a altura dos balanços. Mas correu bem.

Exatamente. E foi ótimo também, no frio habitual de Viseu. Estamos precisamente nessa fase do ano, fazer balanços do ano que acaba, fazer projetos para o ano que entra. Esta ainda por cima é a nossa última emissão de 2025. Vamos então olhar para investimentos, como é que se fazem esses balanços de forma correta, sobretudo.

Sim, hoje não vamos falar de previsões milagrosas, nem de promessas irrealistas, vamos falar de boas decisões financeiras, simples, práticas e ajustadas à realidade atual. E como referiste bem, o que importa é primeiro fazer o balanço. Estamos a chegar ao fim do ano e quando falamos em balanço financeiro, a maior parte das pessoas pensa muito em termos de rentabilidade. Ganhei ou perdi? E é verdade que isso também é importante, mas esse é apenas um dos pontos. O balanço começa por fazermos três perguntas: tenho poupança suficiente para os imprevistos? Consigo poupar regularmente ou vivo no limiar todos os meses, ou no limite todos os meses? E o meu dinheiro está a trabalhar para mim ou está parado? Estas três perguntas é que nós temos que fazer agora no fim do ano, que é: eu durante o ano consegui acumular poupança para que possa fazer face a um imprevisto? E os imprevistos acontecem.

Claro.

Por isso é normal. Consegui também fazer uma poupança recorrente, nem que seja 20 euros, 30, 40 euros. Nós vimos que as poupanças recorrentes podem ser feitas com montantes muito pequeninos, por isso não é desculpa. E depois, as poupanças que eu fiz estão em depósitos à ordem, estão em depósitos a prazo ou estão mesmo a trabalhar para mim com soluções que nós também referimos ao longo do ano.

Sem serem elevadas pela inflação.

Se alguma das respostas a estas perguntas for não sei ou não, então este é o primeiro sinal de alerta e é o sinal que temos que fazer um balanço mesmo no fim do ano e perceber o que vamos querer para o próximo ano.

E mudar de alguma maneira, não é?

E mudar, sem dúvida.

É um diagnóstico. Depois há a questão do fundo de emergência, que já falámos várias vezes, que convém constituir, não é?

Sim, convém constituir e este fundo é mais importante do que nunca, porque nós nos últimos anos temos vindo a falar de inflação. Tivemos o pico em 2022, depois 2023, e o que é facto é que a inflação agora está nos 2% e também não parece querer baixar muito mais. Aliás, as taxas do Banco Central de hoje já não baixaram. Mas atenção, é que cada um de nós tem a sua inflação.

Depende do perfil de consumo.

Exatamente, depende do perfil de consumo e é a sensação das pessoas, ou pelo menos eu sinto, que o meu custo de vida aumentou muito mais do que a inflação.

Certo.

E por isso é que nós temos que perceber que, seja o custo de habitação, seja a alimentação, seja os seguros, a educação, existe algum tipo de despesas que aumenta muito mais. Por isso, cada um de nós pode ter uma inflação diferente e temos que ajustar o nosso fundo de emergência à nossa inflação pessoal. Por exemplo, agora que estamos no fim do ano, sabemos que devemos ter entre seis a 12 meses de despesas essenciais. Se as minhas despesas aumentaram mais, eu tenho que ajustar esse fundo de emergência para o próximo ano. Ou se eu previ, por exemplo, que em 2026 vou ter uma componente que sobe 10%.

Certo, ou uma criança que vai para a escola e que tem uma mensalidade nova.

Ou vou ter mais um filho.

Ou um encargo diferente.

Então, temos que ajustar esse fundo de emergência. Por isso, o fundo de emergência não é estático, deve ser um dos primeiros objetivos do ano, que é agora que estamos em balanço, ver quanto é que foram as despesas, o meu fundo de emergência aguentava ou não, e reajustá-lo para o próximo ano.

Muito bem. E entretanto, estamos naquela fase em que convém, precisamente para isso, e no seguimento daquilo que acabas de dizer, definir objetivos financeiros muito claros. E realistas, agora.

Sim, não é eu quero ganhar um milhão de euros.

Quero chegar ao fim do ano com um milhão na conta, claro.

Se partimos do zero, é difícil. Se partimos com 980 mil, se calhar, conseguimos lá chegar.

E convém não contar com a sorte e com o jogo da sorte e do azar.

Sem dúvida. E por isso, um dos maiores erros dos investidores é investirem sem objetivos. Por isso, devemos agora que o ano está a terminar, perguntar: para que eu estou a investir? Em quanto tempo é que eu vou precisar de dinheiro? Qual é o risco que eu estou disposto a aceitar? Isto para preparar as soluções de investimento que eu vou adotar no início do ano. Por exemplo, se eu investir no curto prazo, então vou ter que privilegiar liquidez e segurança. Por isso, tem que ser certificados de aforro ou fundos de tesouraria, algo que tenha muita liquidez.

E isto é, que rapidamente se possa vender para fazer dinheiro.

Exatamente, para transformar em liquidez, porque no fundo é mesmo curto prazo. Médio prazo, então, posso ter já um equilíbrio entre ações, obrigações, ETFs, fundos de investimento.

Produtos mais líquidos e menos líquidos. Não é menos líquidos, as ações também são líquidas.

Também, elas liquidam em dois dias, os fundos de investimento também em dois ou três dias.

Mas é que, no caso das ações, para não termos que vender no momento menos mau. Pode ser ali uma janela menos má.

Exatamente. Às vezes temos períodos de correção, que são normais no mercado, e não convém precisarmos naquela altura.

Exatamente.

É bom ter um portfólio diversificado, porque podemos ir às obrigações, podemos ir a outro tipo de instrumentos. E se tivermos um objetivo longo prazo, queremos ter um objetivo de crescimento e podemos e devemos estar expostos a ativos com risco ou com mais risco, como sejam as ações.

Mais voláteis.

Já vimos que o risco mede-se muito pela volatilidade. E podemos ter ações mais voláteis, mas a longo prazo é o que rende mais. Por isso, o que temos que fazer é estabelecer os objetivos, o porquê que eu estou a investir, quanto tempo é que eu vou precisar deste montante e depois, consoante isso, definir a estratégia de investimento. Por isso, investir sem objetivos é como conduzir um carro sem destino. Podemos andar muito, mas só que não sabemos se estamos no caminho certo.

Muito bem.

Por isso, há mesmo que ter muito cuidado.

E nós não queremos nada que as pessoas entrem no novo ano sem esse GPS bem afinado.

O nosso futuro financeiro não se constrói num só dia, constrói-se com boas decisões e repetidas ao longo do tempo. Nós temos vindo aqui a referir várias vezes que a consistência é o mais importante de tudo. Por isso, se conseguirmos investir com propósito e consistência, metade do caminho está feito.

Muito bem. São os últimos conselhos deste ano de 2025, Pedro. Quando voltarmos agora à antena, já estaremos em 2026. Portanto, boas entradas e boas saídas.

Muito obrigado. Também desejo um excelente ano para ti, para toda a equipa do Observador, para quem nos ouve e que 2026 seja um ano de muito sucesso, saúde e uns excelentes investimentos. Até para o ano.

Até para o ano.