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Cá estamos mais uma vez com o Pedro Lino no "Boa Moeda Investimento". Pedro, hoje vamos olhar não para as finanças pessoais, mas para uma área que às vezes até se misturou com as finanças pessoais. Tem a ver com a gestão de tesouraria das empresas e também empresas em nome individual.

Sim, é verdade. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É verdade, hoje vamos olhar um pouco para o que é a gestão da tesouraria, porque muitas vezes as pessoas pensam que vendas é lucro. Gerar vendas é importante, mas se o dinheiro não estiver na conta quando é preciso pagar salários ou fornecedores, temos um problema de tesouraria e há que perceber a diferença entre os dois. E a tesouraria é muito simples: é a gestão do dinheiro disponível, entradas e saídas, ou seja, eu tenho vendas, tenho pagamentos a fornecedores, quanto é que sobra na tesouraria. A contabilidade muitas vezes difere do que está na tesouraria. Porque a tesouraria é o que está no banco. Na contabilidade está o teórico, muitas vezes, o dinheiro que eu não recebi, por exemplo, de fornecedores.

À prazo, não é?

Exatamente.

Vendo hoje, mas só vou receber daqui a dois ou três meses, por exemplo.

Exatamente. Por isso é possível eu contabilisticamente ter lucro, mas na realidade uma empresa falir.

Certo, isto é uma dificuldade de tesouraria.

Dificuldade de tesouraria. Por isso há que ter muito cuidado com isso. E isto escapa muitas vezes aos empresários, um, por falta de formação, porque os empresários muitas vezes percebem muito da sua atividade, por exemplo, a restauração, construção, etc. Ou seja, sabem da sua atividade, mas não percebem da gestão financeira, que é extremamente importante. E muitos confiam muito no contabilista, mas o contabilista em Portugal tende a olhar muito para o passado, não tende a arranjar soluções. E soluções que é prevenir ou avisar quem está à frente da empresa: "Olhe, está a acontecer isto, temos esta tendência", alertar para o que pode estar a acontecer de errado.

Para a tendência, sobretudo ao nível da tesouraria também. Eles olham muito, obviamente, para aquilo que dizem os documentos contabilísticos, que como disseste há pouco, não reflete necessariamente aquilo que se passa nas contas da empresa.

Mas convém muitas vezes analisar as tendências, porque é isso que podia dar algum conforto. Depois, muitas vezes há um foco muito excessivo na faturação. Nós vemos às vezes que mesmo em canais de YouTubers, que é: "Eu quero faturar milhões". Mas a questão não é faturar milhões, é quanto é que sobra no fim disto tudo.

Depois é preciso ver quantos milhões é que é preciso gastar para faturar esses milhões.

Exatamente. E depois em Portugal também temos um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, há uma grande mistura entre as contas pessoais e das empresas, principalmente os empresários em nome individual, e isso é um problema grave.

E as unipessoais.

E as unipessoais, tem a ver com a literacia financeira e as pessoas depois misturam tudo e muitas vezes quando veem dinheiro na conta à ordem, pensam que podem gastar quando, por exemplo, falta pagar o IVA ou falta pagar outro tipo de impostos e depois temos alguns casos, e eu conheço alguns, que dizem: "Ah, eu esqueci-me que afinal tinha que pagar os impostos".

Quando chega a nota de liquidação. E a questão do IVA pode ser, de facto, uma armadilha, não é?

Pois, porque isto tem que ser pago, os impostos chegam a um ponto, têm que ser pagos, mas quando o dinheiro está à ordem, as pessoas tendem a gastá-lo. E esta mistura, principalmente dos pequenos e médios empresários, é um problema grave em Portugal. Depois, temos a ausência de planeamento. É que poucas das empresas, são poucos os gestores que fazem um planeamento anual ou plurianual. E é importante fazermos um exercício de orçamento, que é perceber quanto é que achamos que vamos vender, quanto é que precisamos de gastar em custos, etc., para ter um planeamento e para ir fazendo o acompanhamento e perceber de onde é que vêm os desvios. Isto é válido nas finanças pessoais e sobretudo nas empresas, porque estamos a falar também de famílias e fornecedores que dependem da nossa atividade. Isso é muito descurado.

De funcionários, trabalhadores que são dependentes desse salário. Que consequências práticas é que isto pode ter?

Muitas vezes as consequências práticas é que quando se gasta o dinheiro, ou há salários em atraso, ou então há multas quando se entrega o IVA ou as contribuições para a Segurança Social com atraso, incapacidade de investir, porque gastámos para proveito pessoal, e depois leva provavelmente ao aumento de endividamento, porque o que eu vou fazer para pagar os impostos? Vou pedir um crédito ao banco e por isso já estou a pagar juros para pagar contas que eu devia ter pago. E depois, isto chega a um ponto que pode gerar uma imagem negativa da empresa e do próprio empresário. Por isso, acho que os empresários, principalmente em nome individual, têm que ter isto em conta, porque não podemos gerir tudo como se fosse contas de merceeiro.

Há soluções práticas que podemos adotar para resolver isto?

Há, e são situações muito simples. Então, soluções simples: separar as contas pessoais da empresa, nunca utilizar o dinheiro da empresa, mesmo em unipessoais, ter o que é a conta pessoal de um lado, o cartão de crédito ou o cartão de débito, dois distintos, porque assim podemos separar. O dinheiro da empresa não é o multibanco do empresário. Criar um mapa de tesouraria, ou seja, entradas e saídas, segregar as coisas, perceber quanto é que eu vou ter nos próximos meses de entradas e saídas e perceber quanto é que eu tenho que manter na tesouraria. Um Excel simples basta. Depois, negociar prazos de recebimento e de pagamentos. Se eu estiver a receber a 90 dias, não adianta eu pagar a 30, porque tenho que ter uma caixa muito grande, senão vou ter que pedir um empréstimo e já tenho um problema. Depois, ter uma reserva de segurança, ou seja, tal como um fundo de emergência, que nós já falámos aqui a título pessoal, a empresa também tem que ter caixa, tem que ter capitais próprios e tem que estar ali disponíveis, seja para investir, seja para fazer face a um cliente que nos devia ter pago e não pagou.

Ou um custo extraordinário que aparece.

Pronto, e há softwares simples também que permitem otimizar essas soluções.

Podemos rapidamente dar casos reais?

Sim, temos, por exemplo, empresas de construção com contratos lucrativos, mas que pagam adiantado a fornecedores e depois recebem a 90 dias. Foi este caso que falámos, acumulação de dívidas e tem que recorrer a crédito com taxas altas. Isto é um problema logo para a empresa de tesouraria. Por exemplo, um café que mistura contas pessoais com contas das empresas. O dono pensa que tem 5 mil euros disponíveis, mas esquece de pagar 4 mil euros de IVA e chega a um ponto que tem os salários em atraso 10 dias. Isto pode ser um problema.

Claro.

E basicamente, eu acho que uma empresa não pode crescer ou não pode ambicionar ser sustentável a longo prazo se não tiver uma tesouraria bem gerida. Ou seja, só assim é que se consegue evoluir. E gerir bem a tesouraria é mais importante do que ter muitos bons produtos, porque é ela que acaba por pagar os salários e os fornecedores e manter o empresário e a vida da economia ativa.

Muito bem, Pedro Lino, hoje olhámos aqui para a tesouraria, a importância de gerir a tesouraria das empresas. Voltamos para a semana com mais um "Boa Moeda Investimento". Obrigado.

Obrigado, até para a semana.