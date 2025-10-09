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Começa agora mais uma Boa Moeda, Má Moeda, sempre com o Paulo Ferreira. Paulo, os jovens que estiverem desempregados e entretanto encontraram emprego, podem acumular o salário com uma parte do subsídio de desemprego. Isto é incrível.

É incrível, tem prós e tem contras, mas é aproveitado, de fato. Saiu ontem a medida do governo, foi publicada em Diário da República. Abrange jovens até os 30 anos e o objetivo é promover a reintegração profissional mais rápida destes jovens, porque se estão no desemprego a perder subsídio, já estiveram empregados e perderam o emprego de alguma maneira.

E também para aquelas pessoas que se deixam estar, não é? Para aquele subsídio de desemprego.

Isso é a parte positiva. Por vezes, há pessoas que até fazem contas perante uma perspectiva de emprego, estando no desemprego.

O que compensa.

O que compensa, porque trabalhar também tem custos de transporte, de alimentação, por aí fora. E por vezes os ordenados que são oferecidos, nós sabemos que estamos num país de baixos ordenados, sobretudo para as camadas mais jovens, e pode não compensar, de acordo com as contas de cada pessoa, de facto, aceitar o emprego, receber o ordenado e deixar de receber o subsídio. Portanto, esta medida do governo pretende também desbloquear um pouco isto. Como é que isto funciona? De facto, jovens até aos 30 anos que estejam a receber subsídio de desemprego, quando arranjam emprego, continuam a receber uma parte do subsídio de desemprego, que pode ser 35% do valor mensal se o contrato de trabalho for sem termo, isto é, para promover também que essas pessoas encontrem um emprego não precário, e essa percentagem cai para 25% do valor mensal de subsídio de desemprego se o contrato de trabalho for a termo ou a termo incerto. Há aqui limites também quanto à duração. Portanto, este apoio da acumulação de salário como a parte do subsídio de desemprego mantém-se até quando? Até ao prazo em que acabaria o subsídio de desemprego, de qualquer maneira, se eles não estivessem a receber o subsídio, ou então até ao fim do contrato de trabalho, se o contrato de trabalho que eles arranjaram for a termo. Se for a seis meses, por exemplo, passado seis meses, acaba isso. Há, de facto, essa vantagem, que é, no fundo, às vezes dar um empurrão. Nós temos um problema com o desemprego jovem. Nós estamos em pleno emprego, genericamente, com a taxa à volta de 6%, mas a taxa de desemprego de jovens até aos 25 anos é de 21%. É bastante. Um em cada cinco está no desemprego. E há aqui vários fatores para isso, como já discutimos, e no fundo, esta medida do governo tem esse objetivo: dar um incentivo, um empurrão para que mais jovens aceitem mais empregos quando lhes são propostos, até porque nós conseguimos imaginar que não vão faltando ofertas de emprego neste momento. Aliás, a imigração também responde a isso. Para o Estado e o que o governo diz também é que isto até pode ser compensador, isto é, continuar a pagar esta percentagem de subsídio de desemprego, se retirar mais pessoas do desemprego, porque a prazo, são pessoas que deixam de receber durante tantos meses o subsídio de desemprego porque encontraram emprego. Vamos ver como é que isto funciona. Eu diria que é daquelas medidas que entre prós e contras, pode também haver aqui uma contribuição para que os ordenados oferecidos não subam, ou sejam mais baixos, de alguma maneira.

Por saberem que aquela pessoa também está a receber o subsídio.

Tem um complemento pra rendimento, de alguma maneira. Está aqui prós e contras, de alguma maneira. Há vantagens, claramente. Era daquelas medidas que mereciam ser estudadas daqui a um ano ou dois para perceber que efeito que pode ter.

O balanço, não é?

Exatamente.

Paulo, o que se passa com o ouro, que está a brilhar mais do que nunca?

Está a brilhar mais?

Eu ando muito atenta aos mercados. Sim. Eu antes de vir para aqui, preparo-me bem.

E como sabes, não está quase a bater ali os 4 mil dólares por onça em preço de mercado.

A onça está uma coisa louca.

A onça, o jaguar, o tigre.

O jaguar também.

Jaguar também. Mas, de facto, tem batido recordes históricos o ouro nos últimos tempos. Por quê? Tem a ver, sobretudo, com o contexto geopolítico. Já agora, o ouro como utilidade tem muito pouco em termos econômicos. Isto é, não é como os outros metais e matérias-primas que são transacionados em bolsas, os cereais, ou o petróleo, ou o aço, ou o zinco, ou o cobre. Esses metais, por exemplo, têm utilidades industriais conhecidíssimas e são necessárias para grandes indústrias.

O ouro é só pra meter no cofre.

É ourivesaria e meter em cofre, basicamente. Ourivesaria, mas mesmo essa função é uma função estética e também de reserva de valor.

E nos dentes também.

Exato. Aliás, brilha imenso. Tenho de trazer os óculos escuros pra olhar pra Carla de vez em quando.

Ainda por cima escolheu logo pôr à frente também. Isso é mais difícil.

Portanto, o ouro tem, de facto, a falta de utilidade econômica, a não ser este valor reserva e para onde muitos investidores se viram quando acham que tudo o resto está muito arriscado. Tudo o resto são ações, obrigações e por aí fora, outro tipo de aplicações. O que é que se passa? Estamos no meio de tensões políticas importantes, como sabemos, com guerras várias. Há uma paralisação nos Estados Unidos por causa do chatão da briga orçamental. A França, o governo está por aí, sempre temos falado sobre isso. E, portanto, quando os sinais estão muito difusos e quando há algum receio, há muitos investidores que começam a comprar ouro na expectativa de facto de terem ali um valor de reserva que vai valorizar. E no fundo, a oferta e a procura faz subir o preço. Lá está. Este ano o ouro já valorizou 49%.

Bem!

Portanto, estamos numa valorização fantástica, mas a partir do momento em que estas nuvens negras desaparecerem, também o preço pode cair por aí. Mas pronto, fica essa nota. Portanto, o ouro que lá têm em casa, vão guardando que está a valorizar.