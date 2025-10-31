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Hoje é dia 31 de outubro e, como sempre, neste dia, todos os anos, assinala-se o Dia Mundial da Poupança. Pedro Lino, bom dia. Nem de propósito. É um dia importante para nos alertar para várias coisas, não é?

Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É verdade, este é um dia muito importante, nem que seja, como referiste, servir de alerta. Temos que perceber que este dia deve nos lembrar que temos ter atenção para promover a educação financeira, a literacia financeira, a proteção dos investidores e deve lembrar-nos que devemos todos os dias compreender conceitos muito básicos, como o que é o risco do investimento, o que é poupar, o que é investir, o que são os retornos, o que significa diversificar, planear. Ou seja, tudo o que temos feito nos podcasts anteriores, acho que tem sido um trabalho muito importante e que este Dia Mundial da Poupança deve nos relembrar. Ou seja, um investidor informado é um cidadão mais livre. E a liberdade é algo que não se consegue comprar e hoje em dia está acessível, até através dos podcasts como aqueles que fazemos.

Claro. Há um tema também recorrente aqui nesta rubrica: a falta de literacia financeira é um problema grande ainda, não é?

É muito grande. Portugal continua entre os países da Europa com os níveis mais baixos de literacia financeira, falta de conhecimento da poupança, do investimento, do crédito, dos impostos, ou seja, lidar com dinheiro. E lidar com dinheiro, como já percebemos, não é só investir, é o sobreendividamento, decisões financeiras que são tomadas quando não temos informação suficiente. Os portugueses muitas vezes não sabem o que é a taxa de juro real, o que é um fundo de investimento, o que é um plano de poupança-reforma, o que é uma ação, uma obrigação. Têm medo do que não conhecem, depois perdem muitas oportunidades. E pior do que isso é que ao não estarmos informados, são mais suscetíveis de cair em burlas e promessas de rendimentos garantidos e sem risco, e normalmente rendimentos avultados.

Claro.

Depois, outra consequência séria da iliteracia é a pouca preparação, seja pra reforma, seja pros imprevistos que acontecem no dia a dia, que acontecem. Ou seja, nós se não tivermos um fundo de emergência, se não tivermos investimentos, se não tivermos capacidade de rapidamente fazer face a uma emergência, então não temos liberdade nenhuma e estamos condicionados na nossa ação do dia a dia.

E o que nós, no fundo, podemos fazer no dia a dia para tentar inverter isto?

Sim, a iliteracia combate-se com educação. E a solução tem que começar na casa e nas escolas, e até nas empresas, que também já falamos. Ou seja, falar de dinheiro com os filhos, explicar o que é o valor da poupança, o que é o valor do investimento, o que é decidir entre ir a um supermercado comprar um pacote de bolachas, uma maçã, duas maçãs, explicar como é que se vê o preço por quilo dos artigos. Isso são tudo exemplos pequenos que os filhos depois vão conseguir ganhar percepção de como é que a economia funciona no dia a dia. Depois, realizar orçamentos. As pessoas em Portugal não realizam orçamentos, seja em casal, seja a nível individual. Ou seja, em dezembro nós devíamos fazer um orçamento pro próximo ano, quanto é que nós pretendemos gastar, ganhar, como é que equilibramos e como é que poupamos e investimos. Envolver também os filhos nas decisões, porque se os envolvermos, então eles vão perceber por que que às vezes nós tomamos esta ou aquela decisão. Por exemplo, não podemos ir de férias pra aquele lugar. Por quê? Olha, porque não temos dinheiro suficiente. E isso, envolvê-los é muito importante.

No fundo, também é dar-lhes formação já.

É, exatamente.

Trazer eles um bocadinho para as escolhas.

Exatamente, porque ao eles tomarem parte da decisão e do processo de decisão, já estão a compreender a importância do dinheiro e a importância das escolhas. Depois, as empresas. As empresas também têm um papel fundamental. Já nem falo do governo, que esquecemos muitas vezes que são mais de 700 mil funcionários públicos, mas isso caberá ao governo. Mas as empresas também têm um papel muito importante e podem realizar sessões de formação de literacia financeira para os colaboradores e para os próprios gestores. Eu acho que em Portugal há uma classe gestora que tem pouco conhecimento em termos financeiros e muitas vezes existe vergonha de dizer: "Olha, não sabemos" e ao não admitirem que não sabem, depois fecham-se em si próprio e a empresa não cresce. Por isso eu diria também que cada um de nós pode também dar esse passo, que é definir objetivos, criar um orçamento mensal ou anual e investir pouco a pouco. Ou seja, não é preciso ser especialista para começarmos a investir.

Certo. E em termos sociais, se quisermos, agora indo pro coletivo, de facto, promover a literacia financeira em escolas, empresas e por aí fora.

Sim, eu acho que a CMVM também está a ter uma iniciativa muito boa, que é ir às escolas e apoiar iniciativas públicas, porque este caminho da formação e da educação é um caminho muito longo, mas que tem que ser feito a longo prazo. Depois, muitas vezes partilhar este conhecimento com a família e com os amigos. Se eu investi, as pessoas têm algum pudor em falar de dinheiro. Mas partilhar as experiências, no fundo, eu vou estar a trazer mais pessoas para o âmbito do investimento, não é só o poupar. Por isso, a partilha de experiências é muito importante, para além da partilha nas escolas e depois ensinar a investir de forma regular e permanente.

E para fechar, Pedro, podemos dizer, de facto, que este Dia Mundial da Poupança é mais do que uma data, não é?

É mais do que uma data, é um convite a agir, a aprender e a planear o futuro. O dinheiro é uma ferramenta, não um tabu, e quanto mais o soubermos usar, mais livres seremos. E como referi no início, nada paga o sentimento de liberdade.

Muito bem, Pedro Lino, aqui no "Boa Moeda Investir", no Dia Mundial da Poupança. Desejamos aqui, obviamente, ótimas decisões de investimento e poupança.

Uns ótimos investimentos para todos e até pra semana.

Até à próxima.