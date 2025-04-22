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Começa agora a Boa Moeda, Má Moeda das manhãs 360, sempre com o Paulo Ferreira. Paulo, viajar para os Estados Unidos está mais barato. É caso para dizer: pudera.

Pudera, está a ficar mais barato. Já vamos ver por quê. Desde ontem também viajar para Roma ficou mais caro durante os próximos dias. As viagens de avião já dispararam, porque muita gente está a caminho da capital italiana para assistir e participar nas despedidas do Papa Francisco. Mas viajar para os Estados Unidos e comprar bens ou serviços dos Estados Unidos está mais barato desde o início do ano. Tem estado em rampa descendente. Por quê? Por causa da questão cambial, porque o dólar está em queda desde o início do ano. Só pra termos ideia, no início do ano, era preciso US$ 1,03, quase US$ 1 certinho para comprar 1 euro, portanto paridade. Agora já são precisos US$ 1,15 para comprar 1 euro. Se virarmos isto ao contrário do ponto de vista de quem tem euros, como é o nosso caso, e queremos comprar dólares se formos aos Estados Unidos, precisamos de comprar dólares. Então é assim: nós precisávamos de 0,98 € para comprar 1 dólar no início do ano, em janeiro, nos primeiros dias de janeiro. Agora só precisamos de 0,88 € para comprar 1 dólar. Há aqui uma queda, parecem só 10 cêntimos, mas estamos a falar de 10%. O que significa que viajar para os Estados Unidos ou comprar bilhetes de avião que são denominados em dólares, tudo que seja hotéis, alimentação, isto é, fazer férias, se quisermos, nos Estados Unidos, está agora 10% mais barato em média do que estava no início do ano, por causa do efeito cambial. Uma parte da queda do petróleo deve-se também a este efeito cambial. Para nós, europeus, utilizamos o euro, mas pagamos o petróleo nos mercados em dólares, portanto precisamos de menos euros para pagar os mesmos dólares. Isso ajuda. É esperar que Trump continue a dar cabo do dólar, de alguma maneira, para adiar um pouco as férias ou então ir aproveitando e marcando as férias, porque ficaram mais baratas nos Estados Unidos.