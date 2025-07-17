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Sempre com o Paulo Ferreira. Paulo, as casas estão pela hora da morte, não estão?

Estão, e não param de subir, o que também é um fenómeno relativamente estranho, porque depois das subidas consecutivas ao longo de mais de uma década, também seria suposto que os preços das casas continuassem a subir, mas subindo cada vez menos, a taxa de crescimento cada vez menor. O que nós verificamos é que ultimamente, e os dados do primeiro trimestre confirmam isso, não só continuam a subir, como sobem cada vez mais. Isto é, há uma aceleração no nível dos preços e os dados do INE divulgados ontem são relativamente quase assustadores. Uma subida de 18,7%. Portanto, 19%, aqui à beira dos 20, no primeiro trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado, portanto, uma subida homóloga, como por regra, é o termo de comparação. A variação no trimestre anterior tinha sido de 15,5%. Há aqui um salto de cerca de três pontos na taxa de crescimento, o que de facto leva a supor que o mercado está cada vez mais sobreaquecido. E indo um bocadinho contra aquilo que seria o senso comum de depois de subidas, tantas subidas ao longo de tanto tempo, haveria um abrandamento nos preços, o que não significa que os preços caíssem. E este dado são os dados do INE, então o primeiro trimestre, estamos aqui a falar da mediana dos negócios feitos durante o primeiro trimestre e que o metro quadrado médio está próximo quase dos € 2000, € 1951 por metro quadrado, e o dado é calculado a partir dos mais de 40 mil compras e vendas que se fizeram durante este período, portanto, os primeiros trimestres de 2025. E mesmo o número de transações, o número de compras e vendas, subiu 25% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Não só temos aceleração de preços, como uma aceleração do número de negócios. Uma coisa também pode levar à outra, isto é, o facto de ter havido tantos negócios, tanta gente a comprar casa e tanta gente a vender, como é evidente, por outro lado, também leva a uma aceleração. As explicações para isto são, mais uma vez, o desequilíbrio entre oferta e procura, o facto de as taxas de juro terem caído também leva pessoas que com as taxas de juro mais elevadas foram adiando a compra de casa, porque a prestação que isso implicava era elevada e agora estão finalmente a fazê-lo. E depois também as medidas que o governo pôs em prática no ano passado para apoiar, sobretudo jovens a comprar casa, obviamente também tem algum impacto quando se isentam o IMI e o imposto de selo e quando se dá aquela garantia dos 15%, obviamente que isso é ótimo para quem consegue com essas ajudas comprar a casa, mas obviamente tem um efeito no aumento da procura.

E aquece o mercado.

Exatamente, se a oferta do outro lado, se não há casas a chegar ao mercado, que o compensem, obviamente que isso tem o efeito de inflação de preços também. Haverá também, na questão das taxas de juro, um efeito de ajuste de preços por parte do vendedor, sabendo que as pessoas com as taxas de juro mais baixas vão poder pagar, de alguma maneira, e uma compensação da baixa da prestação que está implícita na descida dos juros. Mas olhando para isto, é de facto preocupante, mais 19% de preço de casas no ano.

Ufa! Olha, e vamos ser aumentados, é isso?

Não vais ser aumentado, vai-te cair um bocadinho mais de dinheiro na conta lá para agosto, setembro. Por quê? Por causa do IRS, de facto. O IRS vai descer, foi aprovado ontem no Parlamento, a novidade é essa, e vai agora para promulgação do Presidente da República. E a ideia, de facto, é que as novas taxas de retenção, o governo agora depois disto vai ter que publicar as novas tabelas de retenção, que são aqueles números chatos que as empresas e as entidades patronais usam para saberem cada mês quanto é que nos descontam e quanto é que nos estão a receber para a conta. E o governo quer que isto esteja em vigor já em agosto e setembro e portanto será por aí que o rendimento líquido vai aumentar. Também ninguém vai ficar rico com isso. São cerca de 2 milhões de agregados familiares que vão sentir um aumento. Só para termos uma ideia, um contribuinte médio que ganhe cerca de 1500 € por mês, vai ter uma poupança de cerca de 80 € no ano todo. Atenção.

No ano todo?

Oitenta euros. Era por mês, não?

O que é que tu querias?

No ano todo. Querias, não?

Querias.

E uma massagenzinha, não?

Queria isso por semana.

Claro. Oitenta euros por ano, o que significa, se dividirmos isto aqui por 14, porque por regra as pessoas recebem 14 vezes por ano. Não quero estar aqui a fazer as contas de cabeça, mas isto dará cerca de 6 € por mês.

Eu creio que foi o Mário Morinho Lopes, deputado da Iniciativa Liberal, que no Twitter fez as contas e dizia que isto dava para 2 kg de laranjas por mês.

Olha, dá para 5,70 €.

Cinco e 70.

Cinco e 70.

Sim, dá 2 kg de laranjas.

Atenção, aqui estamos a falar deste cenário de 1500 € por mês. Um contribuinte médio. Agora, se o contribuinte ganhar menos, talvez o impacto percentual seja maior, mas em número de euros, se quisermos, em termos nominais, o impacto seja menor ainda, porque obviamente o salário também é mais baixo e o imposto que se desconta também é mais baixo. Mas pronto, a boa notícia, se quisermos, é que lá para agosto, setembro, o salário líquido, por força da redução do IRS, vai aumentar ligeiramente. Mas agora, vejam lá, não gastem tudo em laranjas.

Em laranjas. Boa moeda, má moeda, com o Paulo Ferreira.