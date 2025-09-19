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Cá estamos mais uma vez com Miguel Ferreira para olhar para a poupança e para a forma também de melhor gerir os investimentos. Miguel, hoje vamos falar basicamente de desvios ou erros comportamentais frequentes em investimentos.

Bom dia, Paulo. Sim, vamos falar aqui de um erro que é muito comum em investimentos financeiros, nomeadamente por parte dos investidores individuais, e que tem a ver com fatores psicológicos comportamentais nas decisões de investimentos. E que é importante as pessoas saberem desta possibilidade para estarem atentas, não o cometerem, porque isso pode ter consequências em termos de valorização dos seus investimentos.

Muitas vezes são aqueles comportamentos que temos até sem ter noção deles.

Sim, tentar contrariar o que o nosso comportamento nos tende a levar a fazer, que não é o ideal.

Qual é este, concretamente?

Um primeiro, e é dos mais estudados e discutidos, tem a ver com o chamado disposition effect em inglês, em português será o efeito de disposição. E qual é esta tendência que os investidores têm? De vender cedo os investimentos que estão a dar lucro e manter durante demasiado tempo os investimentos que estão a dar prejuízo. Um exemplo muito simples: se eu comprar, por exemplo, uma ação por 100 e a ação subir para 120, tenho tendência a vender logo, rapidamente, enquanto se uma outra ação, comprei a 100 e ela cai para 80 euros, tenho tendência a manter esse investimento, porque estou à espera que recupere e não tenha uma perda nesta ação individual.

E por que temos este comportamento?

Este comportamento decorre de quê? Decorre, em primeiro lugar, dos investidores, as pessoas em geral, terem aversão à perda, aversão ao risco. E perder 100 dói mais, em termos psicológicos, do que ganhar 100. E esta dor é simétrica no sentido em que perder 100 dói quase o dobro do que ganhar 100.

Claro, do que deixar de ganhar 100.

Exato.

E no fundo é a mesma coisa, não é? Isto é, se nós perdermos 100 ou ganharmos 100, no fundo, anulam-se.

Exatamente, um ao outro. Depois, há aqui também um fator de orgulho ou arrependimento de vender perdedores e termos que admitir o erro que cometemos. Enquanto quando vendemos ações em que estamos a ganhar dinheiro, em que temos lucros, há um sentimento de orgulho e sensação de que acertamos e que tomamos boas decisões de investimento.

Há aqui um problema mental também, em termos de contabilidade mental errada.

Sim, que é a tendência para pensarmos ação a ação, em perdas e ganhos individuais em cada ação, e não pensar em conjunto da nossa carteira de investimentos. E a lógica deve ser pensar em conjunto e não ação a ação.

Porque há ganhos e perdas que se anulam.

Tendem a anular, exatamente. Que é aquilo que normalmente nós chamamos em investimentos o efeito de diversificação. Ganhamos numas, perdemos noutras e isso tende a atenuar o risco da nossa carteira de investimentos.

E por que esta forma de olhar para isto é um problema?

É um problema por quê? Porque implica termos retornos mais baixos no longo prazo. E isto por quê? Porque há um fenômeno muito conhecido e estudado nos mercados financeiros, em ações, de que as ações que têm ganhos tendem a continuar a subir, enquanto as ações que têm perdas tendem a continuar a cair. É aquilo que nós chamamos de efeito do momentum. Os ganhadores passados tendem a ser os ganhadores futuros e os perdedores passados tendem a ser os perdedores futuros. E ao estarmos a ser induzidos neste efeito de disposição de vender as ações em que estamos a ganhar, estamos a perder esta possibilidade de termos os vencedores do futuro.

E há uma metáfora até para ilustrar isto.

Sim, que é no fundo arrancar flores e regar as ervas daninhas. É o que iremos fazer se realmente vendermos os ganhadores passados e mantivermos durante demasiado tempo os perdedores passados.

Claro, no fundo trocamos um belo jardim por um matagal a prazo.

Exatamente.

Se continuarmos com isto. Como é que se evita esta armadilha mental?

Sim. Uma forma de evitar, que já falámos aqui, é no fundo pensar em termos da carteira como um todo e não ação a ação. Não tomar decisões com base nos resultados, nas perdas e ganhos de cada ação. Depois, é ter um plano, definirmos as condições de vender antes mesmo de comprarmos uma determinada ação. E depois também inverter a lógica e perguntar: se não tivesse esta ação, comprava-a hoje ou não? Para tomar a melhor decisão de investimento mais informada possível e, obviamente, aceitar perdas cedo. Não é um fracasso, faz parte de investir nos mercados financeiros, termos perdas.

Claro, mais vale parar perdas do que estar a alimentá-las no tempo. Para concluir, Miguel, e fechar este episódio.

Em conclusão, este efeito de exposição mostra que investir não é só apenas sobre números e análise de retornos e de risco, mas é também sobre psicologia e é importante ter em conta estes erros comportamentais. E ter consciência desta possibilidade, deste erro comportamental, obviamente ajuda a controlá-lo e por isso é que eu decidi trazer aqui este tema, para as pessoas estarem alerta a este possível enviesamento que podem ter e tentar não incorrer nele, porque estão a sacrificar retornos no futuro.

Muito bem, Miguel Ferreira com o Boa Moeda Poupar. Para a semana voltamos a este tema dos enviesamentos quando se fala de investimento. Até lá.

Obrigado, Paulo.