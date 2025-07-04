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Este é o Boa Moeda Investir, todas as semanas com o Pedro Lino. Pedro, bem-vindo, mais uma vez. Falamos já de fundos de investimento, vamos continuar com esse tema. Vamos perceber, por exemplo, que tipos de fundos existem, estilo de gestão. Por onde queres começar?

Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Queria começar por o estilo de gestão. Nós temos vários tipos de fundos de investimento e temos que perceber como é que se escolhe. E a primeira é se é um estilo de gestão ativo ou gestão passiva. O que isso quer dizer? A gestão ativa significa que é o gestor que avalia as empresas, lê researches, faz pesquisas e identifica oportunidades e setores que acha que podem ser bastante positivos para os investimentos. É ele que toma as decisões de compra e venda. Isto é a gestão ativa. A gestão passiva é quando um fundo segue um índice, como por exemplo, o índice mais conhecido é o índice S&P 500 nos Estados Unidos, o índice mundial, que é o MSCI World, ou até índices europeus. E são os chamados fundos indexados ou os ETFs, que estão agora muito na moda.

Exato. No fundo, os títulos que estão cotados naquele mercado estão ali replicados em ponto pequeno.

Exatamente. No fundo, e na realidade não há nenhuma intervenção, não há nenhuma decisão, porque eles seguem o índice.

Só tem que ir se ajustando eventualmente pesos diferentes que as empresas ao longo do tempo vão adquirindo.

Exatamente. Depois temos um segundo fator, que é qual é a finalidade e benefícios fiscais associados aos fundos de investimento. Nós temos duas diferenças, que é PPR e os fundos tradicionais. Alguns fundos têm alguns fins mais específicos e benefícios associados, como seja o caso dos PPR, que têm vários benefícios. E desde 2018, é possível ter um PPR 100% em ações. Antes a lei só previa salvar o máximo de 55%, e depois foi criada essa possibilidade de poder investir em ações. Mas qual é a questão dos PPRs relativamente a fundos de investimentos? Permitem a dedução em IRS até € 400, depende da idade. Está sujeito a uma tributação muito mais reduzida sobre as mais-valias de apenas, no mínimo, 8%. Isto compara com os 28% dos depósitos a prazo ou até dos certificados de aforro, que pagam muito mais. E depois, os PPRs também permitem alterar a estratégia entre os vários fundos sem pagar as mais-valias. Os outros fundos, os fundos de investimento normais, são até complementares, porque são fundos que estão mais setoriais ou são fundos mais regionais, por exemplo, fundos de Europa, Índia, Ásia, Estados Unidos, especificamente de tecnologia, de saúde ou até os fundos de tesouraria ou fundos de dívida. Por isso, existem aqui vários tipos de fundos, uns mais associados a benefícios fiscais e outros mais associados aos investimentos, como são estes que acabei de referir.

Certo, mais segmentados quer por tipo de aplicação que fazem, quer em termos geográficos ou setoriais.

Exatamente.

Podemos ver geografia e setor, onde é que investem os fundos, então?

Sim, e depois temos os vários fundos, que têm componentes. Temos fundos que só investem nos Estados Unidos ou na Europa, outros são empresas tecnológicas, outros são fundos globais, fundos mistos. O que são fundos mistos? Combinam ações com obrigações, ou seja, com títulos de dívida, outros que são só focados em pequenas e médias empresas. Por isso, há toda uma panóplia de fundos de investimento que vai desde a gestão, desde os benefícios e até onde é que eles investem. Os riscos também existem.

Exato, é importante falar disso, Pedro. Que riscos é que estão associados ao investimento em fundos?

Os fundos de investimento não garantem capital. Só as seguradoras em Portugal é que podem garantir capital, os produtos que são emitidos por elas. Os fundos oscilam, porque a partir do momento em que temos ações ou investimento em ações, obrigações ou títulos de dívida, são títulos que estão cotados na bolsa e mexem diariamente. A partir do momento em que temos essa variação, significa que há este risco de preço. Mas aqui também entra um pouco o que já falamos nos podcasts anteriores, que é: o investidor precisa de tempo e de diversificação. Se nós tivermos um horizonte temporal longo, então este risco de perda reduz muito substancialmente. E já vimos que praços superiores a 10 anos, o risco praticamente é nulo, porque precisamos muitas vezes tempo para incorporar algumas más notícias que possam acontecer.

Certo, a flutuação tem a ver muitas vezes com a informação, com as notícias, com acontecimentos.

Exatamente. Por isso o risco é quem quer investir no curto prazo, tem o risco associado à perda de capital, até porque não existe garantia de capital. E depois, há que ter muita atenção ao perfil de risco, que também já falamos, porque muitas vezes as pessoas querem ganhar e quando os mercados estão a subir, querem o risco máximo, quando os mercados estão a descer, querem o risco mínimo.

Exato. Só que é impossível é adivinhar quais são os momentos.

Sim, e se nós tivermos com uma perspectiva de longo prazo, não existe essa emoção e também por esse fato, o risco diminui.

Muito bem.

Por isso, acima de tudo, horizonte temporal, ver também os custos e o histórico que está associado. As comissões, muitas vezes há comissões escondidas e há que ter atenção às comissões de gestão, às comissões de subscrição, de resgate ou de performance e, no fundo, tentar, no meio de todos estes fatores, escolher qual é o ou os melhores fundos que permitem rentabilizar os nossos investimentos.

Muito bem. E numa palavra, Pedro, quase a fechar, para concluir este tema.

No fundo, eu acho que investir através de fundos de investimento é mesmo uma forma bastante inteligente de colocar as poupanças a trabalharem para nós, com gestão profissional, diversificação e acesso a investimentos e oportunidades globais, porque os fundos podem investir em todo lado. E a boa notícia é que pode-se começar com pouco, ou seja, os fundos de investimento pode começar com € 15, € 10 por mês.

Não é preciso nenhum montante mínimo inicial.

Não é preciso nenhum montante mínimo e com vários perfis de risco. Por isso, neste momento, não há desculpa para as pessoas não investirem o seu dinheiro.

Muito bem, Pedro Lino, com o Boa Moeda Investir, todas as semanas. Voltaremos para a semana com um novo tema. Até lá.

Obrigado, bom fim de semana.