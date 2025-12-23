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Vamos falar sobre aquilo que mexe com os nossos bolsos. O governo reforçou os apoios para a compra de carros elétricos.

Mexe com os nossos bolsos, neste caso, com o nosso corpo também. Vai tudo no automóvel. É verdade, o mecanismo já existia, mas o montante tinha sido esgotado pela quantidade de pessoas que a ele acedeu, mas o governo agora reabriu mais uma linha com uma verba de mais 17,5 milhões de euros. Para quê? Para apoiar a compra de veículos elétricos. E atenção, a medida tem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2025, deste passado. Portanto, mesmo os automóveis comprados desde 1 de janeiro deste ano, que já tenham sido comprados, já estão quase em altura de ser trocados.

Podem beneficiar destes apoios, já com as baterias viciadas.

Exato. Não é bem assim, mas as pessoas estão a perceber a lógica. Podem beneficiar deste apoio.

É só apresentar a fatura de compra.

Apresentar a fatura, claro. Mantém-se toda a exigência, primeiro, que o veículo comprado seja novo e que tenha dado um automóvel de combustível fóssil com mais 10 anos para abate. Eram estas as condições, mas já era assim desde o início. Porque as pessoas compram automóvel, estão a substituir outro.

Sim, mas não quer dizer que o outro tenha 10 anos e que este seja novo.

Não tem que ser um chaço.

Claro. Obviamente.

Tem que ser novo, não pode ser um elétrico.

Vocês têm que me dizer de quanto em quanto tempo é que trocam o automóvel. Agora, o automóvel com 10 anos é um chaço.

Normalmente 45 em 45 anos. É a média.

Portanto, compraste agora o teu segundo, não é? Exato.

Está a trocar a carroça agora.

Os cavalos já andavam cansados.

Já estavam um bocado.

Dá descanso.

E portanto, mantêm-se as exigências: carros novos, elétricos, entregam outros para abate com 10 anos. As candidaturas abrem já no dia 29, portanto entre o Natal e o Ano Novo, quem quiser consegue.

É um dia que temos sempre altura calma e tranquila.

Mantém-se até 12 de fevereiro.

Depois do almoço dia 25, por que não trata disso?

Mas é importante pôr isto na agenda, quem esteja nestas condições e quer aceder, que isto funciona no sistema do primeiro a chegar é que é o atendido. Isto é, até esgotar a verba, isto é por ordem de entrada dos pedidos.

É uma espécie de Black Friday.

É uma espécie de Black Friday, exatamente. E os 17 milhões esgotam-se num instantinho, reparem, porque cada automóvel recebe-

Uma garrafa de azeite, 1 kg de bacalhau e já foi.

Já foram os 17 milhões.

E uns pinhões.

Vocês já não se lembram. Sabem quanto é que é o apoio para o automóvel? Têm ideia? Não se lembram já? Ainda bem.

Isto é a vantagem de trabalhares com pessoas novas. Estão sempre a refrescar.

Amanhã trago o mesmo tema e vocês acham que é novo. Entre 4 e 5 mil € por automóvel. Pois, assim já dá.

Já dá para as jantes.

Já dá.

Para pôr aqueles vermelhos que tu gostas.

Não se consegue avançar, de facto, com esta gente.

A carro tem o volante dela toda coberta de alhadas.

Espero que a direção esteja a ouvir isto. 4 a 5 mil € para o automóvel. Se forem bicicletas elétricas também entram aqui. Eu acho que aqui não é preciso dar nenhuma para abate com mais de 10 anos, sobretudo que seja a gasolina ou a gasóleo. Que seja a batata e arroz, basicamente. As bicicletas recebem apoio entre os 500 e os 1500 €. Portanto, quem estiver nestas condições, queira tentar.

É chegar-se à frente.

É chegar-se à frente e pôr uma notinha no calendário para o dia 29 de dezembro, enquanto estiver ali a acabar uma fatia de bolo rei para preencher os formulários para ver se tem este apoio.

Ou comprar a roupa interior azul para o fim de ano.

Exato, aquela escolha ali.

Aquela escolha sempre difícil. Também há novidades nos transportes públicos.

Isto está tudo ligado. Hoje é o dia da mobilidade. Bom, os preços dos bilhetes avulso da CP vão aumentar 2,26% no próximo ano, está em linha com a inflação. Os passes vão manter-se na mesma. Isto foi anúncio da empresa ontem. Estamos aqui a falar do passe ferroviário verde, dos passes regionais, se quisermos o navegante e o andante, o navegante em Lisboa, o andante no Porto, não vão ter alteração. Só para termos uma ideia também, quanto é que custa um bilhete de alfa pendular entre Lisboa e Porto.

30.

Para a antiga primeira classe.

30.

Primeira classe, 30?

Não sei. Quando eu estive não era 30. A primeira classe.

A primeira chama-se classe conforto, depois a classe turística, são as duas classes.

É mais, é 40 e tal.

É 49,90.

50 €.

Cartão jovem.

49,90 na classe conforto e na turística é 35,70. Não é barato.

Não, se fores em família, não vale a pena.

Não, com duas pessoas já compensa ir de automóvel, penso eu.

Ou de autocarro, que é bastante mais em conta.

Ou de autocarro, então se apanhas aquelas tarifas de 5 €.

E aquelas cadeiras pequeninas também.

É mais cómodo.

Isso para mim é difícil, porque eu sou muito comprida pelas pernas que eu tenho.

Tu és alta, Maria João.

Preciso de dois lugares. As pernas.