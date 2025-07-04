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Este é o "Boa Moeda Poupança", todas as sextas-feiras com Miguel Ferreira. Miguel, mais uma vez, bem-vindo. Hoje vamos falar aqui de sobre-endividamento. Chega-se de endividamento, basicamente, não é?

Sim, bom dia, Paulo. O sobre-endividamento é realmente um tema importante relacionado com poupança, porque pode colocar uma família numa situação de estresse financeiro e levar realmente a perdas muito grandes e uma perturbação muito significativa da vida familiar. Portanto, é importante as famílias estarem alertas de sinais de sobre-endividamento. Quais são os sinais de alerta que os portugueses devem estar atentos? Incapacidade sistemática de conseguir poupar, ou seja, chegar ao dia 20 do mês, por exemplo, e já termos gasto os rendimentos todos.

Certo.

E não conseguimos poupar. E como já falamos aqui, a poupança até deve ser feita é no início do mês. Primeiro poupamos, pagamos a nós próprios.

Tirar da cabeça. É preciso que os rendimentos o permitam, de alguma maneira.

Sim, há um problema sistemático na economia portuguesa, de que os salários são relativamente baixos, que decorre da baixa produtividade, mas os salários são efetivamente baixos e muitas vezes é impossível para muitas famílias poupar. Mas é importante haver este hábito, que nem seja de poupar € 1 ou € 5, e fazê-lo no início do mês. E depois, quando um dia as condições dos rendimentos proporcionarem, fazer uma poupança mais significativa. Depois, um outro sinal importante de sobre-endividamento é frequentemente termos que recorrer a crédito para fazer face às nossas despesas correntes. Não são despesas fora do normal, despesas correntes que tenham a ver com alimentação ou educação dos filhos. Depois, termos múltiplos créditos em vários bancos, também é um sinal de alerta. Depois, é termos um valor de ativos, quer seja ativos financeiros ou não financeiros, como seja, por exemplo, o valor da habitação, inferior ao valor dos nossos créditos.

No fundo, devemos mais do que aquilo que temos, de alguma maneira.

Do nosso património.

Património.

Total, financeiro e não financeiro. E depois, um outro sinal é termos taxas de esforço, que já falamos aqui, que é a porcentagem do nosso rendimento destinada a pagamento de dívidas, demasiado elevadas. Portanto, enormemente um sinal de alerta é uma taxa de esforço superior a 30%.

Até 30% destinado a pagamento de créditos, todos os meses, prestações, 30% do ordenado. O que for acima disso, já é sinal de alerta.

Já é sinal de alerta de que podemos estar a entrar numa situação de sobre-endividamento.

Claro. Como é que nós damos os primeiros passos para evitar chegar a este tipo de situação?

Sim. O primeiro passo para tentar evitar este tipo de situação de sobre-endividamento é termos a totalidade dos nossos créditos e o total das nossas responsabilidades. E aqui há uma ferramenta muito útil, disponibilizada pelo Banco de Portugal, online, que é a chamada Central de Responsabilidades de Crédito, que é de consulta gratuita. Portanto, uma primeira recomendação era ir à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal e consultar, termos a fotografia total de quais são os nossos créditos.

Cada um de nós pode consultar os seus próprios.

Cada um pode consultar os seus próprios.

O acesso, se não erro, faz-se através também das credenciais de acesso ao Portal das Finanças, não é?

Exatamente, pode-se usar exatamente as mesmas credenciais. Acho que a chave móvel digital também dá acesso e dá-nos imediatamente uma lista de todas as nossas responsabilidades de crédito.

O que naquele momento devemos a instituições financeiras, não é?

Sim. E isso ajuda muito para tentarmos identificar todos os créditos que temos e todas as prestações que temos que pagar. E depois, uma recomendação importante é, a partir daí, priorizarmos o pagamento de créditos que têm taxas de juro mais elevadas.

Começar por aqueles que ver qual é os juros mais elevado, que no fundo está nos a levar mais esforço, de alguma maneira.

Exato. E por quê? Porque se não priorizarmos aqueles que têm taxas de juros mais elevadas, vai haver um efeito de bola de neve, que é, se não pagamos as prestações, não estamos a pagar os juros, os juros vão ser adicionados ao capital em dívida e vão sendo capitalizados, ou seja, cada vez vamos devendo mais juros e a prestação vai sendo cada vez mais alta.

Ora bem, quando nós chegamos a uma situação limite, de alguma maneira, o que é que temos de fazer?

Sim. Devemos tentar agir o mais cedo possível. E um primeiro passo é falarmos proativamente com o banco ou com as instituições financeiras com as quais temos estas responsabilidades de crédito. E não devemos estar à espera que sejam eles a contactar-nos, devemos nós proativamente abordá-los e não deve haver receio em fazê-lo, porque não é do interesse da instituição financeira que o crédito seja considerado malparado.

E depois entrar em vias jurídicas, eventualmente, a processo mais caro.

Isso é prejudicial, gera perdas para o próprio banco, o crédito ser considerado malparado, portanto, as instituições financeiras têm todo o interesse em ajudar-nos. Portanto, proativamente devemos contactá-los para evitar o agravamento da situação. Esconder a nossa situação de sobre-endividamento não é uma boa estratégia, até porque mesmo que a gente não contacte os bancos, eles têm acesso à informação. Tal como nós temos acesso à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, os bancos também têm acesso para os seus clientes.

Àquilo que eles devem e o cumprimento ou não que eles fazem disso noutras instituições.

Exatamente. Todas as falhas em cumprimentos ficam registados na central do Banco de Portugal e todos os créditos, mesmo com outros bancos, são visíveis para o banco em que nós temos o crédito, porque o próprio banco tem acesso à Central de Responsabilidades de Crédito.

Por fim, Miguel, uma solução para isto pode ser a consolidação de créditos.

Sim, uma solução muito útil quando realmente temos uma situação de sobre-endividamento, quando temos os tais sinais de alerta que falamos no início, é consolidar o crédito. Que consiste em quê? Consiste em unificar num único crédito vários créditos que temos O que permite ter apenas uma única prestação mensal. Portanto, é um crédito pessoal específico para este efeito, que se destina a liquidar os já existentes e, como tal, consolidamos apenas neste crédito pessoal a nossa situação financeira. Qual é a vantagem? É muito mais fácil gerir apenas um crédito do que vários créditos e muitas vezes conseguimos obter um crédito pessoal para consolidar, para pagar os outros créditos com uma taxa de juro média mais baixa do que temos nos restantes créditos.

Portanto, estavas a dizer que é uma solução mais vantajosa esta, certo?

Sim.

Força, então.

O crédito consolidado tem a vantagem de tornar mais simples a gestão do nosso orçamento. Por quê? Porque em vez de termos várias prestações a pagar de vários créditos, temos apenas uma única prestação deste crédito pessoal que foi contraído para consolidar e pagarmos os restantes créditos. E este crédito, para este efeito de consolidação, geralmente tem taxas de juro mais favoráveis do que nós potencialmente temos num outro crédito pessoal ao consumo ou no cartão de crédito.

Que são juros mais elevados.

São taxas de juro mais elevadas.

E pode ter prazos mais longos também.

Exato. E uma outra vantagem é que conseguimos reestruturar o crédito no sentido de termos um prazo mais longo.

Dilui a prestação.

Sim, uma prestação mais baixa para fazermos face às nossas responsabilidades.

Muito bem, então com o Miguel Ferreira todas as sextas-feiras. Hoje falámos dos sinais de alerta de sobreendividamento e como evitá-los. Voltamos para a semana com um novo tema. Até lá.

Obrigado, Paulo.