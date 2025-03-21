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Este é o som da Boa Moeda, Má Moeda, da Rádio Observador. Paulo, esta manhã falamos da redução de impostos na compra de casa pelos jovens.

Sim, porque é uma medida que está em vigor desde o ano passado e já se pode fazer algum balanço, de alguma maneira, pelo menos da forma como está a ser utilizada esta medida até agora. Se corrermos aqui de dados do Público, já foi utilizada por 26 mil jovens na compra de 18 mil habitações. Por que o número de jovens é muito superior ao número de habitações? Porque muitas casas são compradas por duas pessoas.

A dois.

A dois. São duas pessoas beneficiadas para o mesmo imóvel, se quiserem. Portanto, 18 mil casas já compradas com esta redução parcial no imposto, no IMT, o imposto que se paga quando se compra a casa, e o imposto de selo que também está anexo a este tipo de contratos. O valor médio de aquisição destas casas foi de cerca de € 190 mil. Isto vai quase até os 400, o benefício, isto é, para compra de casas até os € 400 mil. O que atira o montante das aquisições, isto no fundo é fazer aqui uma multiplicação, para 3,4 mil milhões de euros. Isto são dados do Ministério das Finanças. Portanto, já há aqui um valor acumulado de corte de impostos, nestes casos, de 100 milhões de euros entre os dois impostos, o IMT Jovem e o imposto de selo. E fazendo aqui uma conta, isto é, pegando neste bolo de 100 milhões de euros, que foram os impostos que deixaram de ser pagos e o número de casas que foram transacionadas, as tais 18 mil habitações, dá aqui uma poupança de 5.560 € em média, por cada casa que foi comprada de acordo com este regime, o que é dinheiro.

É dinheiro. Claro.

É dinheiro, sobretudo quando se está aqui a trocar.

Se é jovem.

Se é jovem e conta-se os tostões todos nestes casos, porque isso é uma parte dos custos. Depois há os custos das escrituras, notariais, além, obviamente, das entradas e por aí fora.

Entretanto, o cabaz de produtos básicos está mais caro.

Está mais caro, ligeiramente mais caro. Estamos a falar daquele cabaz alimentar de 63 bens, sobretudo produtos básicos, de facto, de alimentação, que a DECOproteste acompanha desde o início da guerra na Ucrânia. Voltou a aumentar em março, em relação a fevereiro, uma subida aqui de 1,20 €.

Já tinha descido ou continuou a subir?

Já tinha descido. Exatamente. Custa agora aqui à volta de € 237 este cabaz. Há um ano, este cabaz custava um pouco mais do que agora, mas € 1,40, uma coisa pouca. Portanto, significa que estamos mais ou menos neste fevereiro estabilizados. Houve subidas e descidas ao longo destes meses, mas quando comparamos agora, estamos ali mais ou menos ao mesmo nível. Isto quando comparamos, de facto, com 2024. Agora, quando fomos até lá atrás, com o início, fevereiro de 2022, quando a DECOproteste começou estas contas, o cabaz, nessa altura, custava menos 52 €, menos 26% do que custa agora. O que lá está, os preços sobem e depois é muito difícil voltar. É como a pasta de dentes no tubo. É muito fácil tirá-la cá para fora, é muito difícil depois voltar a colocá-la lá dentro. Os preços têm assim a mesma coisa. Nós ficamos um pouco iludidos, às vezes, com a descida da inflação, mas lá está, isso não significa que os preços, aliás, não quer dizer nada, mesmo que os preços estejam a descer. Significa é que estão a aumentar a um ritmo menor, mas continuam lá em cima.