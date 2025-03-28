Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o som da Boa Moeda, a Má Moeda da Rádio Observador. Paulo, esta manhã falamos das rendas de casa que afastam muitas pessoas dos concelhos mais caros.

É verdade, nós temos um pouco essa noção. Obviamente, à medida que as rendas vão subindo, as pessoas, ou muitas pessoas, ou mais pessoas, se quisermos, vão deixando de poder pagá-las e portanto, vão pra outros concelhos. Agora, temos alguns dados que nos mostram isso também. São dados da plataforma Idealista que ontem à tarde, mão muito amiga, me fez chegar. A Carla foi muito simpática.

Que bons amigos que tu tens, Paulo.

Foi muito simpática a Carla, na partilha desta informação. E esses dados, de facto, mostram que cruzam dois dados, das rendas médias ao nível concelhio e também os dados da procura de casa ao mesmo nível concelhio. O caso de Cascais e Loulé, por exemplo, são paradigmáticos, têm rendas mensais superiores a 2 mil € em média e onde a procura é muito baixa. Foram analisados 88 municípios. O critério foi que tivessem pelo menos 35 casas para arrendar anunciadas naquela plataforma no final de 2024, um número mínimo que garante que a amostra não tem grandes desvios. E destes 88 municípios, há 18 com custos medianos superiores a 1500 € por mês. A maioria dos concelhos mais caros está, de facto, entre aqueles que são menos procurados pelas famílias que ponderam arrendar uma habitação. Cascais, no distrito de Lisboa, é o município mais caro de todos para arrendar casa. Tem um valor médio de 2970 € por mês e está no fundo da lista da procura, claro, no lugar 80, octogésimo, se não me engano, é assim que se diz o número de ordem.

Enquanto não houver um teto pra isso, isso não vai mudar.

Pois, de alguma forma é isso. Ou então mais casas para arrendar no mercado, que fazem baixar o preço médio, como é evidente. O mesmo se passa com Loulé, em Faro. O custo do arrendamento mediano chega aos 2166 €. Está na posição 65 do ranking da procura. Faro também, embora aqui a pressão do turismo seja óbvia, Loulé e Faro, o terceiro município mais caro para arrendar casa, já fica um pouco abaixo dos 2 mil €, 2976, que está na posição 36 do top da procura. Por outro lado, cerca de metade dos 31 municípios que apresentam rendas inferiores a 1 mil €, estão entre os concelhos mais procurados para arrendar casa. Portanto, no fundo, aqui a indicação clara de que o preço, obviamente, afeta a procura, neste caso.

Paulo, e os juros dos certificados de aforro vão mesmo cair.

Vão mesmo cair já a partir deste próximo mês de abril. Exato, porque as contas para abril são feitas a partir da Euribor há três meses do final de março. Portanto, já se podem fazer essas contas. Hoje é o último dia útil, não é?

Útil, é. Não, segunda-feira, 31.

Segunda-feira, exatamente. Mas já se podem fazer essas contas. Já há uma certeza, de facto, que a taxa dos certificados de aforro já não vai ser 2,5%, que é o teto máximo definido em lei, mas vai passar pra 2,415%. Portanto, quem a partir de terça-feira for subscrever certificados de aforro, já é esta taxa inferior de que vai beneficiar. E é a primeira vez em mais de dois anos, de facto, que os certificados de aforro têm uma taxa de juro que está abaixo do máximo previsto na lei. Ela era de 3,5% até 2023, depois o governo decidiu cortar um ponto percentual para 2,5%, sendo que a composição desse juro é sempre a média da Euribor a três meses, com o máximo 2,5%. A partir do momento em que a Euribor começa a cair abaixo dos 2,5%, começa-se a aplicar a média da Euribor e é o que está a acontecer agora.

Paulo Ferreira, com as notícias que mexem com o nosso bolso. Segunda-feira há mais novidades.