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Paulo Ferreira, começamos pelas licenças para a construção de casas, que estão a aumentar.

Estão a aumentar.

Anda por aí tudo a construir.

Ou pelo menos a querer construir. A tentar. Ainda estamos naquela fase que é pedir a licença para construir, só depois disso é que as obras avançam.

Desculpa, Paulo, que é normalmente logo o primeiro entrave, a primeira dificuldade, os tempos para o licenciamento.

Demoram logo.

Demoram.

E por isso, daqui as boas notícias também. Ou seja, se há um desequilíbrio entre a oferta e a procura no mercado de habitação, que tem levado a este aumento de preços, as coisas têm que começar por aqui, por algum lado. E isso é construir. Tem que haver mais casas no mercado, de alguma maneira, que é para ver se há algum arrefecimento dos preços. E a boa notícia é essa. De facto, as licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais aumentaram quase 16% até maio. Estamos aqui a falar dos primeiros cinco meses do ano, em termos homólogos, quando olhamos para o número de fogos. Isto aqui são licenças para construção, isto é, para edifícios, independentemente de os edifícios serem unipessoais, se quisermos, ou serem prédios para várias habitações, vários fogos. Quando olhamos para o número de fogos que são licenciados, eles aumentaram 26%. Estamos aqui a falar em termos homólogos, porque são os primeiros cinco meses deste ano face aos primeiros cinco meses do ano passado.

É bastante, é considerável.

É considerável. O que significa, de facto, que parece haver aqui qualquer coisa a mexer. Agora vamos ver se é sustentado ou não. Quando olhamos para as licenças de construção emitidas nestes primeiros cinco meses, elas foram, grosso modo, 8600. Mas agora compare-se isto, e isto já reflete o tal aumento de que estamos a falar, 8600 ao longo de cinco meses. Isto dá uma média de 1800 por mês, neste ano, de licenças emitidas. Vamos comparar com aquelas que tinham sido emitidas em 1992, 4700 por mês. Portanto, agora 1800, mesmo com esta subida, em 92, estávamos no início do boom da construção.

Estávamos ali na fase do plano especial de realojamento.

Ainda não estávamos.

Ainda não estávamos lá.

Foi depois em 94, 95, o PER. E portanto, isso era o mercado particular privado a funcionar, 4700. Em 92 estavam a ser emitidas por mês quase o triplo das licenças de construção que foram emitidas agora, mesmo com esta subida. Isto mostra, de facto, que nós tivemos um boom até mais do que a viragem do século e depois a construção caiu claramente para níveis mínimos.

Consequência também da bolha imobiliária.

Da bolha imobiliária, da crise financeira. Ali de 2007, 2008, os bancos emprestavam muito dinheiro para a construção, não só para a compra de casa, como para a construção. Deixaram de emprestar, pelo menos nas mesmas quantias nessa altura, e houve claramente uma desaceleração do setor da construção e ficámos assim. Só para termos uma ideia também de um desacerto cá no mercado, nos últimos 10 anos, o número de divórcios por ano é muito superior ao número de casas novas colocadas no mercado. E por que o divórcio? O divórcio é uma das razões das nossas vidas que levam à procura de mais uma casa. Por regra, mais uma casa, a necessidade de uma desdobra-se em duas, de alguma maneira. Isso mostra, de facto, que a procura acaba, sem contar com os casamentos e por aí fora, a procura de casa acaba por subir. Portanto, uma boa notícia, mais licenças para construir. Mesmo assim, é cerca de um terço daquilo que foram outros tempos em que a construção, de facto, era muito mais dinâmica.

Entretanto, Paulo, o cerco de Bruxelas está a apertar, o cerco às grandes plataformas de comércio online chinesas.

É verdade.

Às Temus e Sheins desta vida.

Exatamente. Essas são as que nos vêm logo à cabeça, são as principais, são aquelas seguramente também mais utilizadas em Portugal. E agora há um relatório que foi elaborado por eurodeputados que vem denunciar a insegurança de vários produtos que são vendidos por estas plataformas de comércio online chinesas. O comissário europeu com esta pasta, que tem também a pasta da defesa do consumidor, Michel McRae, perante este relatório de eurodeputados, mostrou-se apanhado de surpresa, disse mesmo que está chocado e que a Comissão Europeia tem o dever de proteger os consumidores europeus. O que é que estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, de impermeáveis de chuva para crianças que têm materiais tóxicos, óculos de sol que não têm os filtros de raios ultravioleta, que são obrigatórios.

E que são objetivo.

Exatamente, são objetivo também. Isto é obrigatório à luz das regras europeias. Calções de banho com cordões cujo tamanho é muito grande. Aqui não sei qual é o problema, não sei se há o perigo de enforcamento, involuntário.

Ou se caem.

Ou se caem.

Se tropeçam nos cordões.

Às vezes nós sabemos que a União Europeia também tem umas regras. As chupetas que se soltam facilmente, que representam o risco de asfixia. Sabemos isso. Enfim, são alguns dos exemplos citados neste relatório. Nada que nos surpreenda também, para quem vai conhecendo e tem contacto com esses produtos. E a Comissão Europeia, de facto, quer atuar sobre estes produtos de origem chinesa, que são considerados perigosos à lei europeia. E o comissário diz que estão à espera agora de uma investigação mais profunda, para recolher provas, para depois tomarem medidas.

Provavelmente ainda vão encontrar outros produtos.

Outros, seguramente. Aliás, há o sistema Safety Gate, que é um sistema de alertas rápidos sobre produtos considerados inseguros, que no ano passado recebeu mais de 4100 avisos. Categorias como cosméticos, brinquedos e aparelhos eletrónicos a dominarem aqui as queixas. Portanto, produtos que, de alguma forma, ou nos podem pôr em causa a saúde ou algum risco, no caso dos cosméticos.

Cosméticos, sim.

Cuidado com a pele.