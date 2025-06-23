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Este é o Som da Boa Moeda, Manuel Palux. Temos um convidado, Filipe Garcia, economista e especialista em mercados financeiros. Bom dia, Filipe Garcia. Bem-vindo a esta emissão das manhãs. Os mercados na Ásia já abriram há umas horas, na Europa estão a acordar agora. Como é que estão a acordar depois deste ataque americano ao Irão?

Olá, bom dia. Na verdade, para já, a agitação não é muita, ou seja, se não soubéssemos aquilo que aconteceu durante o final de semana, não o adivinharíamos pela evolução dos mercados. A única coisa que se nota é uma subida do petróleo, que seria também de esperar.

É o mais sensível, não é?

Sim, mas que a rigor também estamos a falar de uma subida de cerca de 2%. É verdade que coloca o petróleo em máximo de cinco meses, o que é relevante, mas não estamos a ver nenhuma reação muito volátil, muito significativa nos mercados asiáticos, nem sequer nos futuros dos Estados Unidos, ou seja, esse até seria, se calhar, o melhor indicador. Ou seja, o mercado de futuros que abre mais cedo, que está quase permanentemente aberto.

E que nos dá o indicador já agora sobre a forma como vão abrir os índices de ações mais logo.

Exatamente, ou seja, está a dar uma indicação de que a Bolsa de Nova York irá abrir com uma perda muitíssimo ligeira, mas nada de anormal, ou seja, muito dentro daquilo que seria um dia de transações normais. Portanto, só se nota, para já, no preço do petróleo, embora também de uma forma que talvez até esteja a surpreender por não ser tão forte quanto isso.

Por se limitar a esses 2% de que falou há pouco. De qualquer forma, se olharmos aqui para um período um pouco mais longo, as últimas semanas, vemos que o petróleo deu um salto importante ali na casa dos 13, 15%. Isto já agora, quando Israel começou a atacar o Irão. Será que, de alguma forma, os mercados já teriam descontado o desenvolvimento deste conflito?

O papel dos mercados é exatamente esse, ir tentando perceber o que é que está aí em potencial que se pode concretizar. E a verdade é que se falarmos apenas dos aspectos mais fundamentais da oferta e de procura do mercado de petróleo, tendo em conta a desaceleração da economia global, um conjunto de produtores que querem meter mais petróleo no mercado, de facto, nem haveria grandes motivos para termos o petróleo alto e só o temos devido a esta questão. Por exemplo, só para se ter uma noção, pelo Estreito de Ormuz, que é um daqueles assuntos que mais se tem falado, se o Irão fecha ou não o Estreito de Ormuz, por ali passa cerca de 20% da produção de petróleo mundial e, portanto, se tivéssemos aí um encerramento, significaria tirar do mercado, pelo menos temporariamente, o montante dessa natureza. É por isso que o petróleo sobe, mas em rigor, depois daquilo que aconteceu durante o fim de semana, depois daquilo que tem acontecido nas últimas semanas, até é um pouco surpreendente a reação do mercado, que tem sido bastante complacente ao longo das últimas semanas, mostrando pouca preocupação. O que me parece que é, digamos, um otimismo não relativamente à evolução do conflito naquela região em concreto, mas uma perspectiva de que ele não irá alastrar e que essencialmente os maiores intervenientes a nível mundial poderão, de alguma forma, não entrar em choque relativamente àquilo que está a acontecer no Médio Oriente.

Olhando para um quadro mais global e para impactos económicos, podemos dizer que é dessa evolução do petróleo, que pode subir, que pode não subir, como está a referir, ou não subir assim tanto, que virá o impacto económico deste conflito?

Sim e não só. Ou seja, eu creio que os impactos económicos diretos, que podemos considerar do ponto de vista do choque energético, de uma subida dos preços, etc, tem-se falado muito nisso, viria do petróleo. Mas creio que não é por aí que em termos de economia global, a situação se coloca de uma forma mais clara. Penso que é muito mais ao nível da confiança. Esta guerra, que é uma guerra, é um problema adicional que se acrescenta a outros que já vinham afetando a economia global e, sobretudo, a confiança nos últimos meses. Estamos a falar, como é evidente, da guerra comercial, do próprio ciclo econômico global, que é de desaceleração, com destaque grande para a China, a própria guerra na Ucrânia, que já dura anos e que vai minando também a confiança dos agentes econômicos. E aquilo que tem sido mais visível, no que diz respeito aos dados mais recentes, é que as flutuações, quer no consumo, quer no investimento, têm tido muito mais a ver com a expectativa do que vai acontecer no futuro do que propriamente com factos em concreto. E nesse sentido, este conflito não ajuda, porque a incerteza permanece. Além de tudo aquilo que já tínhamos em cima da mesa, agora temos a bola do lado do Irão, isto é, vai retaliar, vai retaliar localmente, vai retaliar globalmente com ações terroristas, vai atacar alvos ou não dos Estados Unidos na área, qual será a reação de outros países do Golfo, qual será a reação da Rússia e da China, ou seja, se vai ou não fechar o Estreito de Ormuz. E, portanto, parece-me que esse tipo de incógnitas, que gera dúvidas nos agentes econômicos, em todos eles, dos Estados aos consumidores, às empresas, parece-me que é o efeito mais preocupante, se quisermos, para os próximos tempos. Isto assumindo, naturalmente, que não temos um escalar de conflito que nos leve a temas militares mais complexos. Mas francamente, aquilo que temos visto nas últimas semanas ou nos últimos meses é muito mais um tema de confiança Do que propriamente de efeitos diretos, por exemplo, do petróleo.

E Felipe Garcia, esse efeito atrás citado da incerteza e da falta de confiança estão a provocar já uma desaceleração das economias de alguma maneira?

Estão, porque vimos que, por exemplo, com a guerra comercial, o que tivemos foi, por um lado, antecipação de importações para evitar tarifas e exportações, naturalmente, mas também vimos alterações do ponto de vista do consumidor, que se tornou bastante mais cauteloso, muitíssimo mais por parte das empresas que perante cenários de incerteza, têm muito mais dúvidas sobre se vão investir, como é que vão investir, quem é que serão os seus clientes daqui a dois, três, cinco meses. E, portanto, esse parece-me ser um fator muito importante, porque são muitas incertezas em cima da mesa. O espaço mediático internacional tem sido muito dominado por este tipo de situações. E claro, temos a certa imprevisibilidade ou volatilidade Trump, que acaba por ser a cereja dentro deste bolo de incerteza.

Tudo junto, tudo isto de que estamos a falar, este clima de incerteza, a questão da guerra comercial, agora esta instabilidade no Medio Oriente. No fundo, essa desaceleração acaba por ser um travão para eventuais fenómenos como o crescimento de preços por via do aumento da energia, por exemplo?

Diria que o facto de termos a economia a desacelerar do ponto de vista global é por si só, naturalmente, um travão à subida dos preços. É evidente que há muitos analistas que falam em fenómenos de estagflação, que é basicamente termos inflação alta e pouco ou nenhum crescimento.

Que aliás já se chegou a falar na altura do impacto da invasão da Ucrânia.

Sem dúvida. Falamos nessa altura e falamos muito agora por conta do tema da guerra comercial. Mas aquilo que temos vindo a assistir não é isso. O que temos visto é que os preços estão a descer. E se formos olhar, por exemplo, para as atitudes ou para as decisões dos bancos centrais nas últimas semanas e meses, tem sido muito mais no sentido do corte de taxas de juro do que de subida, o que quer dizer que eles próprios, e que têm sempre bastante medo da inflação, olham para o horizonte depressivo e veem um cenário mais benigno. Nos Estados Unidos pode ser um pouco diferente, porque são os consumidores americanos que, em última análise, pagam a guerra tarifária, mas a nível global não é isso que tem sido visto. Agora, o petróleo está a 75 dólares, é o máximo de cinco meses, mas não é um valor que já não se tenha visto e não é um valor tão alto quanto isso. Se tivermos uma subida para os 100, 120, naturalmente que aí teremos impacto nos preços, mas não é aí que estamos e sobretudo as primeiras indicações do mercado são de bastante otimismo relativamente à evolução deste conflito, ou seja, no impacto que venha a ter nos preços do petróleo.

Ou seja, Felipe Garcia, e para fechar, com os dados que temos neste momento na mesa, não haverá razões para que os bancos centrais, nomeadamente o BCE, reveja de alguma forma aquilo que tem sido a condução da política monetária nos últimos meses?

Eu creio que o BCE já não tem muita vontade de descer muito mais as taxas de juro, porque quer proteger o instrumento de taxa de juro na condução da política monetária. Já antes deste tema do Irão, já havia vários membros do Conselho que defendiam que se calhar já estavam os cortes todos feitos ou quando muito poderia haver mais um. Parece-me que este é um bom argumento para justificar essa tese. Ou seja, do lado do BCE, parece-me que não haverá grande vontade de cortar muito mais as taxas, no máximo uma vez. Já era essa a posição e sinceramente, parece-me que vai ser esse caminho. Temos as taxas a 2% em termos de taxa de referência e esse é o valor que eu pessoalmente considero que é apropriado e que não se deveria cortar abaixo desse nível. E este contexto, se calhar, acaba por ajudar.

Muito bem, Felipe Garcia. Obrigado por nos ter feito este relato da abertura dos mercados, que estão mais calmos do que aquilo que poderíamos supor, e também de perspetivar aquilo que poderá ser o impacto económico nos próximos meses. Bom dia e obrigado.

Obrigado. Bom dia.