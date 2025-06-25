Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está no ar a Boa Moeda, Má Moeda das manhãs 360. Paula, as companhias aéreas, isto interessa, podem ser obrigadas a incluir bagagem no preço básico do bilhete.

Deixa-me explicar isso.

Explica bem.

A ideia não está muito clara. Ora bem, neste momento sabemos como é. Aquilo que vem no bilhete base, muitas companhias aéreas é apenas um chamado saco de mão.

Pois, não confundir com a bagagem que se coloca lá em cima.

Não confundir com a chamada bagagem de cabin, que tem que ir em cima naqueles compartimentos por cima dos assentos.

Muita gente é surpreendida.

Exatamente. Ou no processo de compra, ou à entrada do avião. E mesmo essa bagagem, dita de cabin, que tem que ter aquelas dimensões ao centímetro rigorosas, exatas. Se passar disso, vai para o porão e paga taxa. Portanto, a questão é: a Comissão de Transportes do Parlamento Europeu vai analisar para a semana e vai votar na próxima semana, e pode ser aprovado ou não aprovado, vamos ver o que é que os eurodeputados dizem, uma norma que obriga, obviamente, na União Europeia, a que as companhias de aviação incluam no bilhete base, portanto, sem surpresas, uma peça de bagagem de mão de sete quilos. Basicamente, é isto. Vamos ver se depois há regulamentações ou não em relação à dimensão dos sete quilos, porque podem ter várias formas os sete quilos.

Vamos ter que ter balança lá em casa.

Já tínhamos alguma maneira. Os 20 quilos porão para cada, até porque depois o manuseamento é importante.

Confesso que a bagagem de mão nunca pesei. Só tenho em conta as dimensões da mala.

Já pesei várias vezes, sobretudo para viagens mais longas, a de porão de 20 quilos, que é mais complicado.

Essa mania de carregar chumbo.

Sim, essa sim.

Depende dos dias. Depende dos dias de viagem e o destino. E já agora, se é inverno ou se é verão.

Exato, faz toda a diferença.

Faz toda a diferença. Pois. E então é isto que está em discussão. No fundo, isto vem trazer mais transparência, se for aprovado, obviamente, mas quem é que está contra? As associações das empresas de aviação, que dizem que estão contra este regulamento, dizem que isso vai eliminar a escolha do consumidor. Dizem que neste momento o consumidor pode escolher, quero levar bagagem, pago por isso, não quero, não pago. Dizem que o resultado disso vai ser um aumento dos custos para milhões de passageiros que não precisam, nem utilizam uma mala de viagem extra. Ou seja, mesmo aqueles que não levam, vão pagar por isso, uma vez que está incluído no bilhete, se quisermos. E há aqui uma analogia engraçada que eles perguntam: "O que é que segue? Pipocas e bebidas obrigatórias como parte do bilhete de cinema?" É uma boa analogia. Há aqui alguma demagogia, mas é uma boa analogia que eles estão a fazer. No fundo, não é a mesma coisa, mas há um pouco de falta de transparência na forma como o processo de venda dos bilhetes é feito. Nós somos muitas vezes surpreendidos por taxas, não só aleatórias, não há um preço único, que só são indicadas ao longo do processo de compra online.

Temos mesmo de ler as letras pequeninas e todo o zar, as chamadas de atenção.

Depois é por trajeto.

E os símbolos que aparecem lá também.

Tudo, é surreal. Mas vamos ver para a semana o que é que o Parlamento Europeu vai decidir a este nível.

Paula, entretanto, o Estado teve excedente orçamental no primeiro trimestre.

Teve 0,2% do PIB, a velha questão de contas ditas certas. É um bom arranque de ano este, porque compara com um déficit do ano passado, se quisermos, de 0,4%. Há uma grande discussão sobre isto, eterna e permanente, e ainda bem que se tem, sobre se o Estado vai ou não conseguir ao longo do ano manter o excedente, isto é, ter mais receitas do que despesas. A discussão política está também em curso, porque obviamente quando se reduzem impostos ou se querem reduzir impostos e aumentar a despesa, contribui-se obviamente para reduzir este excedente e há sempre a dúvida se a conjuntura económica, que é determinante para isto, porque é dela que depende sobretudo a receita de impostos, vai ou não garantir isso. Portanto, há um arranque de ano positivo no primeiro trimestre. Agora, é preciso também perceber que estes indicadores têm alguma, como eu digo, sazonalidade, isto é, o fato de haver um bom arranque, um bom ou mau trimestre, aqui ou ali, não significa que o padrão se vá manter ao longo de todo o ano, porque a dinâmica económica é diferente, mas de qualquer maneira, se tivéssemos que escolher, é melhor começar o ano melhor do que pior.

Pior, sem dúvida.