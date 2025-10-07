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É bom, não era? É bom, mas já acabou. O dinheiro do ELAR.

Foi-se. E ontem quando falávamos já tinha acabado, só que nós não sabíamos. Ontem falámos disso aqui, e dissemos: "Apressem-se que isto vai acabar. Quem é o primeiro a chegar, é o primeiro que recebe"

Criam grupos de WhatsApp, demos todas as deixas.

Demos todas as dicas, mas depois mais tarde, durante o dia, veio a informação de que durante o fim de semana tinha acabado o programa ELAR. Foram 40 mil candidaturas em seis dias, e mesmo com problemas na plataforma, portanto, imagina se estivesse tudo bem. E esgotaram logo os 30 milhões de euros. Isso foi ontem divulgado pelo governo, durante o dia. É aquele programa que se destina, de facto, a melhorar o conforto térmico das habitações e a apoiar as famílias na compra de equipamentos eficientes e na eletrificação dos consumos de energia. A ideia aqui é trocar o gás por aparelhos elétricos. Cuidado é que nos apagam isso depois. Mas não percam a esperança de qualquer maneira, que eles têm planos para isso, porque o PRR só termina em 2026 e a Ministra do Ambiente disse que vai propor a transferência de uma parte da verba que está destinada a outras medidas de conforto térmico, precisamente para a substituição de eletrodomésticos. Portanto, provavelmente vamos ter um ELAR 2 daqui a uns tempos. Fiquem atentos e sejam rápidos no dedilhar dos teclados.

Vamos ver se essa plataforma depois não funciona.

Não funciona, mas para já acabou o dinheiro.

Entretanto, o Banco de Portugal tem novo governador, mas qual a preocupação principal?

Que é a habitação. Álvaro Santos Pereira tomou posse ontem, substitui Mário Centeno. Entre todo o caderno de encargos que ele assume, falou muito de habitação. Depois há outras questões ligadas, obviamente, com o sistema financeiro, com a estabilidade financeira. Diz que é um problema social e também com potencial problema, obviamente, sempre para o sistema financeiro. Nós sabemos que uma grande parte das habitações que são compradas, a compra é feita com empréstimo bancário, o que significa que quando há problemas nesse mercado, também pode haver problemas para a banca. E Álvaro Santos Pereira diz que de facto os preços que são praticados no setor são neste momento um fator de preocupação, se olharmos para aquilo que são os indicadores internacionais, mas também os valores médios de rendimentos das famílias e a taxa de esforço das famílias na compra da habitação própria. É fundamental, diz o governador, acelerar os licenciamentos, aumentar a densificação das cidades e combater a falta de mão de obra especializada no setor da construção. E ele, enquanto governador, diz que o Banco de Portugal, no que puder, vai ajudar, quanto mais não seja também a desenhar as políticas públicas certas para tentar ajudar a resolver este problema. Agora, faltam muitas casas e ele diz que sem construir muito mais casas, o problema não se resolve, apesar de medidas pontuais aqui e ali irem resolvendo um ou outro problema. Agora é preciso construir.